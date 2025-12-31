Rendkívüli

Orbán Viktor szilveszteri interjúban értékeli az évet – kövesse nálunk élőben! + videó

Szerény emelkedést produkált a BUX az év végén, de az éves erősödés jókora volt

A blue chipek többsége lefelé vette az irányt kedden, az év utolsó kereskedési napján. A BUX vezető részvényei közül csak az OTP árfolyama emelkedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 12:03
Budapesti Értéktőzsde Fotó: Vémi Zoltán
Szerényen erősödött a BUX kedden, az év utolsó kereskedési napján, a 2025-ös záróértékét 0,07 százalékkal, 111 032 pontra növelve. A blue chipek közül egyedül az OTP drágult. A tőzsdei forgalom meghaladta a 11,6 milliárd forintot. 

Az előző évet 79 327 ponton zárta a BÉT legfontosabb tőzsdemutatója, azaz az éves erősödése 40 százalék volt.

A pesti börze meghatározó részvényei közül 

  • az OTP 35 100 forinton búcsúzott a parkettől, ami 0,3 százalékos emelkedés, 
  • a Richter kurzusa 0,2 százalékkal, 9865 forintra süllyedt, 
  • a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,3 százalékkal, 1792 forintra csökkent.
  • a Mol kurzusa közel fél százalékkal, 2940 forintra gyengült.


A forint viszont szárnyra kapott. Az euró a keddi tőzsdei kicsengetés magasságában 385,6 forint, míg a dollár 328,1 forint körül járt. Ugyanakkor szerda reggelre gyengült a forint a kedd esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. A teljes évet tekintve viszont a forint az idén összességében erősödött a főbb devizákkal szemben.

 


 

 


 

Fontos híreink

