Littler anyja is beszállt a szócsatába, trágárkodva üzent

Hiába játszik hazai közönség előtt, mintha nem kedvelné Luke Littlert a PDC-dartsvilágbajnokságának londoni nézőserege. Ennek a Rob Cross elleni nyolcaddöntő során hangot is adtak, a címvédő a győzelme után még a színpadon vágott vissza nekik. Aztán a csodagyerek anyja, Lisa Littler is tett arról, hogy ne nyugodjanak meg a kedélyek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 11:58
Luke Littler nem fogta vissza magát, amikor a közönséghez szólt Fotó: John Walton Forrás: PA Wire
Általában az angol közönség lelkesen űzi előre az övéit, de mi van akkor, ha két honfitársuk csap össze? Buzdíthatnák sportszerűen mindkettőt, de a londoni Alexandra Palace nézői úgy döntöttek, hogy Rob Crosst támogatják a címvédő Luke Littler helyett a PDC-dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjében. Ennek miértjeivel ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Luke Littler a nézőkkel való kapcsolata nem felhőtlen
Luke Littler nézőkkel való kapcsolata nem felhőtlen Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Littlert a honfitársai fütyülték ki

Az „Ally Pally” népének nagy bánatára óriási csatában Littler győzött, és a januárban 19. születésnapját ünneplő világbajnok a győzelme után megmutatta, eljutottak hozzá is a fújolások, és még a színpadon üzent az őt kifütyülőknek

– Csak egy dolgot mondhatok: ti fizetitek a belépőjegyeket és a nyereményemet is, szóval köszönöm, hogy pénzt hoztok nekem, köszönöm, hogy kifütyültetek! Ami nem zavar, tényleg, nem zavar! Ellenséges környezetben játszottam, senki sem akarta, hogy én nyerjek. De megint bebizonyítottam, hogy tévedésben vagytok. A címvédés még messze van, először is jussak be a döntőbe. Most lesz két szabadnapom, és új év első napján visszatérek – mondta Littler.

A darts-vb címvédőjének anyja megvédte a fiát

A játékos később elismerte, kissé túllőtt a célon, de ez az édesanyjára, Lisára nem volt hatással, aki a közösségi médiában folytatta a szurkolókkal való csatározást. Idővel törölte a hozzászólásait, de az internet nem felejt, íme néhány a durva üzenetei közül:

  • „Szóval a szurkolók azért vettek jegyeket a nehezen megkeresett pénzükből, hogy ott ülhessenek és fújoljanak, mint a s…ggfejek.”
  • „Ó, Luke most biztos nem fog tudni aludni. Biztos vagyok benne, hogy Luke továbbra is úgy fog viselkedni, ahogy eddig tette. Az idióta szurkolók viselkedtek undorítóan, kifütyülték a világelsőt.”

Utóbbival arra reagált, hogy egy kommentelő szerint nem világelsőhöz méltóan viselkedik. Értsünk egyet bármelyik féllel is, az biztos, hogy az anyja nem javított Littler és a közönség kapcsolatán a Krzysztof Ratajski elleni negyeddöntő előtt. Bár ott legalább lengyel lesz az ellenfele, talán több esélye lesz a buzdításra.

 

