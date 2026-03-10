A Szarkák megcsípnék a Barcelonát, az Atalanta az olasz futball becsületéért játszik

A nyolcaddöntők első meccseivel kapcsolatban röviden kezdjünk azzal az összecsapással, amelyet a legnagyobb érdeklődéssel várnak a hazai szurkolók. A Liverpool – amely a harmadik helyen végzett a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, így most kezdi a tavaszi hadjáratát – azzal a Galatasarayjal csap össze, Isztambulban, amely a BL-rájátszásban a Juventust búcsúztatta. A három magyar csatája – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland – azonban klubrekordokat is hozhat a Vörösöknél. Arne Slot vezetőedző a 100. meccsén irányítja a Liverpoolt, és ha nyer a csapata, akkor megdönti Kenny Dalglish 62 győzelmet mutató rekordját. Mohamed Szalah egyedüli klubrekorder lehet, ha pályára lép, 81. alkalommal teheti meg ezt a Liverpool mezében, illetve már csak egy találatra jár attól, hogy első afrikai játékosként elérje az 50. BL-gólt. Szoboszlai első liverpooliként érhetné el a hetes számot a sorozatban szerzett gól vagy gólpassz esetében, ha betalálna a Galata kapujába, vagy valakinek adna egy gólpasszt.

Luis Díaz és Harry Kane elképesztő csatárduót alkot a Bayern Münchenben, amely a Bajnokok Ligája egyik fő esélyese (Fotó: HARRY LANGER / DPA)

Olaszként csak az Atalanta maradt talpon

A BL nyolcaddöntőjének egyik legizgalmasabb párharca következik Bergamóban, ahol az olasz becsületet egyedüliként védő Atalanta a triplázásra hajtó német óriással, a Bayern Münchennel néz farkasszemet. A kék-feketék számára nem lehet ismeretlen a német csapatok stílusa, ugyanis a nyolcaddöntőbe vezető úton a bajorok legnagyobb hazai riválisát, a Borussia Dortmundot már sikerült búcsúztatniuk egy végletekig kiélezett párharcban. Az Atalanta mestere a tőle megszokott szerénységgel, de magabiztosan várja a bajorok elleni odavágót, természetesen építve a hazai pálya előnyére.

– Büszkék vagyunk arra, hogy egyetlen olasz csapatként mi képviselhetjük a Serie A-t a legjobb tizenhat között. A Bayern a világ egyik legerősebb gárdája, de mi már bizonyítottuk a Dortmund ellen, tudjuk, hogyan kell játszani egy német élcsapat ellen.

A hét hazai meccsünkből aratott öt győzelem önbizalmat ad, és bár a Bayern november óta veretlen a sorozatban, Bergamóban senki sem mehet biztosra.

A célunk, hogy nyílt sisakos küzdelemben olyan eredményt érjünk el, ami esélyt ad nekünk egy világra szóló bravúrra a visszavágón – jelentette ki Gian Piero Gasperini.