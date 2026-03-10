bajnokok ligájaliverpoolnewcastletottenhamatlético madridBL-nyolcaddöntőbarcelonameccs

A Szarkák megcsípnék a Barcelonát, az Atalanta az olasz futball becsületéért játszik

Ismét felpezsdül a nemzetközi klubfutball, jönnek a nyolcaddöntők mindhárom kupasorozatban. A labdarúgó Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között már nincs könnyű sorsolás, a párharcokból négy parázs csatát kedden rendeznek meg. A magyar szurkolókat vélhetően a Liverpool isztambuli vendégjátéka érdekli a legjobban, hiszen a Galatasaray elleni meccsen a magyar válogatott legértékesebb játékosai közül három – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland – is pályára lép. Ugyanakkor számtalan izgalom vár a drukkerekre a Newcastle–Barcelona, az Atlético Madrid–Tottenham és az Atalanta–Bayern München Bajnokok Ligája-összecsapásokon is.

Molnár László
2026. 03. 10. 5:11
Yamal és Lewandowski vélhetően megkeseríti majd a Newcastle védelmének az életét
Yamal és Lewandowski vélhetően megkeseríti majd a Newcastle védelmének az életét Fotó: ANDER GILLENEA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyolcaddöntők első meccseivel kapcsolatban röviden kezdjünk azzal az összecsapással, amelyet a legnagyobb érdeklődéssel várnak a hazai szurkolók. A Liverpool – amely a harmadik helyen végzett a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, így most kezdi a tavaszi hadjáratát – azzal a Galatasarayjal csap össze, Isztambulban, amely a BL-rájátszásban a Juventust búcsúztatta. A három magyar csatája Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland – azonban klubrekordokat is hozhat a Vörösöknél. Arne Slot vezetőedző a 100. meccsén irányítja a Liverpoolt, és ha nyer a csapata, akkor megdönti Kenny Dalglish 62 győzelmet mutató rekordját. Mohamed Szalah egyedüli klubrekorder lehet, ha pályára lép, 81. alkalommal teheti meg ezt a Liverpool mezében, illetve már csak egy találatra jár attól, hogy első afrikai játékosként elérje az 50. BL-gólt. Szoboszlai első liverpooliként érhetné el a hetes számot a sorozatban szerzett gól vagy gólpassz esetében, ha betalálna a Galata kapujába, vagy valakinek adna egy gólpasszt.

Luis Díaz és Harry Kane elképesztő csatárduót alkot a Bayern Münchenben, amely a Bajnokok Ligája egyik fő esélyese
Luis Díaz és Harry Kane elképesztő csatárduót alkot a Bayern Münchenben, amely a Bajnokok Ligája egyik fő esélyese (Fotó: HARRY LANGER / DPA)

Olaszként csak az Atalanta maradt talpon

A BL nyolcaddöntőjének egyik legizgalmasabb párharca következik Bergamóban, ahol az olasz becsületet egyedüliként védő Atalanta a triplázásra hajtó német óriással, a Bayern Münchennel néz farkasszemet. A kék-feketék számára nem lehet ismeretlen a német csapatok stílusa, ugyanis a nyolcaddöntőbe vezető úton a bajorok legnagyobb hazai riválisát, a Borussia Dortmundot már sikerült búcsúztatniuk egy végletekig kiélezett párharcban. Az Atalanta mestere a tőle megszokott szerénységgel, de magabiztosan várja a bajorok elleni odavágót, természetesen építve a hazai pálya előnyére.

– Büszkék vagyunk arra, hogy egyetlen olasz csapatként mi képviselhetjük a Serie A-t a legjobb tizenhat között. A Bayern a világ egyik legerősebb gárdája, de mi már bizonyítottuk a Dortmund ellen, tudjuk, hogyan kell játszani egy német élcsapat ellen. 

A hét hazai meccsünkből aratott öt győzelem önbizalmat ad, és bár a Bayern november óta veretlen a sorozatban, Bergamóban senki sem mehet biztosra.

A célunk, hogy nyílt sisakos küzdelemben olyan eredményt érjünk el, ami esélyt ad nekünk egy világra szóló bravúrra a visszavágón – jelentette ki Gian Piero Gasperini.

Vincent Kompany nem titkolta el, hogy bármennyire tisztelik az Atalantát, a triplázás a céljuk az idényben, azaz a bajnoki cím elhódítása, német kupasiker és a BL-trófea megnyerése. A bajorok egészen elképesztő formában vannak, amit nemcsak a Bundesligában, hanem a Bajnokok Ligájában is képesek bemutatni. A támadótriójuk pedig egészen elképesztő statisztikát tudhat magáénak:

Harry Kane

  • Bundesliga: 24 meccs, 30 gól, 5 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 6 gól
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 8 gól

ÖSSZESEN: 37 meccs, 45 gól, 5 gólpassz

Luis Díaz

  • Bundesliga: 24 meccs, 14 gól, 14 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Bajnokok Ligája: 6 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

ÖSSZESEN: 35 meccs, 20 gól, 16 gólpassz

Michael Olise

  • Bundesliga: 23 meccs, 10 gól, 18 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • Német Szuperkupa: 1 meccs
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 1 gól, 5 gólpassz

ÖSSZESEN: 36 meccs, 13 gól, 25 gólpassz

– Az Atalanta egy rendkívül veszélyes és taktikailag érett csapat, nem véletlenül ők maradtak egyedül talpon az olaszok közül. Figyeltük a Dortmund elleni teljesítményüket, tudjuk, mire képesek. Ugyanakkor a Bayern Münchennél mindig a legmagasabbak az elvárások. 

Az Arsenal elleni novemberi vereségből sokat tanultunk, azóta stabilabbak vagyunk.

Van esélyünk a triplázásra ebben az idényben, és ahhoz, hogy ezt elérjük, minden egyes BL-meccsen dominálnunk kell, kezdve a keddi bergamói fellépéssel – fogalmazott a Bayern vezetőedzője.

A Newcastle visszavágna az alapszakaszban elszenvedett vereségért

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágója előtt forrnak az indulatok Newcastle-ben, ugyanis a két csapat már találkozott egymással ebben a kiírásban, és a Barcelona 2-1-re győzött. A Szarkák nagyon fogadkoznak, hogy a St. James’ Park pokoli hangulatában képesek lesznek eltüntetni azt a különbséget, ami a két csapat tudásában kétségkívül megvan. A Newcastle eddig egyetlen győzelmet aratott a Barcelona ellen a BL-ben, mégpedig 1997-ben, amikor 

Faustino Asprilla mesterhármasával 3-2-re verte a katalánokat. 

Ugyanakkor Eddie Howe alakulata számára rossz ómen lehet, hogy január óta minden tétmérkőzésen kapott legalább egy gólt, ami az utóbbi időben igencsak eredményes Yamal, Lewandowski, Raphinha trióval szembetalálkozva megint megtörténhet.

– Tudjuk, hogy a Barcelona elleni ligaszakasz-meccs óta fejlődnünk kellett volna a védekezésben, és a januári sorozatunk a kapott gólok tekintetében nem ideális. De a BL kieséses szakasza más kávéház. 

1997 emléke még mindig ott él a klub falai között, akkor megmutattuk, hogy a Newcastle képes legyőzni az óriásokat.

Kedden nemcsak focizni akarunk, hanem harcolni minden labdáért. A szurkolóink olyan atmoszférát teremtenek majd, amiben a Barca sem fogja magát biztonságban érezni – jelentette ki a Newcastle menedzsere.

A katalánok mestere az alapszakaszbeli 2-1-es idegenbeli siker ugyan lélektani előnyt adhat a számukra, de ennek ellenére óvatosságra int mindenkit, kiemelve, hogy a Newcastle fizikai ereje nem biztos, hogy ízlik majd a csapatának.

– A Newcastle otthonában játszani az egyik legnagyobb kihívás Európában. Hiába nyertünk legutóbb ott, láttuk, mire képesek a szélről érkező beadásokkal és a letámadással. Az, hogy január óta minden meccsen kaptak gólt, nem jelenti azt, hogy ellenünk is így lesz, hiszen egy ilyen téttel bíró meccsen a statisztika másodlagos. Maximális koncentrációra lesz szükségünk, ha ott akarunk lenni a negyeddöntőben – állította Hansi Flick.

Diego Simeone: A Tottenham ellen nem elég a taktika, szív is kell

Az Atlético Madrid és a Tottenham Hotspur összecsapása a nyolcaddöntők egyik legkeményebb taktikai csatáját ígéri, dacára annak, hogy Diego Simeone Matracosai sokkal jobb formában vannak a Premier League-ben már egymást követő második idényben a kiesés ellen küzdő londoniaknál. 

A Spurs a bajnoki szereplése alapján nem is indulhatott volna nemzetközi kupákban, ám megnyerte az Európa-ligát, és ez feljogosította a BL-ben való szereplésre. 

És ha már ott van, akkor az alapszakaszban remekelt is – 5 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség –, amivel a 4. helyen zárt, így rögtön a nyolcaddöntőben találta magát. Az Atlético viszont a belga Club Brugge kiverésével ért el idáig, és arra épít az odavágón, hogy a Metropolitano bevehetetlen vár az ellenfelek számára. Ennek ellenére igencsak óvatosan fogalmaz az esélyekkel kapcsolatban a madridiak argentin mestere.

– A Tottenham egy rendkívül dinamikus csapat, amely Angliában hozzászokott a magas intenzitáshoz. Ismerjük a stílusát, tudjuk, hogy egy pillanatra sem hagyja levegőhöz jutni az ellenfelet. 

De mi, az Atléticónál imádjuk az ilyen kihívásokat.

A hazai közönségünk előtt az a célunk, hogy kontrolláljuk a játékot és ne hagyjunk teret a gyors váltásaiknak. Itt, a Metropolitanóban minden párharc döntő jelentőségű, a továbbjutás a részleteken és azon a szenvedélyen múlik majd, amivel a pályára lépünk – közölte Diego Simeone.

A szenvedélyes Diego Simeone győzelemre vezetné az Atlético Madridot a Tottenham ellen a BL-nyolcaddöntő madridi odavágóján
A szenvedélyes Diego Simeone győzelemre vezetné az Atlético Madridot a Tottenham ellen a BL-nyolcaddöntő madridi odavágóján (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

Egy biztos, a stílusok csatája várható ebben a párharcban, hiszen az Atlético híres „szenvedése” és fegyelmezett védekezése feszül neki a bátor, néha kockázatos letámadásnak. A Spurs menedzsere nem is titkolja, nem védekezni mennek Madridba.

– Mindenki tudja, milyen nehéz az Atlético ellen játszani, különösen az otthonukban. Diego Simeone csapata a védekezés mestere, de mi nem azért jöttünk Madridba, hogy a döntetlenre játsszunk. 

A saját futballunkat akarjuk játszani: támadni, nyomást gyakorolni és gólokat szerezni. 

Tiszteljük az ellenfél múltját a BL-ben, de ez egy új fejezet. Ha bátrak leszünk a labdával, meglesz az esélyünk, hogy jó eredménnyel utazzunk haza Londonba – vélekedett Igor Tudor.

A Tottenham az utolsó BL-meccsét simán nyerte Frankfurtban:

 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 18.45
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekukrajnai háború

Védvonal

Dénes Zoltán avatarja

A megoldás adott: véget kell vetni az ukrán háború támogatásának, engedni kell az orosz olajat és gázt, és az európai versenyképességre kellene koncentrálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.