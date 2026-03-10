Orosz-ukrán háború: egy kislány is megsérült az éjszakai csapásokban

Az éjjel orosz csapatok támadták Harkivot. Moszkva kétszer csapott le a Holodnohirszkij járásra, négy civil megsebesült – jelentette Ihor Terehov, a város polgármestere, írja az Origo. Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború.

Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

A városvezető elmondása szerint a Holodnohirszkij kerületben a dróntámadások következtében magánházak és melléképületek rongálódtak meg.

A mentők, az orvosok és a közműszolgáltatók a helyszínen dolgoznak. A területet felmérik, és a becsapódás következményeit felszámolják

– fogalmazott Terehov.

Később kijelentette , hogy az oroszok újabb csapást mértek a Holodnohirszkij járásra. Ezúttal egy ellenséges drón a magánszektorban lévő házak közötti útra csapódott.

Kezdetben két áldozatról számoltak be. Terehov ezután arról szólt, hogy a sérültek száma négyre nőtt, köztük volt egy tízéves kislány.