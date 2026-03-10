orosz-ukrán háborúUkrajnatámadás

Orosz-ukrán háború: egy kislány is megsérült az éjszakai csapásokban

Legutóbb Harkivban történt brutális támadás. Az orosz-ukrán háború kegyetlenségei nem ismernek határokat. A vérontás folyamatosan civil áldozatokat szed.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 10. 6:46
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éjjel orosz csapatok támadták Harkivot. Moszkva kétszer csapott le a Holodnohirszkij járásra, négy civil megsebesült – jelentette Ihor Terehov, a város polgármestere, írja az Origo. Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború.

Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

A városvezető elmondása szerint a Holodnohirszkij kerületben a dróntámadások következtében magánházak és melléképületek rongálódtak meg.

A mentők, az orvosok és a közműszolgáltatók a helyszínen dolgoznak. A területet felmérik, és a becsapódás következményeit felszámolják

 – fogalmazott Terehov.

Később kijelentette , hogy az oroszok újabb csapást mértek a Holodnohirszkij járásra. Ezúttal egy ellenséges drón a magánszektorban lévő házak közötti útra csapódott. 

Kezdetben két áldozatról számoltak be. Terehov ezután arról szólt, hogy a sérültek száma négyre nőtt, köztük volt egy tízéves kislány.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.