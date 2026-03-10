Békemenetigazság órájaIllés Boglárka

Szlovákiát és Magyarországot megpróbálták bajba keverni, ehhez a Tisza is csatlakozott + videó

Magyar Péter Gyurcsányabb Gyurcsánynál, úgy ferdíti a valóságot – fogalmazott Illés Boglárka az Igazság órájában. A külügyi államtitkár arról is beszélt, a közel-keleti konfliktus és a Barátság kőolajvezeték lezárása is hatással van az energiaárakra. Kifejtette: a Tisza Párt közben politikai támadásokat indít a kormány intézkedései ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 7:28
Igazság Órája, Illés Boglárka Faceook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Több mint egy hete, hogy Iránnal szemben katonai akciót indított az Egyesült Államok és Irán. Bízunk benne, hogy a konfliktus nem fog eszkalálódni – mondta Illés Boglárka az Igazság órája keddi adásában. A külügyi államtitkár hangsúlyozta: világviszonylatban hatalmas jelentősége van a Hormuzi-szorosnak.

Emlékeztetett: a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból lezárta Zelenszkij, ez is hatással van hazánkban az energiaárakra. A politikus szerint a helyzet az, hogy

megpróbálták Szlovákiát és Magyarországot bajba keverni, ehhez pedig a Tisza Párt is csatlakozott.

Németh Balázs műsorvezető felidézte: a Telex már az üzemanyag ársapka ellen hergel. Illés Boglárka emlékeztetett: a Telex irányába a kormány transzparensen kommunikál, ehhez képest a tiszások nem kommunikálhatnak velük. A politikus várja, hogy az Európai Bizottság elnöke fellépjen az ukrán vezetés fenyegetésével szemben. Akkor is ezt várná, ha más uniós tagállamot fenyegettek volna meg, nem Magyarországot.

 

Magyar Péter Gyurcsányabb Gyurcsánynál

Illés Boglárka elítélte, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő a legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen azt mondta, magyar és szlovák katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Innentől teljesen hiteltelenné vált számára.

A Tisza Párt megszorításairól azt mondta, olyan, mint ha a hazugság és az elhallgatás a politikai krédójukká vált volna. Hozzátette: ilyen történt Gyurcsány Ferenc idején, amikor a hazugságot erénynek akarták beállítani.

A politikus szerint Magyar Péter Gyurcsányabb Gyurcsánynál, úgy ferdíti a valóságot.

Emlékeztetett: a tiszások korábban elmondták, hogy nem mondhatnak el mindent, mert megbuknak. Mást mondanak nyíltan, mint ami a belső fórumokon elhangzik. Békésebb körülmények között sem kellene megbízni őket semmivel az államtitkár szerint, de egy ilyen feszültségekkel teli világpolitikai helyzetben ez fokozott kockázatot jelent.

Illés Boglárka és Németh Balázs az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

Az aranykonvoj ügyéről szólva azt mondta: ez az évszázad lebukása lehet. A politikus bízik benne, hogy a hatóságok mindezt megfelelően kivizsgálják. A tiszás ügyvédről, Laczó Adriennről szólva felvetette:

hallottad őt megszólalni, amikor a magyar hadifoglyokról volt szó? Vagy amikor azokról a magyarokról volt szó, akik kényszersorozással kerülnek az ukrán hadszíntérre? Hallottuk őt megszólalni, amikor a kárpátaljai magyarok jogfosztásáról volt szó?

Németh Balázs felidézte: az ukrán állam halállistájára felkerült Kocsis Máté, miután törvénymódosítást nyújtottak be az ukrán aranykonvoj ügyében. Illés Boglárka szerint sokatmondó, hogy egy országban létezhet egyáltalán halállista, és ezt valóban így hívják, nem fordítási probémáról van szó. Szerinte aki halállistát készít, az valójában fél.

 

Választást kell nyerni, nem lájkbajnokságot

A kazincbarcikai választásról szólva kifejtette: választást kell nyerni, és nem lájkbajnokságot.

Úgy véli, az, hogy a tiszások fiatalokat inzultálnak a véleményük miatt, időseket lökdösnek, nem fér bele a demokratikus vitába. Hozzátette: Magyar Péter az, aki ezt a gyűlöletet meghonosította, április 12. után azonban ezt jogalkotói szemmel is érdemes lenne megvizsgálni.

Illés Boglárka még egyetemista volt, amikor az első Békemeneten vett részt. Azóta nem hagyott ki egyet sem. Hozzátette: szerinte Magyar Péter is megpróbálja majd másolni ezt ismét, és ott gyűlölködő sokaságot láthatunk majd, míg a Békemeneten hazafiakat. Azt is mondta, itt tényleg békések az emberek, és meg tudnak élni egyfajta szabadságélményt a béke melletti kiállással.

Borítókép: Illés Boglárka az Igazság órájában (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu