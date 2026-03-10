Szlovákiát és Magyarországot megpróbálták bajba keverni, ehhez a Tisza is csatlakozott + videó

– Több mint egy hete, hogy Iránnal szemben katonai akciót indított az Egyesült Államok és Irán. Bízunk benne, hogy a konfliktus nem fog eszkalálódni – mondta Illés Boglárka az Igazság órája keddi adásában. A külügyi államtitkár hangsúlyozta: világviszonylatban hatalmas jelentősége van a Hormuzi-szorosnak.

Emlékeztetett: a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból lezárta Zelenszkij, ez is hatással van hazánkban az energiaárakra. A politikus szerint a helyzet az, hogy

megpróbálták Szlovákiát és Magyarországot bajba keverni, ehhez pedig a Tisza Párt is csatlakozott.

Németh Balázs műsorvezető felidézte: a Telex már az üzemanyag ársapka ellen hergel. Illés Boglárka emlékeztetett: a Telex irányába a kormány transzparensen kommunikál, ehhez képest a tiszások nem kommunikálhatnak velük. A politikus várja, hogy az Európai Bizottság elnöke fellépjen az ukrán vezetés fenyegetésével szemben. Akkor is ezt várná, ha más uniós tagállamot fenyegettek volna meg, nem Magyarországot.

Magyar Péter Gyurcsányabb Gyurcsánynál

Illés Boglárka elítélte, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő a legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen azt mondta, magyar és szlovák katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Innentől teljesen hiteltelenné vált számára.

A Tisza Párt megszorításairól azt mondta, olyan, mint ha a hazugság és az elhallgatás a politikai krédójukká vált volna. Hozzátette: ilyen történt Gyurcsány Ferenc idején, amikor a hazugságot erénynek akarták beállítani.

A politikus szerint Magyar Péter Gyurcsányabb Gyurcsánynál, úgy ferdíti a valóságot.

Emlékeztetett: a tiszások korábban elmondták, hogy nem mondhatnak el mindent, mert megbuknak. Mást mondanak nyíltan, mint ami a belső fórumokon elhangzik. Békésebb körülmények között sem kellene megbízni őket semmivel az államtitkár szerint, de egy ilyen feszültségekkel teli világpolitikai helyzetben ez fokozott kockázatot jelent.

Illés Boglárka és Németh Balázs az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

Az aranykonvoj ügyéről szólva azt mondta: ez az évszázad lebukása lehet. A politikus bízik benne, hogy a hatóságok mindezt megfelelően kivizsgálják. A tiszás ügyvédről, Laczó Adriennről szólva felvetette:

hallottad őt megszólalni, amikor a magyar hadifoglyokról volt szó? Vagy amikor azokról a magyarokról volt szó, akik kényszersorozással kerülnek az ukrán hadszíntérre? Hallottuk őt megszólalni, amikor a kárpátaljai magyarok jogfosztásáról volt szó?

Németh Balázs felidézte: az ukrán állam halállistájára felkerült Kocsis Máté, miután törvénymódosítást nyújtottak be az ukrán aranykonvoj ügyében. Illés Boglárka szerint sokatmondó, hogy egy országban létezhet egyáltalán halállista, és ezt valóban így hívják, nem fordítási probémáról van szó. Szerinte aki halállistát készít, az valójában fél.