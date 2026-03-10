olekszandr usziktyson furyrico verhoevenfabio wardleyprofi boksz

Uszik bejelentette, hogy kivel bokszol élete utolsó két ringháborújában

Sokan tartottak attól, hogy a súlycsoportoktól független rangsor vezetője önmagához méltatlan küzdelmekkel akarja lezárni profi ökölvívó karrierjét. Nos, a nehézsúly jelenlegi királya, Olekszandr Uszik most mindenkit megnyugtatott, ugyanis a Ring Magazinnak adott nyilatkozatában elárulta, hogy ki az a két bajnok, akivel a május 23-i, a gízai piramisok árnyékában rendezett WBC világbajnoki címmecs után – ezt a kickbox holland fenegyerekével, Rico Verhoevennel vívja – előbb a WBO világbajnokával csapna össze, majd zárásként jöhetne a harmadik, Tyson Fury elleni ütközet.

Uszik egy Fury elleni harmadik meccsel zárná le a pályafutását
Uszik egy Fury elleni harmadik meccsel zárná le a pályafutását
Meglehetősen régen bokszolt már, de ha a most bejelentett programot végigcsinálja, igencsak emlékezetes lesz a profi boksz királykategóriája egyesített bajnokának a visszavonulása. Az ukrán Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapásán az 5. menetben kiüttte a brit Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Ezt követően különböző sérülésekre hivatkozva lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét.

Uszik a brit Dubois kiütésével szerezte meg másodszor is a vitathatatlan bajnoki címet nehézsúlyban
 Uszik a brit Dubois kiütésével szerezte meg másodszor is a vitathatatlan bajnoki címet nehézsúlyban                                 Fotó: boxingscene.com

Uszik május 23-án ismét ringbe lép, a kickbox vitathatatlan bajnoka ellen

A nehézsúly jelenlegi legjobbja elmondta, 39 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még három csatát mindenképpen bevállal. Uszik úgy döntött, előbb ő is vív egy olyan meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más lesz, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven, ráadásul a küzdelem nem tét nélküli, ugyanis Uszik a WBC vb-övét kockáztatja ezen az összecsapáson.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem, 15 vereség

Profi karrier

  • 24 meccs, 24 győzelem, 15 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím

A meglehetősen érdekes, ám történelmi helyszínen rendezett mérkőzést – a ringet az egyiptomi gízai piramisoknál állítják majd fel – a szaúdi milliárdos Turki Al-Sheikh szervezte le, és a DAZN közvetíti élőben.

Olekszandr Uszik és Tyson Fury már kétszer összecsapott egymással 2024-ben, az ukrán a brit klasszis ellen zárná le mégis a pályafutását
Olekszandr Uszik és Tyson Fury már kétszer összecsapott egymással 2024-ben, az ukrán a brit klasszis ellen zárná le mégis a pályafutását      Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Két brit világbajnokkal zárná le karrierjét Uszik

Az ukrán bunyós a Ring Magazinnak megerősítette, hogy már csak három mérkőzése lesz, mielőtt visszavonul – és még meg is nevezte azokat az ellenfeleket, akikkel megmérkőzik. Először ugye ott van a holland Verhoevennel való összecsapása május 23-án. Az interjúban Uszik elmondta, tudja, hogy ugyan számára ez egy igazi küzdelem, de elismeri, Rico nem jó bokszoló, de ettől még igencsak szórakoztató lehet kettejük csatája.

Rico Verhoeven statisztikája

kickbox

  • 66 győzelem (21 KO), 10 vereség

vegyes harcművészet

  • 1 győzelem (1 KO)

profi boksz

  • 1 győzelem (1 KO)

Ezután jött a nagy bejelentés, miszerint a Verhoeven elleni meccset követően kiáll a Daniel Dubois és Fabio Wardley közötti, WBO-címmérkőzés győztesével, azaz 

ismét megpályázza pályafutása során harmadszor is a vitathatatlan bajnoki címet. 

Persze ehhez le kell győznie a holland óriást. A 39 éves Uszik jelezte, a pályafutását az ellen a Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) ellen zárná, akit korábban kétszer már legyőzött, és ezt szeretné megtenni karrierje 27. fellépésén is.

A 37 éves Fury április 11-én a Tottenham Hotspur Stadionban a visszatérő meccsén Arslanbek Makhmudovval (21-2, 19 KO) csap össze, és nem titkolta egy korábbi nyilatkozatában, hogy szerinte az ukrán könyörögni fog neki egy harmadik összecsapásért. Mindenesetre ezzel a bejelentéssel arra is pont került, hogy Uszik nem fog ringbe lépni a nehézsúly nagy brit ígérete, Moses Itauma (13-0, 11 KO) ellen.

