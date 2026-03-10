Uszik bejelentette, hogy kivel bokszol élete utolsó két ringháborújában

Meglehetősen régen bokszolt már, de ha a most bejelentett programot végigcsinálja, igencsak emlékezetes lesz a profi boksz királykategóriája egyesített bajnokának a visszavonulása. Az ukrán Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapásán az 5. menetben kiüttte a brit Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Ezt követően különböző sérülésekre hivatkozva lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét.

Uszik a brit Dubois kiütésével szerezte meg másodszor is a vitathatatlan bajnoki címet nehézsúlyban Fotó: boxingscene.com

Uszik május 23-án ismét ringbe lép, a kickbox vitathatatlan bajnoka ellen

A nehézsúly jelenlegi legjobbja elmondta, 39 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még három csatát mindenképpen bevállal. Uszik úgy döntött, előbb ő is vív egy olyan meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más lesz, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven, ráadásul a küzdelem nem tét nélküli, ugyanis Uszik a WBC vb-övét kockáztatja ezen az összecsapáson.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

olimpiai bajnok (2012 London)

világbajnok (2011 Baku)

335 győzelem, 15 vereség

Profi karrier

24 meccs, 24 győzelem, 15 KO

két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím

A meglehetősen érdekes, ám történelmi helyszínen rendezett mérkőzést – a ringet az egyiptomi gízai piramisoknál állítják majd fel – a szaúdi milliárdos Turki Al-Sheikh szervezte le, és a DAZN közvetíti élőben.

Olekszandr Uszik és Tyson Fury már kétszer összecsapott egymással 2024-ben, az ukrán a brit klasszis ellen zárná le mégis a pályafutását Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Két brit világbajnokkal zárná le karrierjét Uszik

Az ukrán bunyós a Ring Magazinnak megerősítette, hogy már csak három mérkőzése lesz, mielőtt visszavonul – és még meg is nevezte azokat az ellenfeleket, akikkel megmérkőzik. Először ugye ott van a holland Verhoevennel való összecsapása május 23-án. Az interjúban Uszik elmondta, tudja, hogy ugyan számára ez egy igazi küzdelem, de elismeri, Rico nem jó bokszoló, de ettől még igencsak szórakoztató lehet kettejük csatája.