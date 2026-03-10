Uszik bejelentette, hogy kivel bokszol élete utolsó két ringháborújában

Meglehetősen régen bokszolt már, de ha a most bejelentett programot végigcsinálja, igencsak emlékezetes lesz a profi boksz királykategóriája egyesített bajnokának a visszavonulása. Az ukrán Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapásán az 5. menetben kiüttte a brit Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Ezt követően különböző sérülésekre hivatkozva lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét.
Uszik május 23-án ismét ringbe lép, a kickbox vitathatatlan bajnoka ellen
A nehézsúly jelenlegi legjobbja elmondta, 39 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még három csatát mindenképpen bevállal. Uszik úgy döntött, előbb ő is vív egy olyan meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más lesz, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven, ráadásul a küzdelem nem tét nélküli, ugyanis Uszik a WBC vb-övét kockáztatja ezen az összecsapáson.
Olekszandr Uszik statisztikája
Amatőr múlt
- olimpiai bajnok (2012 London)
- világbajnok (2011 Baku)
- 335 győzelem, 15 vereség
Profi karrier
- 24 meccs, 24 győzelem, 15 KO
- két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím
A meglehetősen érdekes, ám történelmi helyszínen rendezett mérkőzést – a ringet az egyiptomi gízai piramisoknál állítják majd fel – a szaúdi milliárdos Turki Al-Sheikh szervezte le, és a DAZN közvetíti élőben.
Két brit világbajnokkal zárná le karrierjét Uszik
Az ukrán bunyós a Ring Magazinnak megerősítette, hogy már csak három mérkőzése lesz, mielőtt visszavonul – és még meg is nevezte azokat az ellenfeleket, akikkel megmérkőzik. Először ugye ott van a holland Verhoevennel való összecsapása május 23-án. Az interjúban Uszik elmondta, tudja, hogy ugyan számára ez egy igazi küzdelem, de elismeri, Rico nem jó bokszoló, de ettől még igencsak szórakoztató lehet kettejük csatája.
