kényszersorozásUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Buszon rontottak rá az emberekre Zelenszkij sorozói

Sorozó katonák razziáztak egy buszon Zaporizzsjában. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a közöségi méiában is megosztottak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 9:13
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Egy az Instagramra feltöltött felvétel szerint Zaporizzsjában az ukrán sorozó katonák ellenőrzést tartottak a buszon, ahol több férfit is igazoltattak. A videón az is látható, hogy a katonák erőszakoskodnak az utasokkal.

Egyre inténzívebb kényszersorozás zajlik Ukrajnában, Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak (Fotó: AFP)
Az Instagramon közzétett videóhoz pedig ezt írták:

Zaporizzsjában a toborzóközpont (TCK) munkatársai ellenőrzést tartottak a tömegközlekedési eszközökön, ahol több olyan férfit is találtak, akiknek nem voltak frissítve a nyilvántartási adataik. Őket felkérték, hogy jelenjenek meg a toborzóközpontnál. Kérik a lakosságot, hogy előre gondoskodjanak a szükséges dokumentumok rendezéséről, hogy a mozgósítás során elkerülhetők legyenek a konfliktusok.

Korábban, Poltava városában is egy TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Krivij Rihben pedig egy férfit a karjánál és lábánál fogva vonszoltak ki az otthonából, majd az utcán parkoló kisbuszba tuszkolták. A férfi már csak annyit tehetett, hogy segítségért kiáltott, abban reménykedve, hogy valaki talán megmenti attól, hogy a frontra vigyék.

Zelenszkij sorozói Kárpátalján is akcióba léptek. Egy a Telegramon közzétett videó szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcoltak el.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

