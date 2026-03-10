Egy az Instagramra feltöltött felvétel szerint Zaporizzsjában az ukrán sorozó katonák ellenőrzést tartottak a buszon, ahol több férfit is igazoltattak. A videón az is látható, hogy a katonák erőszakoskodnak az utasokkal.
Buszon rontottak rá az emberekre Zelenszkij sorozói
Sorozó katonák razziáztak egy buszon Zaporizzsjában. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a közöségi méiában is megosztottak.
Az Instagramon közzétett videóhoz pedig ezt írták:
Zaporizzsjában a toborzóközpont (TCK) munkatársai ellenőrzést tartottak a tömegközlekedési eszközökön, ahol több olyan férfit is találtak, akiknek nem voltak frissítve a nyilvántartási adataik. Őket felkérték, hogy jelenjenek meg a toborzóközpontnál. Kérik a lakosságot, hogy előre gondoskodjanak a szükséges dokumentumok rendezéséről, hogy a mozgósítás során elkerülhetők legyenek a konfliktusok.
Korábban, Poltava városában is egy TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.
Krivij Rihben pedig egy férfit a karjánál és lábánál fogva vonszoltak ki az otthonából, majd az utcán parkoló kisbuszba tuszkolták. A férfi már csak annyit tehetett, hogy segítségért kiáltott, abban reménykedve, hogy valaki talán megmenti attól, hogy a frontra vigyék.
További Külföld híreink
Zelenszkij sorozói Kárpátalján is akcióba léptek. Egy a Telegramon közzétett videó szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcoltak el.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Halállista Európában?
Ukrajnai ellenségeit listázzák.
Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges
A Forradalmi Gárda is keményen fogalmazott.
Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a Közel-Keletről
Folytatódik a magyarok kimenekítése.
Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok
Kijev mindent bevetne a nemzeti kormány térdre kényszerítésére és Magyar Péter hatalomra segítésére.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Halállista Európában?
Ukrajnai ellenségeit listázzák.
Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges
A Forradalmi Gárda is keményen fogalmazott.
Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a Közel-Keletről
Folytatódik a magyarok kimenekítése.
Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok
Kijev mindent bevetne a nemzeti kormány térdre kényszerítésére és Magyar Péter hatalomra segítésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!