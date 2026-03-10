Az Instagramon közzétett videóhoz pedig ezt írták:

Zaporizzsjában a toborzóközpont (TCK) munkatársai ellenőrzést tartottak a tömegközlekedési eszközökön, ahol több olyan férfit is találtak, akiknek nem voltak frissítve a nyilvántartási adataik. Őket felkérték, hogy jelenjenek meg a toborzóközpontnál. Kérik a lakosságot, hogy előre gondoskodjanak a szükséges dokumentumok rendezéséről, hogy a mozgósítás során elkerülhetők legyenek a konfliktusok.

Korábban, Poltava városában is egy TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Krivij Rihben pedig egy férfit a karjánál és lábánál fogva vonszoltak ki az otthonából, majd az utcán parkoló kisbuszba tuszkolták. A férfi már csak annyit tehetett, hogy segítségért kiáltott, abban reménykedve, hogy valaki talán megmenti attól, hogy a frontra vigyék.