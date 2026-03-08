UkrajnakényszersorozásTCKerőszak

Kényszersorozás: egy férfi sincs már biztonságban Ukrajnában + videó

Az ukrajnai sorozási módszerek egyre nagyobb felháborodást váltanak ki a lakosság körében, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan csökken. Több friss felvétel is azt mutatja, hogy a toborzók Odesszában és Krivij Rihben erőszakkal hurcoltak el férfiakat, hogy a frontvonalra küldjék őket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 14:25
TCK toborzók akcióban
TCK toborzók akcióban Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij emberei gyakorlatilag teljes mozgásteret kaptak arra, hogy bármilyen módszerrel felkutassák és összegyűjtsék azokat az ukrán férfiakat, akik még hadra foghatók. A háború elhúzódása, az energiaválság és a civil lakosságot érő visszaélések miatt egyre többen fordulnak szembe a kijevi vezetéssel – írja az Origo.

Egy férfi sincs már biztonságban
Egy férfi sincs már biztonságban Fotó: AFP

Egy rövid, mégis sokatmondó felvétel jól mutatja a jelenlegi helyzetet Ukrajnában. Odesszában a toborzók gyalogosan és autóval üldözték a kiszemelt férfit, akit megpróbáltak bekeríteni.

Az ukrán fegyveres erők létszáma folyamatosan fogy, miközben sokan – érthető okokból – nem akarják a fronton életüket veszíteni. Emiatt a TCK munkatársai szinte hajtóvadászatot folytatnak minden olyan férfi után, akit még be lehet sorozni.

Ugyancsak Odesszában készült egy másik felvétel is: Zelenszkij emberei jelentős túlerővel letepertek egy férfit, majd a földön vonszolva egy autóba kényszerítették.

Az érintett feltehetően szórakozni indult. A körülötte lévők megpróbáltak segítséget nyújtani neki, ám amikor tiltakoztak a katonák fellépése ellen, azok gázspray-t fújtak az arcukba.

Krivij Rih csendjét pedig egy kétségbeesett segélykiáltás törte meg az éjszaka folyamán.

A TCK tagjai egy férfit a karjánál és lábánál fogva vonszoltak ki az otthonából, majd az utcán parkoló kisbuszba tuszkolták. A férfi már csak annyit tehetett, hogy segítségért kiáltott, abban reménykedve, hogy valaki talán megmenti attól, hogy a frontra vigyék.

Borítókép: TCK toborzók akcióban (Fotó: AFP)

