Az ukrán fegyveres erők létszáma folyamatosan fogy, miközben sokan – érthető okokból – nem akarják a fronton életüket veszíteni. Emiatt a TCK munkatársai szinte hajtóvadászatot folytatnak minden olyan férfi után, akit még be lehet sorozni.

Ugyancsak Odesszában készült egy másik felvétel is: Zelenszkij emberei jelentős túlerővel letepertek egy férfit, majd a földön vonszolva egy autóba kényszerítették.

Az érintett feltehetően szórakozni indult. A körülötte lévők megpróbáltak segítséget nyújtani neki, ám amikor tiltakoztak a katonák fellépése ellen, azok gázspray-t fújtak az arcukba.