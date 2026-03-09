Khawaja Muhammad Asif védelmi miniszter nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Afganisztán határon átnyúló megtorló támadást hajtott végre Pakisztán ellen, amelyre Iszlámábád Kabul elleni légicsapásokkal reagált – számolt be róla az Origo.
Ázsia újabb térségében szabadult el a pokol
Pakisztán gyakorlatilag nyílt háborúban áll Afganisztánnal – jelentette ki még február végén a pakisztáni védelmi miniszter. A helyzet azóta sem enyhült, sőt, Pakisztán és Afganisztán konfliktusa miatt immár több mint százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.
Asif az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
Pakisztán abban bízott, hogy a NATO-erők 2021-es kivonulása után béke köszönt Afganisztánra, és arra számított, hogy a hatalmat átvevő tálibok az afgán lakosság jólétére és a térség stabilitására összpontosítanak.
Ehelyett – állítása szerint – a tálibok Afganisztánt India gyarmatává tették. India Pakisztán regionális riválisa, amellyel az 1947-es függetlenné válás óta többször is háborúba, fegyveres összecsapásokba és határincidensekbe keveredtek. Az utóbbi időben India javította kapcsolatait Afganisztánnal, és a kétoldalú kereskedelem bővítését ajánlotta fel, ami Iszlámábád rosszallását váltotta ki.
Elfogyott a türelmünk. Most már nyílt háború van köztünk
– mondta Asif. Az afgán hatóságok részéről nem érkezett reakció.
Az Afganisztán keleti részén fekvő Nangarhar tartomány illetékesei február 27-én azt közölték, hogy a harcok folytatódnak a torkhami határátkelő térségében. A tartományi tájékoztatási igazgatóság szerint pakisztáni aknavető-tűz érte Torkham polgári területeit, köztük egy menekülttábort is, amelyet aznap éjjel kiürítettek. Válaszul Afganisztán a határ túloldalán található pakisztáni katonai állásokat támadta.
A terrorizmus exportja
A pakisztáni védelmi miniszter azzal vádolta Afganisztánt, hogy „terrorizmust exportál”, és támogatja a pakisztáni tálibokat (TTP), valamint a betiltott beludzs szeparatista csoportokat. Pakisztán szerint a TTP Afganisztán területéről működik, amit Kabul és a szervezet is tagad. Iszlámábád emellett Indiát is rendszeresen azzal vádolja, hogy támogatja a pakisztáni fegyveres csoportokat, amit Újdelhi visszautasít.
A nyilatkozatot követően Pakisztán légicsapásokat hajtott végre Kabulban, Kandahárban és Paktia tartományban, megtorlásként az afgán határon átnyúló támadások miatt. Válaszul Afganisztán is támadásokat indított a határ mentén, hat tartomány térségében, a pakisztáni légicsapások miatt.
Mindkét fél jelentős veszteségekről számolt be, ugyanakkor egymásnak ellentmondó adatokat közöltek, amelyeket független forrásból nem erősítettek meg. Az afgán fél 55 pakisztáni katona haláláról és több elfogottról számolt be, míg Pakisztán két halott katonát ismert el, és azt állította, hogy több mint száz afgán harcos vesztette életét az összecsapások során.
A harcok február vége óta gyakorlatilag folyamatosak a két ország közötti mintegy 2600 kilométeres határszakaszon, igaz, intenzitásuk talán valamelyest csökkent. Annak azonban egyelőre nincs jele, hogy a felek hajlandók lennének békét kötni.
Több ország, köztük Katar és Törökország is felajánlotta, hogy közvetít a felek között, ugyanakkor egyelőre nem történt előrelépés.
Mosharraf Zaidi pakisztáni kormány szóvivő szerint nem folynak tárgyalások a konfliktus befejezéséről.
Az afgán beszámolók alapján a pakisztáni erők a Kabul közelében található bagrami légibázist – amely korábban az amerikaiak legnagyobb támaszpontja volt az országban – is megpróbálták támadni, azonban az afgán légvédelem ezt megakadályozta.
Pakisztáni biztonsági források arról tájékoztattak, hogy légi és földi támadásaik folytatódnak. A közlés szerint a pakisztáni csapatok többek között Khostban és Dzsalálábádban lőszerraktárakat, valamint Dzsalálábádban egy drónraktárat semmisítettek meg. A pakisztáni erők eddig 435 afgán katonát öltek meg, 188 állást semmisítettek meg, és további 31 állást foglaltak el – közölte Attaullah Tarar az X-en közzétett bejegyzésében.
Az ENSZ ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a harcok miatt már több mint százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.
Az afgán–pakisztáni határ menti aktív konfliktus miatt a helyzet továbbra is feszült
– közölte az ENSZ menekültügyi ügynöksége.
Egy szemtanú szerint pénteken több tucat ember gyűlt össze Kabulban, hogy tiltakozzon az afgán területen elkövetett támadások ellen, és Pakisztán-ellenes szlogeneket skandált.
Borítókép: Egy pakisztáni tank áll a pakisztáni–afganisztáni határon (Fotó: AFP)
