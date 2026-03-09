Ázsia újabb térségében szabadult el a pokol

Mindkét fél jelentős veszteségekről számolt be, ugyanakkor egymásnak ellentmondó adatokat közöltek, amelyeket független forrásból nem erősítettek meg. Az afgán fél 55 pakisztáni katona haláláról és több elfogottról számolt be, míg Pakisztán két halott katonát ismert el, és azt állította, hogy több mint száz afgán harcos vesztette életét az összecsapások során.

A harcok február vége óta gyakorlatilag folyamatosak a két ország közötti mintegy 2600 kilométeres határszakaszon, igaz, intenzitásuk talán valamelyest csökkent. Annak azonban egyelőre nincs jele, hogy a felek hajlandók lennének békét kötni.

Több ország, köztük Katar és Törökország is felajánlotta, hogy közvetít a felek között, ugyanakkor egyelőre nem történt előrelépés.

Mosharraf Zaidi pakisztáni kormány szóvivő szerint nem folynak tárgyalások a konfliktus befejezéséről.

Az afgán beszámolók alapján a pakisztáni erők a Kabul közelében található bagrami légibázist – amely korábban az amerikaiak legnagyobb támaszpontja volt az országban – is megpróbálták támadni, azonban az afgán légvédelem ezt megakadályozta.

Pakisztáni biztonsági források arról tájékoztattak, hogy légi és földi támadásaik folytatódnak. A közlés szerint a pakisztáni csapatok többek között Khostban és Dzsalálábádban lőszerraktárakat, valamint Dzsalálábádban egy drónraktárat semmisítettek meg. A pakisztáni erők eddig 435 afgán katonát öltek meg, 188 állást semmisítettek meg, és további 31 állást foglaltak el – közölte Attaullah Tarar az X-en közzétett bejegyzésében.

Az ENSZ ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a harcok miatt már több mint százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.

Az afgán–pakisztáni határ menti aktív konfliktus miatt a helyzet továbbra is feszült

– közölte az ENSZ menekültügyi ügynöksége.

Egy szemtanú szerint pénteken több tucat ember gyűlt össze Kabulban, hogy tiltakozzon az afgán területen elkövetett támadások ellen, és Pakisztán-ellenes szlogeneket skandált.

Borítókép: Egy pakisztáni tank áll a pakisztáni–afganisztáni határon (Fotó: AFP)