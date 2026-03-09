Marco Rossit nem kényeztették el a múlt héten a légió tagjai

Felemás hetet éltek meg a magyar légió angliai sztárjai. A hét közben, a Premier League 29. fordulójában a Liverpool nagyon gyenge játékkal 2-1-re kikapott a tabella utolsó helyén álló Wolwerhamptonból, és nem lehetett mentség számára, hogy idegenben lépett pályára, hiszen pénteken az FA-kupában ugyanott szerepelt, és akkor simán győzött 3-1-re. Szoboszlai Dominik mindkét mérkőzést végigjátszotta jobbhátvédként kezdve, Kerkez Milost kedden a 65. percben cserélték le, a kupameccsen pedig a kispadot koptatta, a klubnál a helyén játszó, gólt szerző és gólpasszt adó Andy Robertson lett a meccs embere. A Liverpool így már negyeddöntős az FA-kupában.

A magyar légió kapitánya, Szoboszlai Dominik fejjel is úr tud lenni a pályán Fotó: DARREN STAPLES/AFP

Tóth Alex egymás után harmadszor nem tudott előbbre lépni a cseresorból a Bournemouth-ban, amely kedden hazai környezetben 0-0-ra végzett a Brentforddal. Az angol másodosztályban a Blackburn Rovers házigazdaként játszott 1-1-et a Portsmouth-szal, a hazai csapat kapuját Tóth Balázs védte, Callum Styles pedig végig ott volt a West Bromwich Albionban, amikor a csapata 1-1-et játszott a Sheffield United vendégeként. A skót élvonalban a Dundee United Keresztes Krisztiánnal a védelmében 2-1-re legyőzte otthon a St. Mirren együttesét, majd pénteken a Skót Kupa negyeddöntőjében 2-1-re kikapott a Falkirkben, a magyar hátvéd ezt a mérkőzést is végigjátszotta.

A légió egyik legjobbja piros lapot kapott

A német Bundesliga első osztályában az RB Leipzig a sérült Gulácsi Péter nélkülözve, de Willi Orbánt bevetve 2-1-re nyert Lipcsében az Ausburg ellen, az Union Berlin a Werder Brement fogadta, és úgy kapott ki 4-1-re, hogy 1-0-s vezetésénél a játékvezető durvaság miatt a 20. percben azonnali piros lappal kiállította Schäfer Andrást. A másodosztályban a Hertha a Preussen Münster vendégeként nyert 2-1-re, Dárdai Márton végig ott volt a védelemben, a meccs érdekessége, hogy a hazai szurkolók szabotálták a VAR-t. A francia első osztályban a Le Havre a Brest stadionjában a sérült Loic Negót nélkülözve szenvedett 2-0-s vereséget.

Varga Barnabás neve mellé nem került gól vagy gólpassz, de benne volt csapata győztes találatában: a fejesét csak üggyel-bajjal hárította az AL Larisza kapusa, erre a labdára lecsapva lőtt a hálóba a kameruni Moukoudi, és ezzel az 5. percben született góllal nyert az AEK Athén 1-0-ra. A török Süper Lig-ben a Galatasaray fontos rangadót nyert 1-0-ra a Besiktas stadionjában, Sallai Roland kezdett, és a 93. percben cserélték le; a Rizespor az Antayasport fogadva szerzett három pontot az 1-0-s győzelmével, Mocsi Attila a kispadot koptatta.