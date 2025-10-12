Afganisztánpakisztánösszecsapás

Összecsapások törtek ki az afganisztáni–pakisztáni határon

Összecsapások törtek ki a hét végén az afganisztáni–pakisztáni határon, a tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért. Pakisztán válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 12. 10:09
Fotó: ARIF ALI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.

Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők a többi között tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták, és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, erős és hatékony választ helyezve kilátásba.

Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében

– szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy terroristákat bújtat.

Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket. 

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.