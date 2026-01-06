Vízkereszt ünnepén hivatalosan is lezárul a szentév

Január 6-án XIV. Leó pápa 9.30-kor kezdődő szentmisével egybekötött ünnepi szertartás keretében bezárta a Szent Péter-bazilika szent kapuját és ezzel lezárult a jubileumi szentév. Több százezren érkeztek a pápai szentmisére, hogy részt vegyenek a szentév utolsó szertartásán. Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be az eseményre, a Vatikánba vezető mellékutcákat lezárták, a parkolókat kiürítették. A légteret drónokkal védik, több száz egyenruhás garantálja az esemény biztonságos lebonyolítását.

A szentév utolsó mozzanata, a bazilika szent kapujának a bezárása. Fotó: Pool/Yara Nardi

A Vatikán hivatalos adatai szerint 33 millió zarándok kereste fel az Örök Várost a jubileumi év során és látogatta meg a pápai bazilikákat. A különböző jubileumi eseményeknél 70 ezer biztonsági szakember, rendőr, csendőr, pénzügyőr, katona teljesített szolgálatot. Az egyház hagyománya szerint huszonöt évente hirdetnek szentévet. Különleges alkalmakkor rendkívüli szentévre is sor kerülhet. Ilyen lesz a legközelebbi jubileumi év 2033-ban, melyen a megváltás kétezredik évfordulójára emlékezik az egyház.