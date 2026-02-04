Szijjártó Péter: Halló, Evelin? + videó

– Jól. Átadtam a szennyvíztisztítót, ami az első központosított szennyvíztisztítója Laosznak. Magyar cégek építették kilencvenmillió dollárért. Ez a hatodik olyan program, amit itt megcsináltunk 2009 óta. Építettünk már ivóvíztisztítót, most szennyvíztisztítót, állattenyésztési központokat, halászati központokat csináltunk, elektronikus igazolvány rendszert, úgyhogy most abban maradtunk, hogy megyünk tovább, mert annyira elégedettek – tette hozzá.

A külügyminisztert holnap már Pakson várják, ahová Gáspár Evelin is vele tart.