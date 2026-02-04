– Szép jó reggelt! – kezdte Gáspár Evelin Szijjártó Péternek egy videóhívásban. –Hiányoztam, mi? – válaszolt viccesen a munkatársának a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Halló, Evelin? + videó
Laoszból jelentkezett be videón Szijjártó Péter, aki elárulta: az időeltolódás miatt annyira fáradt, hogy állva tartja a megbeszéléseit. A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról is, hogy magyar cégek kilencvenmillió dollár értékben adták át az ország első központosított szennyvíztisztítóját, és a felek a további együttműködésről is megállapodtak.
Itt már bőven délután van. Keresem magamat, megmondom őszintén, de mindegy. Nem szabad olyan programot vállalnom, amin le kell ülni, mert elalszom. Állva tárgyalunk
– magyarázta Szijjártó Péter a sajtóreferensnek, aki arról érdeklődött, hogyan sikerültek a megbeszélések.
– Jól. Átadtam a szennyvíztisztítót, ami az első központosított szennyvíztisztítója Laosznak. Magyar cégek építették kilencvenmillió dollárért. Ez a hatodik olyan program, amit itt megcsináltunk 2009 óta. Építettünk már ivóvíztisztítót, most szennyvíztisztítót, állattenyésztési központokat, halászati központokat csináltunk, elektronikus igazolvány rendszert, úgyhogy most abban maradtunk, hogy megyünk tovább, mert annyira elégedettek – tette hozzá.
A külügyminisztert holnap már Pakson várják, ahová Gáspár Evelin is vele tart.
A beszélgetést itt tudja megnézni:
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
