Szijjártó Péter szerint ide vezet Brüsszel felelőtlen politikája

Mi, magyarok szembemegyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk

– folytatta.

De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket”.

„Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet. Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe” – figyelmeztetett.

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának

– fűzte hozzá.

„Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad” – összegzett a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)