Szijjártó Péter szerint ide vezet Brüsszel felelőtlen politikája

A külügyminiszter szerint a Görögország partjainál történt újabb halálos tengeri baleset jól biztonyítja, hogy hová vezet Brüsszel migrációs politikája. Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar kormány ezzel szemben továbbra is elutasítja az illegális bevándorlást, és kitart amellett, hogy Magyarország migránsmentes maradjon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 13:02
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: AFP
„A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet, amit jól mutat a legutóbbi görögországi hajószerencsétlenség is, a magyar kormány azonban szembemegy ezzel, és hazánk így a továbbiakban is migránsmentes ország marad” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon

Szijjártó Péter szerint a legutóbbi szerencsétlenség is jól mutatja , hogy Brüsszel milyen felelőtlen migrációs politikát folytat
Fotó: AFP

A tárcavezető arra a hírre reagált, hogy legalább tizenöt személy vesztette életét előző nap Görögország partjainál egy balesetben, amelynek során egy migránsokat szállító motorcsónak a parti őrség hajójával ütközött.

„Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?! Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra biztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatások Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár, élesen szembesül is velük” – szögezte le friss bejegyzésében.

Mi, magyarok szembemegyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk

 – folytatta.

De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket”.

„Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet. Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe” – figyelmeztetett.

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának

 – fűzte hozzá.
„Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad” – összegzett a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

