„A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet, amit jól mutat a legutóbbi görögországi hajószerencsétlenség is, a magyar kormány azonban szembemegy ezzel, és hazánk így a továbbiakban is migránsmentes ország marad” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.
Szijjártó Péter szerint ide vezet Brüsszel felelőtlen politikája
A külügyminiszter szerint a Görögország partjainál történt újabb halálos tengeri baleset jól biztonyítja, hogy hová vezet Brüsszel migrációs politikája. Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar kormány ezzel szemben továbbra is elutasítja az illegális bevándorlást, és kitart amellett, hogy Magyarország migránsmentes maradjon.
A tárcavezető arra a hírre reagált, hogy legalább tizenöt személy vesztette életét előző nap Görögország partjainál egy balesetben, amelynek során egy migránsokat szállító motorcsónak a parti őrség hajójával ütközött.
„Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?! Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra biztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatások Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár, élesen szembesül is velük” – szögezte le friss bejegyzésében.
Mi, magyarok szembemegyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk
– folytatta.
De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába
– tette hozzá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket”.
„Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet. Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe” – figyelmeztetett.
A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának
– fűzte hozzá.
„Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad” – összegzett a miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
