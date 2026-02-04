A líbiai főügyészség szerdán arról számolt be, hogy az 53 éves férfi lőtt sebek következtében halt meg. A családhoz közel álló források szerint a nyugati országrészben található Zintán városában, otthona udvarán ölték meg Szaif al-Iszlámot.
Megölték Kadhafi fiát
Meggyilkolták Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető fiát, Szaif al-Iszlám Kadhafit – közölték kedden a családhoz közel álló források, az ügyvédje és a líbiai média. Zintán városában, otthona udvarán ölték meg a férfit.
A négy támadó elmenekült a helyszínről. 2015-ben egy líbiai bíróság távollétében halálra ítélte Szaif al-Iszlámot azzal a váddal, hogy az apja, Moammer Kadhafi hatalmának megdöntésére 2011-ben kitört felkelés idején békés tüntetők meggyilkolására buzdította a hatóságokat. 2021-ben Szaif al-Iszlám elnökjelöltként regisztrálta magát, de egy bírósági döntés kizárta a megmérettetésből – közölte az MTI.
2021-ben még arról szóltak a hírek, hogy Szaif al-Iszlám Kadhafi visszatérne a politikába. Az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi második fiának elnöki ambíciói voltak, erről a The New York Timesnak adott interjúban beszélt. A férfit apja egyik lehetséges örököseként tartották számon. Többek között Nagy-Britanniában is tanult, kiváló angoltudása és neveltetése miatt a Nyugat is ígéretes reformerként tekintett rá. A 2011-ben kirobbant úgynevezett arab tavasz, majd a nyomában járó katonai beavatkozás, amely megdöntötte Moammer Kaddhafi két évtizedes hatalmát és Szaif karrierjét is derékba törte.
Borítókép: Szaif al-Iszlám Kadhafi Tripoliban (Fotó: AFP/Imed Lamloum)
