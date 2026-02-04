Megölték Kadhafi fiát

2021-ben még arról szóltak a hírek, hogy Szaif al-Iszlám Kadhafi visszatérne a politikába. Az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi második fiának elnöki ambíciói voltak, erről a The New York Timesnak adott interjúban beszélt. A férfit apja egyik lehetséges örököseként tartották számon. Többek között Nagy-Britanniában is tanult, kiváló angoltudása és neveltetése miatt a Nyugat is ígéretes reformerként tekintett rá. A 2011-ben kirobbant úgynevezett arab tavasz, majd a nyomában járó katonai beavatkozás, amely megdöntötte Moammer Kaddhafi két évtizedes hatalmát és Szaif karrierjét is derékba törte.

Borítókép: Szaif al-Iszlám Kadhafi Tripoliban (Fotó: AFP/Imed Lamloum)