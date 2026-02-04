A videóban Manfred Weber arról beszél, hogy az Európai Néppárt ma az a párt, amelynek esélye van a győzelemre Magyarországon. Mint fogalmazott, személyesen Budapestre utazott, ahol meggyőzte Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon a Néppárthoz.
Manfred Weber világossá tette, mit vár el Magyar Pétertől + videó
Manfred Weber saját szavai szerint személyesen győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon az Európai Néppárthoz – erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel politológus, aki közösségi oldalán osztotta meg az erről szóló videót. Deák szerint Weber kijelentéseiből egyértelműen kiderül, hogy az általa képviselt politikai irány ukránpárti, ami azt jelentené, hogy a Tisza a magyarok pénzét Ukrajnába küldené.
– Meggyőztem Magyar Pétert! Büszke vagyok arra, hogy az Európai Néppárt ma az a párt, amelynek esélye van a győzelemre Magyarországon. Én fogadtam, Budapestre utaztam, és meggyőztem Magyar Pétert, hogy lépjen be az Európai Néppártba. Ma a néppárti frakcióink tagjai – hangzik el Manfred Webertől, hozzáteszi:
Mi csak azokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, akik Ukrajna-pártiak és akik a jogállamiság hívei. Ez a három alapvető dolog. Vannak más szempontok is, ne értsenek félre, de ez a három irányadó pont, amelyek alapján azonosítani lehet, hogy mi történik ott.
Deák Dániel szerint Manfred Weber – Magyar Péter brüsszeli főnöke – világossá tette, hogy az általa képviselt politikai irány ukránpárti. A politológus úgy fogalmazott: ez azt jelenti, hogy támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint az ország finanszírozását is. Deák Dániel rámutatott, ez azt jelenti, hogy a Tisza a magyarok pénzét Ukrajnába fogja küldeni. Hozzátette: április 12-én erről is döntés születik.
