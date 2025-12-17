Európai ParlamentUkrajnaTisza PártMagyar Péter

A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését!

A Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja ma megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot. Ezzel hitet tettek Ukrajna és a háború finanszírozása mellett. Velük szemben mi, a Fidesz–KDNP képviseletében, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 19:01
Magyar Péter és Manfred Weber Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament plenáris ülése ma szavazott a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná.

A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését
A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének.
Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.

A Tisza a magyar adófizetők pénzét is Ukrajnába küldené

A Tisza Párt támogatja, hogy az európai, köztük magyar adófizetők pénzéből finanszírozott uniós védelmi alapból fejleszthesse a haderejét Ukrajna. 

December 16-án az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a ‘ReArm Europe’ programhoz kapcsolódó javaslatcsomagját, amely az európai védelmi kapacitások közös fejlesztéséről és több száz milliárdos védelmi ipari beruházásokról szóló tervezet kiegészítéseit tartalmazza. 

Ezt a javaslatcsomagot a Tisza jelen lévő képviselői egyhangúan megszavazták. 

A javaslat értelmében: Az EU-tagállamok kötelesek lennének jelentősen megnövelni a közös Európai Védelmi Alapba (EDF) küldött összegeket, amihez és amely erőforrásaihoz mostantól Ukrajna is hozzáférhetne mindenféle befizetési kötelezettség nélkül.  

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. A javaslatcsomag továbbá kimondja, hogy a hosszú távú cél az ukrán védelmi ipart a lehető legnagyobb mértékben integrálni a közös európai védelmi ipari infrastruktúrába, mind gyártási, mind K+F kapacitásokban. 

Az ukrán katonai cégek nemcsak hogy ugyanakkora EU-s támogatásokat kaphatnak, mint az uniós tagállamok, hanem még külön ösztönzőket is bevezetnének, hogy az európai országok még többet fektessenek be Ukrajna védelmi iparába. Tehát Brüsszel egyrészt megengedné, hogy Ukrajna szabadon felhasználhassa az európai adófizetők pénzéből fenntartott védelmi alap erőforrásait saját haderejének fejlesztésére és egyenlőként pályázzon az ebből finanszírozott európai támogatásokra. Másrészt pedig arra ösztönözné a tagállamokat, hogy minél többet fektessenek Ukrajna védelmi iparába.

Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná. Emellett megnehezítené a békefolyamatot és további eszkalációs pontot jelentene Európa és Oroszország között. 

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. 

Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének. Ezzel szemben a Fidesz–KDNP EP-képviselői egyhangúlag elutasították ezt a kezdeményezést. A Fidesz továbbra is kiáll a béke mellett, és határozottan elutasítja, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldjék és a háború finanszírozására használják. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu