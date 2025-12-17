Az Európai Parlament plenáris ülése ma szavazott a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná.

A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének.

Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.

A Tisza Párt támogatja, hogy az európai, köztük magyar adófizetők pénzéből finanszírozott uniós védelmi alapból fejleszthesse a haderejét Ukrajna.

December 16-án az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a ‘ReArm Europe’ programhoz kapcsolódó javaslatcsomagját, amely az európai védelmi kapacitások közös fejlesztéséről és több száz milliárdos védelmi ipari beruházásokról szóló tervezet kiegészítéseit tartalmazza.