Menczer Tamás: Ennél durvább vallomás nincs

Szó sincs békéről. Vagy elveszik a befagyasztott orosz vagyont, ami nyílt hadüzenet Moszkvának, vagy gigahitelt vesznek fel, és eladósítják még a gyerekeinket és az unokáinkat is. Esetleg mindkettő. Ez a valóság, erről beszél Orbán Viktor. És akkor a DK meg a Tisza azt mondja, hogy Brüsszel békét akar. Elképesztő… Magyarország célja, hogy ebből az őrületből kimaradjunk. És segítsük Trumpot, aki valóban békét akar.