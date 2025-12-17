Menczer TamásUkrajnafinanszírozásUrsula von der Leyen

Menczer Tamás: Ennél durvább vallomás nincs

Menczer Tamás a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben beszél Ukrajna finanszírozásáról. Brüsszel tovább önti a pénzt a háborúba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A videóhoz fűzött bejegyzésében Menczer Tamás élesen bírálta a brüsszeli terveket. Úgy fogalmazott: szerinte „ennél durvább vallomás nincs”, és az Európai Bizottság elnöke nyíltan beszél arról, hogy a következő két évben újabb, nagyságrendileg százmilliárd eurót küldenének Ukrajnába. A kormánypárti politikus állítása szerint mindez a háború további finanszírozását jelenti, nem pedig a béke irányába tett lépéseket.

Menczer Tamás élesen bírálta a Brüsszel ukrajnai finanszírozásának terveit (Fotó: Kovács Attila / MTI)
Menczer Tamás élesen bírálta a Brüsszel ukrajnai finanszírozásának terveit (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója által megosztott videón Ursula von der Leyen elmondja:

Az IMF és a saját számításaink szerint Ukrajna finanszírozási igénye a 2026-os és 2027-es évekre nagyjából 137 milliárd euró. Ennek kétharmadát Európának kellene fedeznie, ami mintegy 90 milliárd eurót jelent

– hangzott el az Európai Bizottság elnökének felszólalásában.

A múlt héten megállapodtunk az orosz eszközök tartós befagyasztásáról. A közelgő Európai Tanács ülésére két különböző megoldást javasoltam: az egyik az eszközökre épül, a másik uniós hitelfelvételen alapul

– tette hozzá, majd közölte:

El kell döntenünk, melyik utat választjuk, melyik irányba indulunk el. Egy dolog azonban teljesen egyértelmű: ezen az Európai Tanácson döntést kell hoznunk Ukrajna következő két évének finanszírozásáról.

Menczer Tamás a videóhoz kapcsolt posztjában pedig azt írta:

Szó sincs békéről. Vagy elveszik a befagyasztott orosz vagyont, ami nyílt hadüzenet Moszkvának, vagy gigahitelt vesznek fel, és eladósítják még a gyerekeinket és az unokáinkat is. Esetleg mindkettő. Ez a valóság, erről beszél Orbán Viktor. És akkor a DK meg a Tisza azt mondja, hogy Brüsszel békét akar. Elképesztő… Magyarország célja, hogy ebből az őrületből kimaradjunk. És segítsük Trumpot, aki valóban békét akar.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu