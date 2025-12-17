A videóhoz fűzött bejegyzésében Menczer Tamás élesen bírálta a brüsszeli terveket. Úgy fogalmazott: szerinte „ennél durvább vallomás nincs”, és az Európai Bizottság elnöke nyíltan beszél arról, hogy a következő két évben újabb, nagyságrendileg százmilliárd eurót küldenének Ukrajnába. A kormánypárti politikus állítása szerint mindez a háború további finanszírozását jelenti, nem pedig a béke irányába tett lépéseket.
Menczer Tamás: Ennél durvább vallomás nincs
Menczer Tamás a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben beszél Ukrajna finanszírozásáról. Brüsszel tovább önti a pénzt a háborúba.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója által megosztott videón Ursula von der Leyen elmondja:
Az IMF és a saját számításaink szerint Ukrajna finanszírozási igénye a 2026-os és 2027-es évekre nagyjából 137 milliárd euró. Ennek kétharmadát Európának kellene fedeznie, ami mintegy 90 milliárd eurót jelent
– hangzott el az Európai Bizottság elnökének felszólalásában.
A múlt héten megállapodtunk az orosz eszközök tartós befagyasztásáról. A közelgő Európai Tanács ülésére két különböző megoldást javasoltam: az egyik az eszközökre épül, a másik uniós hitelfelvételen alapul
– tette hozzá, majd közölte:
El kell döntenünk, melyik utat választjuk, melyik irányba indulunk el. Egy dolog azonban teljesen egyértelmű: ezen az Európai Tanácson döntést kell hoznunk Ukrajna következő két évének finanszírozásáról.
További Külföld híreink
Menczer Tamás a videóhoz kapcsolt posztjában pedig azt írta:
Szó sincs békéről. Vagy elveszik a befagyasztott orosz vagyont, ami nyílt hadüzenet Moszkvának, vagy gigahitelt vesznek fel, és eladósítják még a gyerekeinket és az unokáinkat is. Esetleg mindkettő. Ez a valóság, erről beszél Orbán Viktor. És akkor a DK meg a Tisza azt mondja, hogy Brüsszel békét akar. Elképesztő… Magyarország célja, hogy ebből az őrületből kimaradjunk. És segítsük Trumpot, aki valóban békét akar.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terrorra készült a menedékkérő: szír migránst tartóztattak le Hollandiában
A gyanúsított dzsihádista ideológiát vallott.
Alice Weidel: Európának több esze lehetne
Európa sokkal többet tehetne.
Pozsony is határozott nemet mond a brüsszeli háborús tervekre
Robert Fico erős kijelentést tett.
Kiderült, ki lett az új rosszfiú Brüsszelben
A miniszterelnök csak hátradől és kér egy kávét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terrorra készült a menedékkérő: szír migránst tartóztattak le Hollandiában
A gyanúsított dzsihádista ideológiát vallott.
Alice Weidel: Európának több esze lehetne
Európa sokkal többet tehetne.
Pozsony is határozott nemet mond a brüsszeli háborús tervekre
Robert Fico erős kijelentést tett.
Kiderült, ki lett az új rosszfiú Brüsszelben
A miniszterelnök csak hátradől és kér egy kávét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!