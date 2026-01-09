Alig kezdődött el az új év, nincs pihenés, Orbán Viktor már január 5-én elindította az idei politikai szezont, egy rekordérdeklődés mellett tartott nemzetközi sajtótájékoztatón részletesen válaszolt hazai és külföldi újságírók kérdéseire. A miniszterelnök a kritikus kérdésekre is kimerítően válaszolt, a baloldali újságírók utólag láthatóan csalódottak voltak, hogy nem tudták megszorongatni a kérdéseikkel. Mindez csattanós válasz volt azokra a baloldali állításokra, hogy a miniszterelnök nem mer kiállni a sajtó elé, illetve hogy nem lehet neki kritikus kérdéseket feltenni. Minden lehetőségük megvolt erre a baloldali újságíróknak, azonban nem találtak fogást a kormányfőn.

Miután komoly politikai siker egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztató,

szokása szerint Magyar Péter ismét utánozni próbálta Orbán Viktort, és ő is tartott egyet, azonban az jóval kisebb médiaérdeklődés mellett zajlott, és csak gyenge utánzatnak tűnt. Magyar érezhetően felkészületlen volt, nem is vállalkozott komoly összefüggések vagy világmagyarázó kijelentések megfogalmazására,

a kommunikációja továbbra is megmaradt egy átlagos ellenzéki kommentelő színvonalánál, emellett az újságírókat gyalázta és szidalmazta. Ezzel szemben Orbán Viktor komplex világképet nyújtott, és részletesen reagált a hazai és külpolitikai folyamatokra, így a venezuelai eseményektől kezdve a felvidéki magyarok helyzetén át egészen a hazai belpolitikai kérdésekig minden fontos területet érintett, és részletesen kifejtette az álláspontját.

A politikai szezonindítónak számító hétfői napnak világos politikai üzenete volt:

míg Orbán Viktor diktálja a tempót, addig Magyar Péter csak kullog a miniszterelnök után, rá igyekszik reagálni. Emellett míg Orbán higgadt és nyugodt államférfiként jelent meg, addig Magyar nem tudja levetkőzni agresszív stílusát, nem képes kormányfőhöz méltó módon viselkedni.

Orbán Viktornak ez az előnye megjelenik a felmérésekben is. Az egyik legpontosabb kutatócégnek minősülő Magyar Társadalomkutató szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, és Orbán Viktor személyes népszerűsége jóval magasabb Magyar Péterénél. Ez természetesen nem adhat okot az elbizakodottságra – az áprilisi választáson kizárólag a leadott szavazat számít, nem a szimpátia. Így a kulcskérdés az elkövetkezendő hónapokban a mozgósítás, amire a kormánypárti politikusok teljes erővel készülnek: most szombaton Fidesz-kongresszus, majd heti kétszer Lázár-infó lesz az ország minden táján, valamint folytatódnak a digitális polgári körök országjáró eseményei is.

Magyar Péter is már tisztában van azzal, hogy vereségre számíthat, ezért kezdett el fenyegetőzni és „alkotmányos puccsról” beszélni.

Emlékezetes: a szilveszteri beszédében megfenyegette a köztársasági elnököt és az alkotmánybírókat is, illetve azt mondta, hogy a Fidesz szerinte „alkotmányos puccsra” készül. De emellett berepülő drónokról és önmerényletről is hadovált, majd ezeket az állításait megismételte a „nemzetközi” sajtótájékoztatóján és az ATV műsorában is.