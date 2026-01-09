Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

idezojelek
Vélemény

Orbán Viktor diktálja a tempót

ELEMZŐI HANGERŐ – A kormányfő szerint az új korszak legfontosabb kérdése: háború vagy béke.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
orbán viktorEurópamagyar pétervilágrendváltásválasztásháborúfidesz 2026. 01. 09. 4:40
Fotó: Polyák Attila
0

Alig kezdődött el az új év, nincs pihenés, Orbán Viktor már január 5-én elindította az idei politikai szezont, egy rekordérdeklődés mellett tartott nemzetközi sajtótájékoztatón részletesen válaszolt hazai és külföldi újságírók kérdéseire. A miniszterelnök a kritikus kérdésekre is kimerítően válaszolt, a baloldali újságírók utólag láthatóan csalódottak voltak, hogy nem tudták megszorongatni a kérdéseikkel. Mindez csattanós válasz volt azokra a baloldali állításokra, hogy a miniszterelnök nem mer kiállni a sajtó elé, illetve hogy nem lehet neki kritikus kérdéseket feltenni. Minden lehetőségük megvolt erre a baloldali újságíróknak, azonban nem találtak fogást a kormányfőn.

Miután komoly politikai siker egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztató,

szokása szerint Magyar Péter ismét utánozni próbálta Orbán Viktort, és ő is tartott egyet, azonban az jóval kisebb médiaérdeklődés mellett zajlott, és csak gyenge utánzatnak tűnt. Magyar érezhetően felkészületlen volt, nem is vállalkozott komoly összefüggések vagy világmagyarázó kijelentések megfogalmazására,

a kommunikációja továbbra is megmaradt egy átlagos ellenzéki kommentelő színvonalánál, emellett az újságírókat gyalázta és szidalmazta. Ezzel szemben Orbán Viktor komplex világképet nyújtott, és részletesen reagált a hazai és külpolitikai folyamatokra, így a venezuelai eseményektől kezdve a felvidéki magyarok helyzetén át egészen a hazai belpolitikai kérdésekig minden fontos területet érintett, és részletesen kifejtette az álláspontját.

A politikai szezonindítónak számító hétfői napnak világos politikai üzenete volt: 

míg Orbán Viktor diktálja a tempót, addig Magyar Péter csak kullog a miniszterelnök után, rá igyekszik reagálni. Emellett míg Orbán higgadt és nyugodt államférfiként jelent meg, addig Magyar nem tudja levetkőzni agresszív stílusát, nem képes kormányfőhöz méltó módon viselkedni.

Orbán Viktornak ez az előnye megjelenik a felmérésekben is. Az egyik legpontosabb kutatócégnek minősülő Magyar Társadalomkutató szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, és Orbán Viktor személyes népszerűsége jóval magasabb Magyar Péterénél. Ez természetesen nem adhat okot az elbizakodottságra – az áprilisi választáson kizárólag a leadott szavazat számít, nem a szimpátia. Így a kulcskérdés az elkövetkezendő hónapokban a mozgósítás, amire a kormánypárti politikusok teljes erővel készülnek: most szombaton Fidesz-kongresszus, majd heti kétszer Lázár-infó lesz az ország minden táján, valamint folytatódnak a digitális polgári körök országjáró eseményei is.

Magyar Péter is már tisztában van azzal, hogy vereségre számíthat, ezért kezdett el fenyegetőzni és „alkotmányos puccsról” beszélni. 

Emlékezetes: a szilveszteri beszédében megfenyegette a köztársasági elnököt és az alkotmánybírókat is, illetve azt mondta, hogy a Fidesz szerinte „alkotmányos puccsra” készül. De emellett berepülő drónokról és önmerényletről is hadovált, majd ezeket az állításait megismételte a „nemzetközi” sajtótájékoztatóján és az ATV műsorában is.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza ügyeire rálátó forrásaim megerősítették, hogy Magyar Péter vereségre készül – a Tisza belső mérései is folyamatosan erősödő Fideszt mutatnak, illetve javul a közhangulat, egyre kevesebben akarnak kormányváltást. A Tisza-közeli közvélemény-kutatók erről már a nyilvánosságban is egyre többször szólalnak meg, 

a Publicus Intézettől kezdve a Mediánig arról kezdtek el beszélni, hogy az emberek is a Fidesz győzelmére számítanak. Ennek fényében Magyar Péter azt a taktikát választotta, hogy ha nem is nyer a választáson, akkor a Fidesz győzelmét kétségbe fogja vonni, és csalásról fog beszélni.

Erre utal, amikor „alkotmányos puccsról” kezd el beszélni. Ez nem ismeretlen taktika: a 2022-es parlamenti választás előtt is ugyanezt kezdte el építeni Márki-Zay Péter és az akkor őt támogató baloldali propagandasajtó. A Telex pél­dául még megégetett szavazólapokat is „talált” Erdélyben, ezzel igyekeztek bizonygatni, hogy választási csalás történt. Ugyanakkor, mivel tíz százalékpontnál is nagyobb volt a Fidesz előnye, a választási csalásról szóló történetet elengedték, nem erőltették tovább.

Most Magyar Péter abban reménykedik, hogy szoros lesz a végeredmény, és akkor hatékonyan tudja majd azt kommunikálni, hogy csak választási csalás miatt kapott ki. Ezzel az a célja, hogy balhét csináljon, destabilizálja Magyarországot – hasonlóan ahhoz, mint amit például Georgiában láttunk, ahol a választáson kikapó ellenzéki hívek hatalmas demonstrációkat tartottak, és majdnem megbuktatták a választáson nyertes patrióta oldalt. 

Veszélyes tervre készül tehát Magyar Péter – ami ellen a legerősebb válasz a minél nagyobb arányú patrióta győzelem, hiszen azt semmilyen hangoskodással nem lehet kétségbe vonni.

Visszatérve Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójára, a miniszterelnök kijelölte az előttünk álló időszak fő témáit, melyek közül a legfontosabb a háború, ugyanis az európai vezetők szemmel láthatóan egyre inkább abba az irányba mozdulnak, hogy Európa részese legyen az orosz–ukrán konfliktusnak. Decemberben az EU-csúcson már nem is leplezték az uniós vezetők, hogy háborúra készülnek: még több pénzt adtak a háborúra, egyre több országban vezetik be a sorkatonaságot, és már arról beszélnek a nyugat-európai politikusok, hogy Oroszország az EU megtámadására készül, ez a háború a mi háborúnk is. 

Orbán Viktor ezzel szemben kijelentette, támogatni kell az amerikai béketörekvéseket, nem szabad további pénzt ölni ebbe a háborúba.

A kormányfő az EU-csúcson továbbá megakadályozta, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki, a szlovákokkal és a csehekkel közösen hazánk kimarad a közös uniós hitelfelvételből.

Orbán Viktor nem riogat a háború veszélyével, hanem a valóságra hívja fel a figyelmet, és 

világosan kijelöli a 2026-os parlamenti választás fő tétjét: vagy olyan kormánya lesz Magyarországnak, amelyik ellenáll a brüsszeli kéréseknek és Magyarország érdekeit nézi, vagy olyan kormánya, amely Brüsszel-barát politikát folytatva engedelmeskedik Ursula von der Leyenék kéréseinek. 

A kormányfő ezt a tétet összekötötte a hazai gazdasági kérdésekkel: míg a nyugati országok Ukrajnába küldik az adófizetői pénzeket, addig Magyarországon 14. havi nyugdíjat vezetnek be vagy például adómentessé teszik az édesanyákat. Ennek köszönhetően mindenkinek érezhetővé válik, hogy mindez nemcsak egy külpolitikai kérdés, hanem minden magyar számára húsba vágó ügy. Nyugat-Európában is egyre inkább érzik az emberek a saját bőrükön, csak ott épp fordítva: miközben például Németország már 16 milliárd eurót küldött Ukrajnába, az egészségbiztosítási rendszer 12 milliárdos hiánnyal küzd, amelynek pótlására már a vizitdíj bevezetése is felmerült.

Ráadásul a venezuelai események ismét rávilágítottak arra, hogy egy gyökeresen átalakuló világrendben vagyunk – a liberális világrend megbukott, ugyanakkor az új világrend keretei még nem alakultak ki. Egy átmeneti időszakban vagyunk, amelyről nem tudjuk, mennyi ideig fog tartani. 

Ebben a bizonytalan időszakban felértékelődnek a tapasztalt vezetők, akik stabilitást és kiszámíthatóságot tudnak nyújtani. Magyar Péter erre nem képes, míg Orbán Viktor ezt a globális változást már a 2010-es kormányváltás után felismerte, és ennek megfelelően lett kialakítva a magyar államberendezkedés, gazdaság- és társadalompolitika is.

Míg a mostani nyugat-európai vezetőket és hazai szövetségeseiket a világ mozgása rövidesen elsodorja, Orbán Viktor a várakozások és az előrejelzések szerint még mindig talpon marad, és képviseli a magyar nemzeti érdekeket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekuszítás

Száz nagyon nehéz nap

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFriedrich Merz

A BlackRock mára a világ ura lett

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekVarga Judit

Szily Nóra a szakma szégyene

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekkutatás

Te is, fiam, Puzsér?

Gajdics Ottó avatarja

Ezzel a tudományosnak látszó aljassággal akkora különbséget mutatnak ki a pártok között, amekkorát nem szégyellnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu