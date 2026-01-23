Rendkívüli

Brüsszel önti a pénzt a háborúba, zavart okoz neki a Béketanács + videó

idezojelek
Vélemény

Biztos pont a bizonytalan világban

ELEMZŐI HANGERŐ – Orbán Viktor már akkor látja, mi a helyes irány, amikor a liberálisok még támadják miatta.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
orbán viktormagyarországdonald trumpamerikai egyesült államokmagyar pétervilágrendváltásvilágrendliberális 2026. 01. 23. 4:40
Fotó: Fabrice Coffrini
0

Míg Orbán Viktort a 2014-es tusnádfürdői beszéde – melyben kifejtette, hogy vége a liberális világrendnek, és valami teljesen más következik – után sokan kritizálták, addig ma már szinte mindenki arról beszél, hogy bizony egy átalakuló világrendben vagyunk. Ennek egyik legfontosabb szereplője 

Donald Trump , aki lebontja a régi világrend intézményeit, és helyettük újakat hoz létre. Ilyen például a Béketanács is, melynek Orbán Viktor is alapító tagja. A magyar kormányfő időben felismerte a változást, így Magyarország nyertese lehet ennek a globális átalakulásnak. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De miről is van szó és mi ennek a jelentősége az április 12-i magyarországi választáson?

Érdemes részletesebben visszaidézni mindazt, amit majd tizenkét évvel ezelőtt, 2014 júliusában mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök az előadásban felvázolta, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás: az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az volt a közös tulajdonsága, hogy amikor bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenkinek világos volt, hogy más világban fogunk élni, mint amilyenben addig éltünk. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik most a világban. Ennek a nyilvánvalóvá válását a 2008-as pénzügyi világválságra tette, és felhívta a figyelmet arra, hogy most nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt.

Ezt követően részletezte, hogy a liberális demokráciák korszakának vége, és jönnek az „illiberális” demokráciák, melynek megfogalmazásán az azt követő években módosított, de a lényeg ugyanaz: 

a liberális világrendnek vége van, és egy attól eltérő világrend alakul ki, ugyanakkor ez a változás nem egyik napról a másikra következik be, hanem viszonylag lassú, akár több évtizedig tartó folyamat eredménye.

Talán sokan emlékeznek még rá, hogy milyen nemzetközi támadás érte ezért a beszédéért Orbán Viktort, ma pedig már a legtöbb nyugati gondolkodó, de itthon is az ellenzéki véleményformálók ugyanerről beszélnek. Ma már egyre több ember számára nyilvánvaló és érzékelhető a hétköznapok szintjén is, hogy egy átalakuló, bizonytalan időszakban vagyunk, amikor semmi sem biztos, minden folyamatosan változik és kiszámíthatatlan. 

Ennek a változásnak az egyik legfontosabb alakja a világpolitikában Donald Trump, aki a második elnöki ciklusában olyan erővel ment neki a korábbi világrend intézményeinek, hogy az sokakat meglepett. Nemrég például arról döntött, hogy az Amerikai Egyesült Államok összesen 66  nemzetközi szervezetből lép ki. Az amerikai elnök az ENSZ-ben tartott legutóbbi beszédében is élesen bírálta a szervezetet, és érezhetően az járt a fejében, hogy miként lehetne csökkenteni a jelentőségét. És éppen erről az átalakulásról, a régi világrend intézményrendszerének a lebontásáról szól a Donald Trump által életre hívott Béketanács, melybe Orbán Viktort is felkérte az amerikai elnök alapító tagként. Ez a felkérés olyan jelentőségű, mintha az ENSZ létrejöttekor Magyarország helyet kapott volna az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Donald Trump meg is hívta Orbán Viktort Davosba, hogy közösen megalapítsák a Béketanácsot, ami várhatóan az új világrend egyik fontos intézménye lesz majd.

Ez a meghívás és ez a felkérés mindenképpen történelmi jelentőségű Magyarországnak, és azt mutatja, hogy 

megérte az a kitartó küzdelem, amit Orbán Viktor az elmúlt évtizedben vívott például a magyar külpolitikát ért támadások miatt, ugyanis ma hazánk nemzetközi szerepe sokkal erősebb, mint valaha, és Magyarország egy biztos és kiszámítható ponttá vált a jelenlegi bizonytalan és kiszámíthatatlan világban.

Ennek a sikeres magyar külpolitikának az eredménye egyebek mellett, hogy míg Ursula von der Leyenék teljesen el vannak szigetelődve, addig Orbán Viktort fogadják többek között Washingtonban, Moszkvában, Pekingben és Isztambulban is, így hazánk minden nagyhatalommal jóban van, és ezt gazdasági előnyökre is tudjuk konvertálni. Elég csak a szerbiai olajtársaság megvásárlására gondolni, amivel Magyarország energiabiztonsága és közép-európai szerepe jelentősen erősödik.

Ugyancsak ennek a sikeres külpolitikának az eredménye, hogy egy olyan időszakban, amikor az amerikaiak hazaviszik a pénzüket, Magyarországra csak a múlt évben több mint tíz nagyszabású amerikai beruházás érkezett, illetve hogy hazánkban hozza létre a legnagyobb európai gyárát a kínai BYD, mely cég nemcsak autógyártást, hanem kutatás-fejlesztési központot is létesít hazánkban.

A fentiek fényében 

nem véletlenül lett a Fidesz kampány­szlogenje „a biztos választás”. Hiszen Orbán Viktor már bizonyította, hogy ő akkor is képes meglátni és megérteni a bekövetkező változásokat, amikor a többség még a jelét sem érzékeli. 

Jó példa erre Hajós András és Ember Márk liberális színész minapi beszélgetése, melyben elismerik, hogy 2015-ben ki nem állhatták a kormány bevándorláspolitikáját, és élesen kritizálták Orbánt a szigorú bevándorlásellenes lépései miatt. Majd végül elismerték, hogy tévedtek, és Orbán időben felismerte, hogy egy olyan komplex kihívás előtt áll Európa, amiben az egyetlen helyes lépés nemet mondani a migrációra. Vagyis Orbán Viktor már akkor is látja, mi a helyes irány, amikor még a liberálisok támadják miatta. Ő a biztos pont ebben a bizonytalan világban.

És ez társul az anyagi biztonsággal is. Hiszen 

a Fidesz minden társadalmi csoportnak fontos üzeneteket fogalmaz meg. Szól a fiatalokhoz, az idősekhez, az édesanyákhoz, a vidékiekhez és a budapestiekhez is, mindegyik társadalmi csoport számára van kézzelfogható ajánlata a 14. havi nyugdíjtól kezdve az otthonteremtési támogatáson át a családtámogatási intézkedésekig. Ez a szuverenista magyar politika eredménye, amely a magyarok pénzét nem Ukrajnába küldi, hanem ilyen programok keretében az embereknek adja.

A Fidesz szlogenje kijelöli azt, hogy az ellenfél – amelyet most a Tisza és Magyar Péter fémjelez – ezzel szemben kiszámíthatatlan és nem biztonságos. Ez az üzenet is teljes mértékben megállja a helyét, ugyanis Magyar Péter karaktere, erőszakos és agresszív kommunikációja, a közösségimédia-központú kampánya pont az ellenkezője annak, amit a magyar választók kívánnak egy ilyen háborús és bizonytalan időszakban. Magyar Péterrel kapcsolatosan lényegében csak egyetlen dolog biztos: ő nem állna ellen a brüsszeli akaratnak.

A közvélemény-kutatások szerint a hivatalos kampányidőszak előtt magabiztosan vezet a Fidesz, Orbán Viktor támogatottsága jóval magasabb, mint Magyar Péteré. Azonban fontos leszögezni, hogy 

az április 12-i választáson nem a szimpátia vagy a kutatások számítanak majd, hanem kizárólag a leadott szavazatok. Ezért van nagy jelentősége a hátralévő bő tizenegy hétben a mozgósításnak. Az lesz a kulcskérdés, hogy melyik politikai oldal tudja nagyobb arányban elvinni szavazni a saját választóit. 

Éppen ezért fontosak az országjáró események, amelyeken Orbán Viktor minden egyes hétvégén világosan felvázolja, mi a választás tétje.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekeurópai unió

Az okoskodás halála

Sitkei Levente avatarja

A Béketanácsban jelen levő országok jelenleg a dinamizmust képviselik, azok, amelyek látják és hallják a veszélyeket, és nem hajlandók eltakarni a szemüket, hanem felveszik a kesztyűt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu