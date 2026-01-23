Biztos pont a bizonytalan világban

De miről is van szó és mi ennek a jelentősége az április 12-i magyarországi választáson?

Érdemes részletesebben visszaidézni mindazt, amit majd tizenkét évvel ezelőtt, 2014 júliusában mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök az előadásban felvázolta, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás: az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az volt a közös tulajdonsága, hogy amikor bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenkinek világos volt, hogy más világban fogunk élni, mint amilyenben addig éltünk. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik most a világban. Ennek a nyilvánvalóvá válását a 2008-as pénzügyi világválságra tette, és felhívta a figyelmet arra, hogy most nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt.

Ezt követően részletezte, hogy a liberális demokráciák korszakának vége, és jönnek az „illiberális” demokráciák, melynek megfogalmazásán az azt követő években módosított, de a lényeg ugyanaz:

a liberális világrendnek vége van, és egy attól eltérő világrend alakul ki, ugyanakkor ez a változás nem egyik napról a másikra következik be, hanem viszonylag lassú, akár több évtizedig tartó folyamat eredménye.

Talán sokan emlékeznek még rá, hogy milyen nemzetközi támadás érte ezért a beszédéért Orbán Viktort, ma pedig már a legtöbb nyugati gondolkodó, de itthon is az ellenzéki véleményformálók ugyanerről beszélnek. Ma már egyre több ember számára nyilvánvaló és érzékelhető a hétköznapok szintjén is, hogy egy átalakuló, bizonytalan időszakban vagyunk, amikor semmi sem biztos, minden folyamatosan változik és kiszámíthatatlan.