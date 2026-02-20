A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Az elmúlt egy hét eseményei – Magyar Péter müncheni útja, az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása, a magyar reakció az ukrán zsarolásra – megmutatták, hogy mi a különbség a Tisza és a Fidesz között.

Míg a tiszások röhögcsélve és hajlongva behódolnak a brüsszeli elvárásoknak, addig Orbán Viktor határozottan képviseli a magyar érdekeket, amit még az amerikai külügyminiszter is megerősített a sajtótájékoztatón.

Marco Rubio látogatásának fő üzenete az volt, hogy Magyarországnak a bizonytalan nemzetközi környezetben van egy biztos partnere, ami komoly előnyöket jelent például az energiabiztonság terén. Rubio kifejezetten baráti hangnemet ütött meg a sajtótájékoztatón, és kiemelte, hogy rendkívül szoros Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata, és az amerikai elnök abban érdekelt, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke.

A magyar kormányfő megerősítette, élő meghívása van az amerikai elnöknek Magyarországra, amire az amerikai külügyminiszter azt mondta, Donald Trump szívesen jön Magyarországra, az időpont egyeztetés alatt van.

A két vezető jó személyes kapcsolatából minden magyar profitál, ugyanis Orbán Viktor bejelentette, hogy mind a nukleáris energiá­ra, mind a kőolajra és a földgázra is kiterjedő amerikai–magyar energetikai megállapodást kötöttek, ami támogatja hazánk energiabiztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását. Megerősítették, hogy Amerika továbbra sem ellenzi hazánk orosz energiavásárlását, az amerikai szankciók alóli mentesség pedig időkorlát nélküli: addig van, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Az amerikai befektetések is azt jelzik, hogy nem izolált Magyarország, Rubio pedig kijelentette, hogy a gazdasági kapcsolatokra is nagy hatással van a Trump és Orbán közötti szoros kapcsolat. Jól példázza ezt, hogy egy év alatt 17 amerikai beruházás történt Magyarországon.

Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy ha bármilyen pénzügyi nehézsége akadna Magyarországnak például a spekulánsok támadása miatt, akkor az Amerikai Egyesült Államok bármikor kész segíteni, hiszen Donald Trump kifejezetten fontosnak tartja Magyarország gazdasági stabilitását.

Ez nagy pofon az ellenzéki sajtónak, amely eddig tagadta az amerikai pénzügyi védőpajzs létezését. Az amerikai külügyminiszter és a magyar kormányfő a háborúról is beszélt, a sajtótájékoztatón megerősítették, hogy ha Trump és Putyin találkozik, akkor Budapesten tartják meg a békecsúcsot. A magyar kormányfő békepárti erőfeszítéseit igazolja az is, hogy csütörtökön Washingtonba utazott a Béketanács alakuló ülésére, ahová alapító tagnak hívta meg Donald Trump.