A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

ELEMZŐI HANGERŐ – Magyar Pétert már nemcsak Brüsszelben, de Kijevben is fogják.

Deák Dániel
2026. 02. 20. 4:40
Fotó: Kurucz Árpád
Az elmúlt egy hét eseményei – Magyar Péter müncheni útja, az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása, a magyar reakció az ukrán zsarolásra – megmutatták, hogy mi a különbség a Tisza és a Fidesz között. 

Míg a tiszások röhögcsélve és hajlongva behódolnak a brüsszeli elvárásoknak, addig Orbán Viktor határozottan képviseli a magyar érdekeket, amit még az amerikai külügyminiszter is megerősített a sajtótájékoztatón.

Marco Rubio látogatásának fő üzenete az volt, hogy Magyarországnak a bizonytalan nemzetközi környezetben van egy biztos partnere, ami komoly előnyöket jelent például az energiabiztonság terén. Rubio kifejezetten baráti hangnemet ütött meg a sajtótájékoztatón, és kiemelte, hogy rendkívül szoros Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata, és az amerikai elnök abban érdekelt, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke. 

A magyar kormányfő megerősítette, élő meghívása van az amerikai elnöknek Magyarországra, amire az amerikai külügyminiszter azt mondta, Donald Trump szívesen jön Magyarországra, az időpont egyeztetés alatt van.

A két vezető jó személyes kapcsolatából minden magyar profitál, ugyanis Orbán Viktor bejelentette, hogy mind a nukleáris energiá­ra, mind a kőolajra és a földgázra is kiterjedő amerikai–magyar energetikai megállapodást kötöttek, ami támogatja hazánk energiabiztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását. Megerősítették, hogy Amerika továbbra sem ellenzi hazánk orosz energiavásárlását, az amerikai szankciók alóli mentesség pedig időkorlát nélküli: addig van, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Az amerikai befektetések is azt jelzik, hogy nem izolált Magyarország, Rubio pedig kijelentette, hogy a gazdasági kapcsolatokra is nagy hatással van a Trump és Orbán közötti szoros kapcsolat. Jól példázza ezt, hogy egy év alatt 17 amerikai beruházás történt Magyarországon.

Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy ha bármilyen pénzügyi nehézsége akadna Magyarországnak például a spekulánsok támadása miatt, akkor az Amerikai Egyesült Államok bármikor kész segíteni, hiszen Donald Trump kifejezetten fontosnak tartja Magyarország gazdasági stabilitását. 

Ez nagy pofon az ellenzéki sajtónak, amely eddig tagadta az amerikai pénzügyi védőpajzs létezését. Az amerikai külügyminiszter és a magyar kormányfő a háborúról is beszélt, a sajtótájékoztatón megerősítették, hogy ha Trump és Putyin találkozik, akkor Budapesten tartják meg a békecsúcsot. A magyar kormányfő békepárti erőfeszítéseit igazolja az is, hogy csütörtökön Washingtonba utazott a Béketanács alakuló ülésére, ahová alapító tagnak hívta meg Donald Trump.

Összességében ez az egyetlen látogatás is világosan mutatta, hogy 

Orbán Viktor olyan kormányfő, aki a legerősebb hatalmakkal is szót ért, velük kapcsolatosan is tudja képviselni a magyar érdekeket.

Ehhez jött a hét másik fontos bejelentése, hogy Magyarország leállítja Ukrajna dízelolaj-ellátását, miután az ukránok – politikai zsarolás céljából – nem indítják újra a hazánk kőolajellátását biztosító Barátság vezetéket. Itt is teljesen világosak az érdekek: Kijev és Brüsszel meg akarja változtatni hazánk álláspontját Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását illetően, és azt akarják, hogy Magyarország ne vásároljon több olcsó orosz energiát. Emellett azt akarják, hogy a választási kampányban energiaellátási problémák alakuljanak ki Magyarországon, rombolva ezzel a kormány támogatottságát. Nem véletlen, hogy Magyar Péter Münchenben a horvát miniszterelnökkel is találkozott, ami után a horvátok már nem lelkesednek az orosz olaj továbbítása ügyében az Adria-vezetéken. A magyar kormány azonban nem enged a zsarolásnak és bejelentette, Magyarország addig beszünteti Ukrajna dízelellátását, amíg nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.

Ezzel szemben 

Magyar Péter és Orbán Anita amikor Münchenbe látogatott, a legeltökéltebb háborúpárti vezetőkkel találkoztak, és kettejük testbeszéde, hajlongása azt üzente, hogy ők alárendelt szerepben vannak a brüsszelita vezetőkkel szemben. A Tisza vezetői olyan háborúpárti európai vezetőkkel egyeztettek, akik az Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását szorgalmazó irányvonal meghatározó képviselői. 

Magyar Péter ezzel azt üzente, hogy a háborús politika európai fősodrához kíván csatlakozni. Ezt erősíti, hogy Orbán Anita arról beszélt, ő nem akar bot lenni a küllők között, illetve hogy nem támogatja a magyar vétópolitikát, sőt felszámolná. Orbán Viktor erre reagált az évértékelő beszédében, amikor kiemelte: ő nem hajlandó feladni a szuverén külpolitikát és ragaszkodik a vétójoghoz, amely garantálja, hogy Magyarország meg tud akadályozni olyan lépéseket Brüsszelben, amelyek szembemennek a magyar nemzeti érdekekkel. Tehát 

április 12-én két irány közül lehet majd választani: a szuverén magyar érdekképviselet vagy a brüsszeli irányvonal.

A külpolitikai események mellett érdemes kitérni a belpolitikai ügyekre is, különösen Magyar Péter legújabb botrányára. A Tisza-vezér legújabb ügyének ugyanis nem a bulvár része a nagyon durva, hanem az, hogy erről az emberről most kiderült: visszatérő, botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható. Csak az a kérdés: kik zsarolják és kik fogják már most is? Már látszik, hogy az ötkertes, telefonlopós estéje egyáltalán nem egyedi eset volt, ez egy sorozat része. Az interneten csak egy üres szoba képe jelent meg, erre ő remegő hangon, ijedten ismerte be, hogy ismét szétcsapva olyan házibuliba ment el, ahol kábítószer volt az asztalon. Nem fordult ki a szobából, nem tett feljelentést, hanem saját bevallása szerint inkább bement a szomszéd szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített azzal a nővel, aki állítólag hónapok óta zsarolta.

Mennyire kell felelőtlennek lenni ahhoz, hogy az ember ilyen kompromittáló helyzetbe hozza magát? És mi az, amit még nem mondott el? Ki tudja, mi más történt még, ha ezt be kellett vallania? Ki tudja, hány alkalommal történt még hasonló? Vagy még durvább? És amikor Ukrajnában a Magyarországról kiutasított kémmel, Tseber Rolanddal volt, aki szervezte Magyar Péter útját?

Így érkezünk el az ügy egyetlen releváns kérdéséhez: 

Magyar Péter nem bír magával. Újból és újból úgy viselkedik, ami egy politikus számára végzetesen kompromittáló anyagokhoz vezethet. Aki ilyen helyzetekbe hozza magát, az zsarolható. 

És most, amikor ekkora tétje van ennek a választásnak – Ukrajna EU-s csatlakozása és a háború finanszírozása –, az ukrán titkosszolgálat vajon nem vetne be mindent a saját érdekében? Vajon nem zsarolnák meg az újra és újra lebukó Magyar Pétert?

És ez nem is az első dolog, amivel zsarolják Magyart, hiszen Brüsszelben már fogják a mentelmi jogával. Viselkedése miatt szerintem már Kijevben is fogják; nem hiába kampányolnak mellette egyre nyíltabban ukrán politikusok, katonák és elemzők. Minden választópolgár tegye fel magának a kérdést: amikor ekkora a tét, vajon kockáztathatunk-e egy ilyen könnyen fogható és zsarolható politikussal, mint Magyar Péter? Könnyen lehet, hogy emiatt kötötte meg a müncheni paktumot is a brüsszelita vezetőkkel…

Deák Dániel
