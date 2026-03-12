Muzulmán miniszterelnök lesz Németországban

2022-ben a baden-württembergi parlament, amelyben a Zöldek voltak a többségben a CDU-val és az SPD-vel, úgy döntött, hogy a 2026-os parlamenti választásra leviszik az aktív választásra jogosultak korhatárát 16 évre. A helyhatósági választásokon a korábbi zöld–vörös kormány már 2014-ben meglépte ezt. Persze senki se gondoljon arra, hogy mindezt a saját érdekükben tették. A közvélemény-kutatások alapján jól tudták, hogy a fiatal első választók nagy része baloldali pártokra szavaz. Ez a tézis 2026-ban is beigazolódott, mert a zöldfülű első választók 28 százaléka a Zöldekre, 14 százaléka a kommunista Baloldalra és hat százalékuk az SPD-re szavazott.

Így az első szavazók 48 százaléka a baloldal valamelyik pártjára adta le a voksát. Az AfD-re 15 százalékuk szavazott. A 16–24 éveseknél az AfD már elérte az összes szavazó 18 százalékát.

A választás előtti hetekben a CDU magasan, 14 százalékkal vezetett a Zöldek előtt, de a finisben a Zöldek mégis meg tudták előzni őket 0,5 százalékkal, az SPD meg majdnem kiesett a parlamentből. 5,5 százalékkal éppen csak túllépték a bejutási küszöböt. Az FDP nem tudta kiheverni a szövetségi jelzőlámpa koalíciós kormányban játszott siralmas szerepét és nem jutott be a stuttgarti parlamentbe. A Baloldal szintén kimarad a parlamenti buliból.

A Zöldek győzelmüket annak a Törökországból származó, de már Németországban született Cem Özdemirnek köszönhetik, aki választási kampányát úgy építette fel, mintha nem is ahhoz a párthoz tartozna. Kampányígéreteiben a baden-württembergi ipar felvirágoztatását és a lakosság jólétét helyezte előtérbe, a zöld ideológia hagymázas klímahisztériáit bölcsen elhallgatta.

Cem Özdemir lesz Németország első migrációs hátterű, muzulmán miniszterelnöke.

Igaz, szekuláris beállítottsága következtében a vallás soha sem játszott nála szerepet, de mivel az erős iparral rendelkező tartományban rengeteg iszlám vallású bevándorló dolgozik, biztos lehetett az ő szavazataikban is.

Az majd elválik, hogy pártjának ökoszocialista klímaideológiája és a gazdasági realitások közötti kötéltáncában hogyan tud egyensúlyozni, hogyan tudja megmenteni tartományában a megfizethetetlen energiaárak és fojtogató bürokrácia hálójában vergődő ipar dolgozóinak munkahelyeit. A baden-württembergi ipar korábbi két gyöngyszeme, a Porsche és a Mercedes belerokkant az elektromos autók rájuk erőszakolt kifejlesztésének költségeibe, mára már ezek a világhírű vállalatok is a túlélésért küzdenek. Csak náluk több tízezer munkahely van komoly veszélyben.