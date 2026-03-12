idezojelek
Muzulmán miniszterelnök lesz Németországban

Az első választók 28 százaléka a Zöldekre, 14 százaléka a kommunista Baloldalra és hat százalékuk az SPD-re szavazott.

muzulmánpolitikusNémetországtartományi választás 2026. 03. 12. 5:55
Fotó: MARIJAN MURAT/AFP
2022-ben a baden-württembergi parlament, amelyben a Zöldek voltak a többségben a CDU-val és az SPD-vel, úgy döntött, hogy a 2026-os parlamenti választásra leviszik az aktív választásra jogosultak korhatárát 16 évre. A helyhatósági választásokon a korábbi zöld–vörös kormány már 2014-ben meglépte ezt. Persze senki se gondoljon arra, hogy mindezt a saját érdekükben tették. A közvélemény-kutatások alapján jól tudták, hogy a fiatal első választók nagy része baloldali pártokra szavaz. Ez a tézis 2026-ban is beigazolódott, mert a zöldfülű első választók 28 százaléka a Zöldekre, 14 százaléka a kommunista Baloldalra és hat százalékuk az SPD-re szavazott. 

Így az első szavazók 48 százaléka a baloldal valamelyik pártjára adta le a voksát. Az AfD-re 15 százalékuk szavazott. A 16–24 éveseknél az AfD már elérte az összes szavazó 18 százalékát.

A választás előtti hetekben a CDU magasan, 14 százalékkal vezetett a Zöldek előtt, de a finisben a Zöldek mégis meg tudták előzni őket 0,5 százalékkal, az SPD meg majdnem kiesett a parlamentből. 5,5 százalékkal éppen csak túllépték a bejutási küszöböt. Az FDP nem tudta kiheverni a szövetségi jelzőlámpa koalíciós kormányban játszott siralmas szerepét és nem jutott be a stuttgarti parlamentbe. A Baloldal szintén kimarad a parlamenti buliból.

A Zöldek győzelmüket annak a Törökországból származó, de már Németországban született Cem Özdemirnek köszönhetik, aki választási kampányát úgy építette fel, mintha nem is ahhoz a párthoz tartozna. Kampányígéreteiben a baden-württembergi ipar felvirágoztatását és a lakosság jólétét helyezte előtérbe, a zöld ideológia hagymázas klímahisztériáit bölcsen elhallgatta.

Cem Özdemir lesz Németország első migrációs hátterű, muzulmán miniszterelnöke. 

Igaz, szekuláris beállítottsága következtében a vallás soha sem játszott nála szerepet, de mivel az erős iparral rendelkező tartományban rengeteg iszlám vallású bevándorló dolgozik, biztos lehetett az ő szavazataikban is.

Az majd elválik, hogy pártjának ökoszocialista klímaideológiája és a gazdasági realitások közötti kötéltáncában hogyan tud egyensúlyozni, hogyan tudja megmenteni tartományában a megfizethetetlen energiaárak és fojtogató bürokrácia hálójában vergődő ipar dolgozóinak munkahelyeit. A baden-württembergi ipar korábbi két gyöngyszeme, a Porsche és a Mercedes belerokkant az elektromos autók rájuk erőszakolt kifejlesztésének költségeibe, mára már ezek a világhírű vállalatok is a túlélésért küzdenek. Csak náluk több tízezer munkahely van komoly veszélyben.

De ki is ez a Cem Özdemir? A magát „anatóliai svábként” jellemző Cem evangélikus főiskolát végzett Ludwigsburgban, közben dolgozott nevelőként és újságíróként is. 1981-ben vette fel a német állampolgárságot, hogy megszabaduljon a töröktől, mert így tudta elkerülni a katonaságot és tudott politikai pályára lépni a Zöldeknél. A pártban több vezető pozíciót is betöltött, de karrierje majdnem félbeszakadt, mert 1999-ben egy PR tanácsadótól felvett 80 ezer márkás kedvező kamatozású magánkölcsön a korrupció gyanújának árnyékát vetette rá. Volt egy másik balhés ügye is, mert 

a képviselői tevékenysége során szolgálati útjain a repülőtársaságoktól kapott bónuszmérföldeket nem adta le a parlament irodájában, hanem saját és családja magánutazásaira használta fel. Akkoriban hasonló üzelmeket más politikusok is elkövettek, az ügyészség csalás gyanúja miatt nyomozott ellene is.

Az ilyen ügyei miatt 2022-ben szövetségi parlamenti mandátumát nem vette át, hanem a German Marshall Fund ösztöndíjával elment az USA-ba. Onnan Brüsszelben az Európai Parlament tagjaként tért vissza a politikába. Rövid ideig tagja volt a német politikát jelentősen befolyásoló Atlanti Híd nevű német–amerikai baráti társaságnak is, de annak akkori elnöke, Friedrich Merz miatt kilépett. 2007-ben Soros György European Council on Foreign Relations című gittegyletének egyik alapító tagja volt. Özdemir nyilvános szereplései során mindig próbált barátságos és kiegyenlítő modorú politikusként fellépni, de igazi erőszakos karakterét egy stresszhelyzetben árulta el, amikor egy utcai tévéinterjú közben egy mellette megszólaló emberre ráripakodott, hogy „pofa be”! Ez a Cem lesz a következő négy évben 11,3 millió baden-württembergi lakos Zöld–CDU koalíciós kormányának miniszterelnöke.

A szerző újságíró (München)

