Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Volt egyszer egy NDK, de megszűnt. Azaz nem szűnt meg a Német Demokratikus Köztársaság, hanem 1990. október 3-án jogilag belépett a Németországi Szövetségi Köztársaságba és elfogadta annak joghatóságát az újonnan kialakított öt keletnémet tartomány felett. Így lett a korábbi tizenegyből egy tizenhat tartományból álló szövetségi állam. De az egységes nemzetté alakulás folyamata 35 éve sikertelen. Ebben főleg a politikusok a ludasok, akik

képtelenek voltak a két országrész között egyenlő elbánást kialakítani és a német népben egységes öntudatot, azaz egy nemzetet létrehozni. Ennek egyik legfőbb akadálya a német nyelvben van! A nemzet szó, azaz a Nation kiejtve úgy kezdődik, hogy „náci” – erre a szóra allergiásan reagál a német baloldal.

A keletiek mindig úgy érezték, hogy másodrendű állampolgárként kezelik őket, s ez a mai napig így van. Keleten nem tűrik és nem fogadják el a nyugati felsőbbrendűségi elnyomást, az ottani hóbortokat, a woke és a másság imádatát, a bevándorlás megtűrésének kötelezően előírt elfogadását, a hazug, álszent, magukat demokratikusnak csúfoló, de valójában totalitárius ideológiát képviselő, a volt NDK-s blokkpártok reinkarnációjára emlékeztető CDU/CSU/SPD/Zöldek/Linke pártkonglomerátum népelnyomó és az AfD-t kirekesztő parlamenti diktatúráját.

A két országrész közötti különbségek 35 évvel az újraegyesítés után is csak lassan tűnnek el. A nyugdíjak kiszámításának módját 2025. január 1-jétől egységesítettek ugyan, de a bérszínvonal keleten még mindig 16–21 százalékkal alacsonyabb, mint a nyugati országrészben. Igaz, a Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung adatai szerint a termelékenységi mutatók keleten csak a nyugatinak kb. 82 százalékát érik el. Ennek oka többek között az is, hogy az értékteremtő láncolatoktól messzebb fekszenek és kevesebb gyártókapacitás létezik.

A mindenki zsebében érezhető eltérés természetesen frusztrációhoz vezet, még akkor is, ha ennek van bizonyos közgazdasági logikája.

Az AfD kelet-németországi sikerének titka abban is rejlik, hogy a keleti emberek még jól emlékeznek a korábbi szocialista diktatúra módszereire és ezeket ismerik fel a mai nyugati politikusok nyilatkozataiban, cselekedeteiben és ellentmondást nem tűrő diktatórikus, népelnyomó törvényei­ben.

A brüsszeli diktatúrának a szólásszabadságot nagymértékben megnyirbáló rendelete, a Digital Services Act (DSA), és ezt a német politika szervilis módon törvénybe iktató (DDG) törvénye csak egy ízelítő volt arra, hogy mi jöhet még.