Szijjártó Péter: Június, csak a szokásos jelenetek + videó

Június, a szokásos jelenetek. Ha Oroszországban vagyunk, akkor az orosz média rendszeresen, hogy is mondjam, rámegy vagy rácuppan, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Emlékszel itt erre, épp a papírjaimat rendezgettem valami fórum után, és akkor szembe találtam magamnak néhány újságíróval.