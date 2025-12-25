Szijjártó Péter: Június, csak a szokásos jelenetek + videó

Szijjártó Péter közösségi oldalán megosztott videójában felidézte, hogy júniusban Oroszországban járt, ahol – szavai szerint – a megszokott jelenetek fogadták. A tárcavezető elmondta, az orosz média ilyenkor rendszeresen ráirányítja a figyelmet a küldöttségre, és egy fórum utáni pillanatot is felidézett, amikor iratait rendezve váratlanul újságírók gyűrűjében találta magát.
A miniszter a videóban elmondta:
Június, a szokásos jelenetek. Ha Oroszországban vagyunk, akkor az orosz média rendszeresen, hogy is mondjam, rámegy vagy rácuppan, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Emlékszel itt erre, épp a papírjaimat rendezgettem valami fórum után, és akkor szembe találtam magamnak néhány újságíróval.
