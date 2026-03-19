Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Az UEFA-nál is Szoboszlai a téma, Viníciusszal küzd meg a legnagyobb elismerésért

Szoboszlai Dominik szerdán gólt szerzett a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, ahol az angol labdarúgócsapat 4-0-ra nyert, így továbbjutott. Szoboszlai ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, mindezt pedig az UEFA is kiemeli, amely a BL szerdai játéknapja után két díjra is jelölte a magyar játékost.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 6:56
Szoboszlai Dominik gólöröme a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntőn, amelyet az UEFA is kiemelt Fotó: AFP/Paul Ellis
Ahogy az idényben már sokszor, úgy szerdán is Szoboszlai Dominik indította be a Liverpool gépezetét. A magyar játékos szerezte az első gólt a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján – egy igencsak tetszetős szögletvariáció után, ráadásul gyengébbik, azaz bal lábával –, Arne Slot együttese végül 4-0-ra nyert. A Liverpoolnak még Mohamed Szalah kihagyott büntetője is belefért 1-0-s állásnál. Az Anfield nem egyszer Szoboszlai nevétől zengett, aki a lefújás után Steven Gerrarddal és Jamie Carragherrel interjúzott, előbbi pedig a Liverpool jövőbeli csapatkapitányaként beszélt róla, ennél nagyobb dicséret aligha kell...

Szoboszlai Dominik lövése, amely gólt ért a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntő során. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai vagy Vinícius? Az UEFA szavazása a hét legjobbjáról a BL-ben

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) X-oldalán is a 25 éves magyar középpályás és a Liverpool van a középpontban a szerdai játéknapot követően. Szoboszlait két díjra is jelölték, ezek közül az egyik, hogy a

a magyar játékos bekerült arra a négyfős listára, akik közül a hét legjobb játékosát választják ki a BL-ben. 

Szoboszlai barátja, Vinícius Júnior is a jelöltek között van, a brazil a Manchester City elleni visszavágón duplázott, lényegében egymaga megnyerte a meccset a Real Madridnak.

A másik két jelölt:

  • A Barcelona brazilja, Raphinha, aki a Newcastle elleni 7-2-es gálamérkőzésen két gólt és két gólpasszt tett be a közösbe.
  • A portugál Trincao, aki a Sportingot még kedden óriási fordításhoz segítette a Bodö/Glimt ellen. a lisszaboni gárda az első mérkőzésen 3-0-ra kikapott, a visszavágón aztán hosszabbítás után 5-0-ra nyert. Trincao az első és a negyedik találat előtt készített elő.

Vinícius Júnior volt a Real Madrid nyerőembere a Manchester City elleni visszavágón a BL-ben
Vinícius Júnior volt a Real Madrid nyerőembere a Manchester City elleni visszavágón a BL-ben  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kié volt a legszebb gól? Szoboszlai Dominiké?

A válasz erre akár igen is lehet, a BL szerdai játéknapján mind a négy mérkőzésen kiszakadt a gólzsák, összesen 24 találat volt. Ezek közül az UEFA négyet jelölt a nap legszebbjei közé.

A Liverpool meccséről Szoboszlaié mellett Mohamed Szalah tekerése került be, emellett a holland Xavi Simons első gólja a Tottenham–Atlético meccsen, valamint a Bayern-játékos Harry Kane 50. BL-gólja, amit az Atalanta ellen a tizenhatoson belülről két védő kicselezése után lőtt.

A Bajnokok Ligája negyeddöntőiben a Liverpool a címvédő Paris Saint-Gemainnel találkozik, ezen az ágon még Real Madrid–Bayern München csúcsrangadót rendeznek. A másik ágon az alapszakaszt megnyerő Arsenal a Sporting ellen, míg a Barcelona az Atlético Madriddal csap össze. A negyeddöntők első mérkőzéseit április 7-én és 8-án rendezik, a visszavágókat egy héttel később.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
