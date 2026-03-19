Az UEFA-nál is Szoboszlai a téma, Viníciusszal küzd meg a legnagyobb elismerésért

Ahogy az idényben már sokszor, úgy szerdán is Szoboszlai Dominik indította be a Liverpool gépezetét. A magyar játékos szerezte az első gólt a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján – egy igencsak tetszetős szögletvariáció után, ráadásul gyengébbik, azaz bal lábával –, Arne Slot együttese végül 4-0-ra nyert. A Liverpoolnak még Mohamed Szalah kihagyott büntetője is belefért 1-0-s állásnál. Az Anfield nem egyszer Szoboszlai nevétől zengett, aki a lefújás után Steven Gerrarddal és Jamie Carragherrel interjúzott, előbbi pedig a Liverpool jövőbeli csapatkapitányaként beszélt róla, ennél nagyobb dicséret aligha kell...

Szoboszlai Dominik lövése, amely gólt ért a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntő során. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai vagy Vinícius? Az UEFA szavazása a hét legjobbjáról a BL-ben

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) X-oldalán is a 25 éves magyar középpályás és a Liverpool van a középpontban a szerdai játéknapot követően. Szoboszlait két díjra is jelölték, ezek közül az egyik, hogy a

a magyar játékos bekerült arra a négyfős listára, akik közül a hét legjobb játékosát választják ki a BL-ben.

Szoboszlai barátja, Vinícius Júnior is a jelöltek között van, a brazil a Manchester City elleni visszavágón duplázott, lényegében egymaga megnyerte a meccset a Real Madridnak.

A másik két jelölt:

A Barcelona brazilja, Raphinha, aki a Newcastle elleni 7-2-es gálamérkőzésen két gólt és két gólpasszt tett be a közösbe.

A portugál Trincao, aki a Sportingot még kedden óriási fordításhoz segítette a Bodö/Glimt ellen. a lisszaboni gárda az első mérkőzésen 3-0-ra kikapott, a visszavágón aztán hosszabbítás után 5-0-ra nyert. Trincao az első és a negyedik találat előtt készített elő.

Ide kattintva lehet szavazni a jelöltekre.