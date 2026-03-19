Szoboszlai Carragher segítségével bizonyította igazát, a gólja nem így volt tervezve

A Galatasaray múlt héten 1-0-ra győzött hazai pályán a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben, de a szerdai visszavágón Arne Slot vezetőedző együttese 4-0-s sikerrel megfordította a párharcot. Az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki kapásból lőtte a labdát a hálóba a tizenhatos vonaláról, miután Alexis Mac Allister nekipasszolta a szögletet. A magyar válogatott csapatkapitányának korábbi kritikusa, Jamie Carragher erről is kérdezte az ezúttal középpályásként futballozó Szoboszlait a liverpooli találkozó után.

Szoboszlai Dominik (balra) és Mohamed Szalah is szerzett gólt a Liverpool Galatasaray elleni BL-visszavágóján, Jamie Carragher a magyarral beszélt is utána. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik a Liverpool szögletvariációjáról

– Őszintén szólva két percet, kétszer próbáltuk el – árulta el Szoboszlai, hogy mennyit gyakorolták ezt a szögletvariációt edzésen. Miután az interjút megszakítva Peter Schmeichel átadta neki a mérkőzés legjobbjának járó díjat, a magyar játékos így folytatta: – Az eredeti terv az volt, hogy Mo (Szalah – a szerk.) passzolja le, de végül jobb is volt, hogy Macca adta be jobb lábbal, mint ha ő gurította volna le ballal.

Jamie Carragher bebizonyította, nem volt műesés

Carragher ezután szóba hozta az első félidő végén megítélt tizenegyest is, amit Szoboszlai Dominik esése után fújt be a játékvezető. Bár bizonyos kameraszögből nem volt egyértelmű, hogy felrúgták a Liverpool középpályását – Jamie Carragher szerint szakértőtársa, Micah Richards is műesésnek vélte a történteket –, a VAR nem cáfolta a döntés helyességét, valamint egy horzsolás is bizonyította a kontaktot. Carragher is megvizsgálta a sebet: Szoboszlai lehúzta a sportszárát a jobb lábán, amit ezután a Liverpool védőlegendája megfogott, hogy megmutathassa a kamerának.

A magyar futballista ezután megpróbált magyarázatot adni arra, hogy miért játszott sokkal jobban a Liverpool, mint vasárnap a Tottenham elleni bajnokin (1-1): – Tényleg nem tudom, de legalább bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre is. Mindig így kéne játszanunk, és hosszú még az idény: a Premier League-ben, az FA-kupában és a BL-ben is ezt kell nyújtanunk – mondta, mire Carragher mosolyogva megjegyezte, hogy a Liverpool a közelmúltban okozott neki álmatlan éjszakákat a gyengébb játékkal.