Szoboszlai Carragher segítségével bizonyította igazát, a gólja nem így volt tervezve

A Liverpool labdarúgócsapata négy év után jutott el ismét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A Vörösök a Galatasaray elleni BL-párharc szerdai megfordítása után örülhettek, a találkozó után az első gólt szerző Szoboszlai Dominik az egykori Liverpool-védő, Jamie Carragher mikrofonja előtt is értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 6:44
Szoboszlai Dominik a gólja után tizenegyest is kiharcolt a BL-ben Fotó: Anadolu via AFP/Rasid Necati Aslim
A Galatasaray múlt héten 1-0-ra győzött hazai pályán a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben, de a szerdai visszavágón Arne Slot vezetőedző együttese 4-0-s sikerrel megfordította a párharcot. Az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki kapásból lőtte a labdát a hálóba a tizenhatos vonaláról, miután Alexis Mac Allister nekipasszolta a szögletet. A magyar válogatott csapatkapitányának korábbi kritikusa, Jamie Carragher erről is kérdezte az ezúttal középpályásként futballozó Szoboszlait a liverpooli találkozó után.

Szoboszlai Dominik (balra) és Mohamed Szalah is szerzett gólt a Liverpool Galatasaray elleni BL-visszavágóján, Jamie Carragher a magyarral beszélt is utána
Szoboszlai Dominik (balra) és Mohamed Szalah is szerzett gólt a Liverpool Galatasaray elleni BL-visszavágóján, Jamie Carragher a magyarral beszélt is utána. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik a Liverpool szögletvariációjáról

– Őszintén szólva két percet, kétszer próbáltuk el – árulta el Szoboszlai, hogy mennyit gyakorolták ezt a szögletvariációt edzésen. Miután az interjút megszakítva Peter Schmeichel átadta neki a mérkőzés legjobbjának járó díjat, a magyar játékos így folytatta: – Az eredeti terv az volt, hogy Mo (Szalah – a szerk.) passzolja le, de végül jobb is volt, hogy Macca adta be jobb lábbal, mint ha ő gurította volna le ballal.

Jamie Carragher bebizonyította, nem volt műesés

Carragher ezután szóba hozta az első félidő végén megítélt tizenegyest is, amit Szoboszlai Dominik esése után fújt be a játékvezető. Bár bizonyos kameraszögből nem volt egyértelmű, hogy felrúgták a Liverpool középpályását – Jamie Carragher szerint szakértőtársa, Micah Richards is műesésnek vélte a történteket –, a VAR nem cáfolta a döntés helyességét, valamint egy horzsolás is bizonyította a kontaktot. Carragher is megvizsgálta a sebet: Szoboszlai lehúzta a sportszárát a jobb lábán, amit ezután a Liverpool védőlegendája megfogott, hogy megmutathassa a kamerának.

A magyar futballista ezután megpróbált magyarázatot adni arra, hogy miért játszott sokkal jobban a Liverpool, mint vasárnap a Tottenham elleni bajnokin (1-1): – Tényleg nem tudom, de legalább bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre is. Mindig így kéne játszanunk, és hosszú még az idény: a Premier League-ben, az FA-kupában és a BL-ben is ezt kell nyújtanunk – mondta, mire Carragher mosolyogva megjegyezte, hogy a Liverpool a közelmúltban okozott neki álmatlan éjszakákat a gyengébb játékkal.

Közelebb a budapesti BL-döntőhöz

A Liverpool legközelebb szombat délután a Brighton otthonában lép pályára a Premier League-ben, áprilisban pedig a címvédő PSG ellen játszik a BL-negyeddöntőben. Tavaly épp a párizsiak búcsúztatták az angol csapatot, így Szoboszlainak lehetnek emlékei: – Nagyon nehéz lesz, mert nem hiszem, hogy az elmúlt egy évben gyengült volna a játékuk. Megint remekül fognak teljesíteni, de nekünk magunkkal kell foglalkoznunk, hinnünk kell magunkban, mert úgy bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt – mondta a magyar játékos, aki zárásként kiemelte, hogy továbbra is a május 30-ai budapesti BL-döntőbe jutás a nagy álma ebben az idényben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu