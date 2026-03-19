Váratlan fordulat az ukrán kémbotrányban

Május 21-ig meghosszabbította az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását a bíróság – tudta meg a Magyar Nemzet. A kémkedéssel gyanúsított férfi ügyében értesüléseink szerint már nem a Fővárosi Főügyészség, hanem a Pest Vármegyei Főügyészség látja el a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) által folytatott eljárás felügyeletét. Az ilyen változtatások hátterében általában az áll, hogy a hatóság illetékessége a bűncselekmény elkövetésének helyéhez kötődik. Azaz, a nyomozás során az NNI-nek (amely országos hatáskörrel rendelkezik) sikerülhetett meghatározni, hogy hol történt a cselekmény. Igaz, adott esetben a leterheltség is oka lehet a változtatásnak, de nem valószínű, hogy egy ilyen súlyú ügyet ezzel az indokkal tennének át másik ügyészségre.

Ukrán kémbotrány

Holló Istvánról egy tavaly tavasszal megtartott Nemzetbiztonsági Bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ülés után arról számolt be, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót a TEK közreműködésével fogták el, vele szemben kémkedés és más bűncselekmény gyanúja miatt folyik eljárást.

A gyanú szerint Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Holló kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal

– Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható.

Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, a Tisza képviselőjelöltje sem tagadta.

Az ukrán kémbotrányt részletesen bemutatta lapunk Ukrán terelés: veszélyes mederben a Tisza című dokumentumfilmje, amely a párt körül mind szorosabbra fonódó ukrán szálakat bogozza ki.