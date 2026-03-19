Összeálltak a háborúpártiak, Orbán Viktor elleni leszámolásra készülnek Brüsszelben

Azzal, hogy Orbán Viktor azzal fenyegetőzött, hogy blokkolja az EU-vezetők brüsszeli találkozóján a decemberben jóváhagyott 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, átlépte a vörös vonalat Brüsszellel szembeni ellenállás tekintetében. Erről ír a Politico napilap. Ezzel egy olyan leszámolásra készteti magát az EU-val, amelyre a magyar választások után hamarosan sor kerülhet – mondta öt uniós diplomata és egy európai nemzeti kormány kabinetminisztere.

Orbán Viktor ellen gyülekeznek a háborúpárti erők (Fotó: AFP)

Bár a blokk eddig elkerülte a Magyarországgal való nagyobb konfrontációt – például nem fosztotta meg Budapestet a szavazati jogától –, ez az óvatosság a választások után megváltozhat, írja a brüsszeli lap.

A tisztviselők szerint az elszámolás az április 12-i magyar választások eredményétől függetlenül várható, de sokkal gyorsabban bekövetkezne, ha Orbán Viktort újraválasztják. Brüsszel és Kijev Magyar Péter győzelmében bízik. A Tisza Párt vezetője az ő fogott emberük.

„Magyarország viselkedése új mélypont” – nyilatkozta Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter a csütörtöki Európai Tanács ülése előtt. Arra a kérdésre, hogy Stockholm fontolóra venné-e jogi eszközök bevetését Magyarország ellen, beleértve az EU-szerződés 7. cikkének alkalmazását Budapest szavazati jogának megvonására, azt mondta: