Óriási siker Orbán Viktor országjárása, a magyarok kiállnak a béke mellett + videó

Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi három helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Majd szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Az országjárás következő helyszínei

Most egy nap szünet következik az országjárásban, ugyanis a miniszterelnök csütörtökön a brüsszeli uniós csúcson vesz részt. Azonban onnan hazatérve még a következő helyszínekre látogat el ezen a héten az országjárása során:

Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér

Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér

Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Az országjárás első három programjának sikere után várhatóan a további rendezvényekre is nagy tömeg fog ellátogatni. A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.

A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak! Dunaújvárosban is

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor a Fidesz és a Tisza országjárásai kapcsán.

A miniszterelnök két képet is megosztott a bejegyzésben. Az egyik felvételen a dunaújvárosi rendezvényen jelenlévő tömeg látható, míg a másikon a Tisza Párt paksi rendezvénye, ahol csak lézengtek Magyar Péter beszéde közben.

A kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus

– fogalmazott.

A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni

– emelte ki a kormányfő.