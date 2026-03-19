orbán viktorminiszterelnökEgerdunaújvárosVálasztás 2026országjárás

Óriási siker Orbán Viktor országjárása, a magyarok kiállnak a béke mellett + videó

A választási kampány hajrájában országjárásra indult Orbán Viktor. A miniszterelnök eddig Kaposvárra, Egerbe és Dunaújvárosba látogatott el, és mindhárom helyszínen rendkívül nagy tömeg várta. Várhatóan ugyanilyen nagy lesz az érdeklődés a továbbiakban is az országjárás iránt, ami pénteken Szentendrén folytatódik.

Máté Patrik
2026. 03. 19. 4:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi három helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Majd szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Az országjárás következő helyszínei

Most egy nap szünet következik az országjárásban, ugyanis a miniszterelnök csütörtökön a brüsszeli uniós csúcson vesz részt. Azonban onnan hazatérve még a következő helyszínekre látogat el ezen a héten az országjárása során:

  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Az országjárás első három programjának sikere után várhatóan a további rendezvényekre is nagy tömeg fog ellátogatni. A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.

A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak! Dunaújvárosban is 

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor a Fidesz és a Tisza országjárásai kapcsán.

A miniszterelnök két képet is megosztott a bejegyzésben. Az egyik felvételen a dunaújvárosi rendezvényen jelenlévő tömeg látható, míg a másikon a Tisza Párt paksi rendezvénye, ahol csak lézengtek Magyar Péter beszéde közben.

 

A kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első három helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus

– fogalmazott.

A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni

– emelte ki a kormányfő.

 

A nemzetközi nagytőke választást akar nyerni

Kedden Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása. A kormányfő a hatalmas tömegnek elmondta, hogy szeret Egerbe jönni, ha pedig itt találkoznak, abból általában győzelem szokott kikerekedni.

Eger városa a győzelem szimbóluma, és győzni fogunk az április 12-i választáson

– húzta alá.

Ahogy Kaposváron, úgy Egerben is részletesen beszélt a miniszterelnök a háború jelentette veszélyről.

Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított, és tud nemet mondani

– jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő az elmúlt másfél évtized eredményeire is kitért, majd megjegyezte, hogy olyan adórendszert vezettek be, amivel a nagy nemzetközi vállalatoknak az extraprofit egy részét be kell fizetnie a magyar költségvetésbe. Mint mondta, az elmúlt 15 évben a nagy nemzetközi cégektől 15 ezer milliárd forintot vett el és adott oda a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és dolgozóknak.

A nemzetközi nagytőke arra készül, hogy megnyerje a választást, és visszaszerezzék azt a pénzt, amit a magyar embereknek adtunk

– fogalmazott.

Mint jelezte, nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.

Nem adjuk oda a nagy nemzeti cégeinket a nyugati cégeknek. Akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll

– tette hozzá.

 

Európa egyre mélyebben masírozik a háborúba

Dunaújvárosban a miniszterelnök jelezte, hogy az elmúlt négy évben képesek voltak arra, hogy egy háborúba sodródó Európa rossz politikájából kimaradjanak.

De ez csak azért volt lehetséges, mert nemzeti kormányt választottunk

– tette hozzá.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a háború kitörése után minden ukrán menekültet befogadtak és segítettek nekik.

De azt nem kérhetik tőlünk, hogy úgy segítsük őket, hogy tönkretesszük saját magunkat. Nem akarunk részt venni a háborújukban

– szögezte le.

– A háború közelebb jött, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebben masírozik a háborúba. Megállapodtak arról, hogy később európai katonák is lesznek Ukrajna területén. A feladat, hogy ebből kimaradjunk. Bármilyen konfliktus árán ki kell tartanunk amellett, hogy nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába – jelentette ki Orbán Viktor.

Dunaújváros
Orbán Viktor Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Szerinte egy csatát kell megvívni, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá vonja Magyarországot, mert követelései vannak.

Az egyik ilyen követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt belőlünk is kikényszerítenék, akkor a magasabb rezsiárak miatt a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök gyűlése Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
