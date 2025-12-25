Családi LegendáriumSzentkirályi AlexandraJézus

Féltve őrzött családi ereklyéről mesélt Szentkirályi Alexandra édesanyja + videó

A családi legendárium szerint a Jézuska-gömb mentette meg a lakást a háború alatt egy bombázástól.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 25. 9:37
Féltve őrzött karácsonyi családi ereklye történetét osztotta meg közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra és édesanyja. Kovács Asztrid elmondta, a Jézuska-gömb egy nagyon régi családi ereklye, még az édesanyja családjáé volt, és különös története van.

A családi legendárium szerint ugyanis a háború alatt az övék volt az egyetlen lakás, amely nem sérült meg az egyik bombázás során. 

Úgy tartották, ez a kis tárgy és a Jóisten óvta meg őket a bajtól. Azóta is féltve őrizzük

 – mondta a budapesti Fidesz elnökének édesanyja.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra édesanyjával (Forrás: Facebook)


