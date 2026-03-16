izraeli állampolgárGolán-fennsíkdrúzok

Fordulat a Golán-fennsíkon: egyre többen kérik az izraeli állampolgárságot

A Golán-fennsíkon fekvő Majdal Shams történetében először halt meg helyi katona az izraeli hadsereg szolgálatában. A térséget ért korábbi támadások és a szíriai drúzokat sújtó erőszak következtében az elmúlt években jelentősen megnőtt az izraeli állampolgárságot kérő helyiek száma.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 7:37
Pufferzóna a Majdal Shams nevű drúz falu közelében, az Izrael által annektált Golán-fennsíkon (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Golán-fennsíkon fekvő Majdal Shams drúz településen először halt meg helyi katona az izraeli hadsereg (IDF) szolgálatában. A 38 éves Maher Khatar törzsőrmester, a harci műszaki alakulat tagja Libanon déli részén, a Tzivoni előőrs közelében vesztette életét. Khatar és társa, Or Damari törzsőrmester akkor halt meg, amikor D9-es buldózerekkel egy elakadt harckocsi mentésére indultak, és egy Hezbollah által kilőtt akna vagy rakéta találta el őket. A mintegy 12 ezer lakosú Majdal Shams így történetében először tartott katonai temetést – írja az Origo.

 Izraeli katonák őrjáratoznak a szíriai határkerítés mentén, az Izrael által annektált Golán-fennsíkon, a drúz Majdal Shams falu közelében (Fotó: AFP)

A település a Golán-fennsík négy drúz falujának egyike Maszada, Ein Qiniyye és Buq’ata mellett. A térség lakói korábban szoros kapcsolatokat ápoltak Szíriával: sok fiatal Damaszkuszban tanult egyetemeken, és a határon keresztül mezőgazdasági termékeket – elsősorban almát – is szállítottak. A szíriai polgárháború 2011-es kitörése óta ezek a kapcsolatok jelentősen visszaszorultak.

Izrael 1981-ben annektálta a Golán-fennsíkot, és állampolgárságot ajánlott a drúz lakosságnak, a többség azonban hosszú ideig inkább az állandó tartózkodási státuszt választotta. Ez lehetővé tette számukra, hogy szabadon dolgozzanak és utazzanak Izraelben, miközben megőrizték szíriai identitásukat – írja a The Times of Israel.

Az elmúlt évek eseményei azonban változást hoztak a közösség hozzáállásában. A helyiek szerint hatással volt rájuk a 2023. október 7-i támadás, a 2024 júliusában Majdal Shamsban történt rakétacsapás – amikor egy, a Hezbollah rakétája egy futballpályát talált el, és 12 gyermek meghalt –, valamint a szíriai Szweida tartományban élő drúzok elleni erőszakos támadások.

Az izraeli belügyminisztérium adatai szerint 2020 és 2026 között összesen 6779 drúz lakos kérte az izraeli állampolgárságot a Golán-fennsík négy falujában. 2025-ben jelentős növekedés történt: abban az évben 3750 kérelmet nyújtottak be, míg korábban évente körülbelül 500–600 kérelem érkezett. 2026 első két hónapjában közel ezer ember fejezte be a honosítási folyamatot.

Majdal Shamsban a lakosság mintegy 38 százaléka már megszerezte az izraeli állampolgárságot, a másik három településen pedig a lakosok körülbelül 37–43 százaléka ment végig a honosítási eljáráson. 

A folyamatot azonban nehezíti, hogy a négy település egyikében sincs belügyminisztériumi iroda, ezért az ügyintézéshez a lakosoknak Katzrin városába kell utazniuk. Az izraeli belügyminisztérium közlése szerint egy új iroda megnyitása a helyi önkormányzat kérésétől és további egyeztetésektől függ.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu