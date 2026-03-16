Fordulat a Golán-fennsíkon: egyre többen kérik az izraeli állampolgárságot

A település a Golán-fennsík négy drúz falujának egyike Maszada, Ein Qiniyye és Buq’ata mellett. A térség lakói korábban szoros kapcsolatokat ápoltak Szíriával: sok fiatal Damaszkuszban tanult egyetemeken, és a határon keresztül mezőgazdasági termékeket – elsősorban almát – is szállítottak. A szíriai polgárháború 2011-es kitörése óta ezek a kapcsolatok jelentősen visszaszorultak.

Izrael 1981-ben annektálta a Golán-fennsíkot, és állampolgárságot ajánlott a drúz lakosságnak, a többség azonban hosszú ideig inkább az állandó tartózkodási státuszt választotta. Ez lehetővé tette számukra, hogy szabadon dolgozzanak és utazzanak Izraelben, miközben megőrizték szíriai identitásukat – írja a The Times of Israel.