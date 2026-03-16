A Golán-fennsíkon fekvő Majdal Shams drúz településen először halt meg helyi katona az izraeli hadsereg (IDF) szolgálatában. A 38 éves Maher Khatar törzsőrmester, a harci műszaki alakulat tagja Libanon déli részén, a Tzivoni előőrs közelében vesztette életét. Khatar és társa, Or Damari törzsőrmester akkor halt meg, amikor D9-es buldózerekkel egy elakadt harckocsi mentésére indultak, és egy Hezbollah által kilőtt akna vagy rakéta találta el őket. A mintegy 12 ezer lakosú Majdal Shams így történetében először tartott katonai temetést – írja az Origo.
Fordulat a Golán-fennsíkon: egyre többen kérik az izraeli állampolgárságot
A Golán-fennsíkon fekvő Majdal Shams történetében először halt meg helyi katona az izraeli hadsereg szolgálatában. A térséget ért korábbi támadások és a szíriai drúzokat sújtó erőszak következtében az elmúlt években jelentősen megnőtt az izraeli állampolgárságot kérő helyiek száma.
A település a Golán-fennsík négy drúz falujának egyike Maszada, Ein Qiniyye és Buq’ata mellett. A térség lakói korábban szoros kapcsolatokat ápoltak Szíriával: sok fiatal Damaszkuszban tanult egyetemeken, és a határon keresztül mezőgazdasági termékeket – elsősorban almát – is szállítottak. A szíriai polgárháború 2011-es kitörése óta ezek a kapcsolatok jelentősen visszaszorultak.
Izrael 1981-ben annektálta a Golán-fennsíkot, és állampolgárságot ajánlott a drúz lakosságnak, a többség azonban hosszú ideig inkább az állandó tartózkodási státuszt választotta. Ez lehetővé tette számukra, hogy szabadon dolgozzanak és utazzanak Izraelben, miközben megőrizték szíriai identitásukat – írja a The Times of Israel.
Az elmúlt évek eseményei azonban változást hoztak a közösség hozzáállásában. A helyiek szerint hatással volt rájuk a 2023. október 7-i támadás, a 2024 júliusában Majdal Shamsban történt rakétacsapás – amikor egy, a Hezbollah rakétája egy futballpályát talált el, és 12 gyermek meghalt –, valamint a szíriai Szweida tartományban élő drúzok elleni erőszakos támadások.
Az izraeli belügyminisztérium adatai szerint 2020 és 2026 között összesen 6779 drúz lakos kérte az izraeli állampolgárságot a Golán-fennsík négy falujában. 2025-ben jelentős növekedés történt: abban az évben 3750 kérelmet nyújtottak be, míg korábban évente körülbelül 500–600 kérelem érkezett. 2026 első két hónapjában közel ezer ember fejezte be a honosítási folyamatot.
Majdal Shamsban a lakosság mintegy 38 százaléka már megszerezte az izraeli állampolgárságot, a másik három településen pedig a lakosok körülbelül 37–43 százaléka ment végig a honosítási eljáráson.
A folyamatot azonban nehezíti, hogy a négy település egyikében sincs belügyminisztériumi iroda, ezért az ügyintézéshez a lakosoknak Katzrin városába kell utazniuk. Az izraeli belügyminisztérium közlése szerint egy új iroda megnyitása a helyi önkormányzat kérésétől és további egyeztetésektől függ.
Borítókép: Pufferzóna a Majdal Shams nevű drúz falu közelében (Fotó: AFP)
