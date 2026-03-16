Kocsis Máté: Magyar Péterrel az a baj, hogy nem fog tudni nemet mondani + videó

Folytatódik az Igazság órája, a műsorban szó volt minden idők legnagyobb Békemenetéről, a kormánypártok mostanáig elért eredményeinek megvédéséről és a választási kampány hajrájáról is.

Gábor Márton
2026. 03. 16. 7:32
Kocsis Máté, igazság órája
– Szép volt, nagy volt, talán ez volt az eddigi legnagyobb – értékelte a vasárnapi Békemenetet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órája című műsorban. Elmondta, sokan érzik, hogy komoly tétje van a választásnak.

A klasszikus belpolitikai témák visszaszorultak, felülírta őket a külpolitikai helyzet, és a háború kérdése 

– emelte ki a frakcióvezető. Elmondta, a Békemenet résztvevői azért gyűltek össze ennyien, mert a magyarok többsége egyértelműen ki akar állni a béke, és a békepárti kormány mellett. Kocsis Máté kiemelte, jelenleg a legnagyobb probléma az európai vezetők nyilatkozataiban rejlik, akik az Európai Uniót egy katonai szövetséggé akarják alakítani, majd pedig a fiatalokat Ukrajnába akarják vezényelni.

Magyar Péternél nem garantált, hogy nemet tud mondani, ha azt mondják neki a brüsszeliták, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába kell küldeni, akkor csak bólogat

– tette hozzá Kocsis Máté. 

Ukrán zászló a Tisza Párt tüntetésén

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter tegnapi menetén egy ukrán zászló is felbukkant, a frakcióvezető kiemelte, 

nincs ebben semmi meglepő, Ukrajna jelentős számban képviseltette magát a tegnapi tüntetésen. Kevesen tudják, de tegnap több száz ukrán bértapsoló volt a Tisza tüntetésén.

Kocsis Máté ezt követően egy blöffnek nevezte a teljes Tisza Pártot és elmondta, Magyar Péter lételeme a blöffölés. 

A Tisza elnökének lételeme, hogy a középszerűséget, félműveltséget, semmilyenséget különlegesnek állítsa be

– tette hozzá a politikus. 

Vérfürdővel fenyegetnek 

Mérő László kijelentésével kapcsolatban, miszerint a kormánypártok áprilisi győzelmét követően vérfürdő lehet Magyarországon, Kocsis Máté azt mondta, 

ha valóban ilyen kijelentést tett a bácsi, az nagyon súlyos, és vállalhatatlan.

A frakcióvezető elmondta, a Tisza Párt egyértelműen bukásra készül, ugyanis már jó ideje elkezdték építeni a csalással kapcsolatos narratívát. Kiemelte, ebben Magyar Péter segítségére van egy nemzetközi ügynök, Panyi Szabolcs. 

Ez az újságírónak nevezett, külföldi szolgálatokkal összejátszó ügynök hazudik, és mindenkit, még a magyar titkosszolgálatokat is meghazudtolja annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt és az ukránok kapcsolatáról

– jelentette ki Kocsis Máté. Elmondta, a Panyi Szabolcs által emlegetett három orosz állampolgárságú személy egyike sem tartózkodik Magyarországon, és a társszolgálatok sem küldtek semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy az oroszok be akarnak avatkozni a választásokba. 

Tárkányi Zsolt náci karlandítése

A Tisza Párt sajtófőnökének botrányával kapcsolatban Kocsis Máté kiemelte, 

a balliberális média bemutatta, milyen kettős mércét alkalmaznak. Ha egy ilyen kép a nemzeti oldalon történne, akkor még aznap felkoncolnák a jelöltet, azonban amint a Tisza Párt politikusáról van szó, minden el van nézve.

A frakcióvezető szerint ezzel az ellenzéki média elvesztette a kérdezés lehetőségét számtalan helyzetben, aminek meg fogják fizetni az árát, ugyanis nem fognak tudni hitelesen kérdéseket feltenni.

Borítókép: Kocsis Máté, az Igazság Órája vendége (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu