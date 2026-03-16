Kocsis Máté: Magyar Péterrel az a baj, hogy nem fog tudni nemet mondani + videó

– Szép volt, nagy volt, talán ez volt az eddigi legnagyobb – értékelte a vasárnapi Békemenetet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órája című műsorban. Elmondta, sokan érzik, hogy komoly tétje van a választásnak.

A klasszikus belpolitikai témák visszaszorultak, felülírta őket a külpolitikai helyzet, és a háború kérdése

– emelte ki a frakcióvezető. Elmondta, a Békemenet résztvevői azért gyűltek össze ennyien, mert a magyarok többsége egyértelműen ki akar állni a béke, és a békepárti kormány mellett. Kocsis Máté kiemelte, jelenleg a legnagyobb probléma az európai vezetők nyilatkozataiban rejlik, akik az Európai Uniót egy katonai szövetséggé akarják alakítani, majd pedig a fiatalokat Ukrajnába akarják vezényelni.

Magyar Péternél nem garantált, hogy nemet tud mondani, ha azt mondják neki a brüsszeliták, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába kell küldeni, akkor csak bólogat

– tette hozzá Kocsis Máté.

Ukrán zászló a Tisza Párt tüntetésén

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter tegnapi menetén egy ukrán zászló is felbukkant, a frakcióvezető kiemelte,

nincs ebben semmi meglepő, Ukrajna jelentős számban képviseltette magát a tegnapi tüntetésen. Kevesen tudják, de tegnap több száz ukrán bértapsoló volt a Tisza tüntetésén.

Kocsis Máté ezt követően egy blöffnek nevezte a teljes Tisza Pártot és elmondta, Magyar Péter lételeme a blöffölés.

A Tisza elnökének lételeme, hogy a középszerűséget, félműveltséget, semmilyenséget különlegesnek állítsa be

– tette hozzá a politikus.

Vérfürdővel fenyegetnek

Mérő László kijelentésével kapcsolatban, miszerint a kormánypártok áprilisi győzelmét követően vérfürdő lehet Magyarországon, Kocsis Máté azt mondta,

ha valóban ilyen kijelentést tett a bácsi, az nagyon súlyos, és vállalhatatlan.

A frakcióvezető elmondta, a Tisza Párt egyértelműen bukásra készül, ugyanis már jó ideje elkezdték építeni a csalással kapcsolatos narratívát. Kiemelte, ebben Magyar Péter segítségére van egy nemzetközi ügynök, Panyi Szabolcs.

Ez az újságírónak nevezett, külföldi szolgálatokkal összejátszó ügynök hazudik, és mindenkit, még a magyar titkosszolgálatokat is meghazudtolja annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt és az ukránok kapcsolatáról

– jelentette ki Kocsis Máté. Elmondta, a Panyi Szabolcs által emlegetett három orosz állampolgárságú személy egyike sem tartózkodik Magyarországon, és a társszolgálatok sem küldtek semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy az oroszok be akarnak avatkozni a választásokba.