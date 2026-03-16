A világ legjobbja kapcsán a vb-n kifütyültek egy magyart, akinek tettét később üdvrivalgás követte

Dél-koreai fiatalok voltak a rövid pályás gyorskorcsolyázók vasárnap zárult montréali világbajnokságának főszereplői. A februári téli olimpia legsikeresebb nemzeteként Hollandia a vb-n már kevésbé remekelt, és Kanada is kevesebb aranyérmet nyert a hazai közönség által reméltnél. William Dandjinou az elmúlt két idény legeredményesebb rövid pályás gyorskorcsolyázójaként az olimpia után a világbajnokságon sem állt dobogóra egyéniben. Zárásként aztán a koreaiak kizárásának köszönhetően férfiváltóban legalább ünnepelhetett.

Wiszt Péter
2026. 03. 16. 6:01
A William Dandjinou vezette kanadai férfi gyorskorcsolyázók a magyar váltót is megelőzve jutottak tovább a világbajnokság negyeddöntőjéből Fotó: NurPhoto/Yuan Tian
Mindössze három héttel a milánói–cortinai téli olimpia után már a montréali világbajnokságon szerepeltek a rövid pályás gyorskorcsolyázók. A tízfős magyar csapat legjobb helyezését a hetedik helyen zárt női váltó (Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Laura összeállításban) érte el, míg a korábban magyar színekben olimpiai bajnok Liu testvérek nem utaztak el Kanadába: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kihagyta a vb-t. Az idei olimpián Hollandia öt aranyéremmel a sportág legeredményesebb nemzete volt, de Xandra Velzeboer és Jens van 't Wout ezúttal nem volt annyira domináns, így aztán négy vb-címmel Dél-Korea nyerte az éremtáblázatot: Rim Dzsongun és Kim Gilli is duplázott. Kanada két sikerig jutott, Steven Dubois Milánó után Montréalban is első lett a legrövidebb távon, William Dandjinou viszont ezúttal sem tudott egyéni aranyat szerezni. Az utolsó számban, férfiváltóban aztán visszakapta a szerencséjét.

William Dandjinou egyéniben olimpiai és világbajnoki érem nélkül zárta az idényt, de a kanadai rövid pályás gyorskorcsolyázó mégis boldogan zárta a montréali vb-t. Fotó: AFP/Gabriel Bouys

William Dandjinou pechsorozata a téli olimpia után is kitartott

A riválisaihoz képest jóval magasabb kanadai korcsolyázó 2023 végén robbant be a sportág élvonalába, akkor még leginkább 1500 méteren, ám a következő két évben minden távon a legjobbak közé került. 

Az elmúlt két idényben Dandjinou négy szakági és két összetett világkupát is megnyert, összesen négy világbajnoki címet szerzett,

és ezek alapján a férfiak között egyértelműen a legnagyobb esélyesként utazott élete első olimpiájára – négy évvel korábban Pekingben tartalékként volt ott, de akkor nem kapott lehetőséget. A részben elefántcsontparti édesapától származó 24 éves sportolónak azonban a milánói ötkarikás játékokon nem alakultak jól a fináléi: 500 méteren kizárták a döntőben, 1000 méteren és a férfiváltóval egyaránt negyedik lett, 1500 méteren pedig ötödikként zárt. Így aztán a vegyes váltóval szerzett ezüstérem volt az egyedüli dobogós helyezése.

Az olaszországi csalódás után jöhetett William Dandjinou hazai világbajnoksága. Itt is jól kezdte a versenyszámait, de a végjátékok sokáig ezúttal sem sikerültek jól neki.

  • Szombat este az 1500 m-es A döntőben három körrel a vége előtt az élen haladva esett el, végül hetedik lett.
  • Percekkel később megkezdte az 500 m küzdelmeit, ahol a negyeddöntős továbbjutása után az elődöntőben szintén vezetett, amikor kicsúszott – a B döntőbe került, és azt legalább meg is nyerte.
  • Vasárnap este a vegyes váltó volt Dandjinou első döntője, és az utolsó körre csengetve még Kanada állt az élen, Olaszország mögött zárva mégis csak az ezüstérem jutott a házigazdának.
Dandjinou többször is a falban találta magát a futamai közben. Fotó: NurPhoto/Yuan Tian

A kanadai klasszisnak először nem kedvezett a magyar főbíró

Ezek után jöhetett az 1000 m végjátéka. Abban a kanadai közönségkedvenc a dél-koreai Rim Dzsongunnal harcolt az aranyéremért, és az utolsó kanyarból kigyorsítva centiméterekkel meg is előzte riválisát. William Dandjinou és a montréali közönség ünnepelt, de nem sokáig: 

a magyar főbíró, Pádár Beáta bejelentése alapján a kanadai korcsolyázó a kizárás sorsára jutott, így a 18 éves Rim a második aranyát ünnepelhette az idei vb-n. A zsűri döntését előbb hangos füttyszó, majd dermedt csend követte. 

Világversenyen nem ritka, hogy az A döntő győztesét kizárják (Liu Shaolin Sándor is így vesztette el 1000 m-en a pekingi olimpiai aranyérmét), és magyar főbírót is fütyült már ki hazai közönség a közelmúltban (az idei olimpián Kövér Balázs járt így az olasz Pietro Sighel kizárása után), de Dandjinounak a balszerencse-sorozata miatt mindez különösen fájdalmas lehetett.

Pádár Beáta bejelentése megmentette Dandjinou hazai vb-jét

Nagyjából egy órával később, a vb zárószámaként megrendezett 5000 méteres férfiváltóban aztán az élet kárpótolta a kanadaiakat. A házigazda szinte végig az élen haladt az A döntőben, az olaszok tíz körrel a vége előtt látott kicsúszása után pedig hirtelen óriási előnyük lett Dandjinouéknak. A dél-koreai váltó viszont nem adta fel, és többméteres hátrányból visszazárkózott. Az utolsó kanyarban Maxime Laoun mellé bevetődött és meg is előzte őt a rivális, és a szoros befutó végén három ezredmásodperces előnnyel az ázsiaiakat hozta ki győztesnek a célfotó. A visszajátszás alapján úgy tűnt, mindkét gyorskorcsolyázó használta a karjait az utolsó métereken, de Pádár Beáta vizsgálatokat követő bejelentése után ezúttal nem füttyszó, hanem üdvrivalgás következett, ugyanis a dél-koreaiak kizárásával Kanada megvédte világbajnoki címét.

A rövid pályás gyorskorcsolyázók idénye tehát kanadai aranyéremmel zárult, és az évad legsikeresebb versenyzőjeként William Dandjinounak is jutott egy aranyérem világversenyen, méghozzá a hazai világbajnokság utolsó számában. Ezt a himnusz eléneklése után juharszirupivással ünnepelte meg a dobogó tetején – ennél kanadaibb módon aligha tehette volna ezt meg.

Rövid pályás gyorskorcsolya, a 2026-os világbajnokok:

nők:

  • 500 m: Xandra Velzeboer (Hollandia) – magyarként Végi Laura 23., Bácskai Sára Luca 24. lett
  • 1000 m: Kim Gilli (Dél-Korea) – Somodi Maja 11., Végi Laura 20., Sziliczei-Német Rebeka 25.
  • 1500 m: Kim Gilli (Dél-Korea) – Sziliczei-Német Rebeka 16., Bácskai Sára Luca 18., Somodi Maja 24.
  • 3000 m váltó: Hollandia – Magyarország (Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Laura) 7.

férfiak:

  • 500 m: Steven Dubois (Kanada) – Tiborcz Dániel 22.
  • 1000 m: Rim Dzsongun (Dél-Korea) – Tiborcz Dániel 36., Major Dominik 57.
  • 1500 m: Rim Dzsongun (Dél-Korea) – Moon Wonjun 53.
  • 5000 m váltó: Kanada – Magyarország (Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Bontovics Balázs, Major Dominik) 9.

vegyes: 

  • 2000 m vegyes váltó: Olaszország – Magyarország (Végi Laura, Tiborcz Dániel, Bácskai Sára Luca, Nógrádi Bence) 11.

 

