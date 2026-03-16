A világ legjobbja kapcsán a vb-n kifütyültek egy magyart, akinek tettét később üdvrivalgás követte

Mindössze három héttel a milánói–cortinai téli olimpia után már a montréali világbajnokságon szerepeltek a rövid pályás gyorskorcsolyázók. A tízfős magyar csapat legjobb helyezését a hetedik helyen zárt női váltó (Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Laura összeállításban) érte el, míg a korábban magyar színekben olimpiai bajnok Liu testvérek nem utaztak el Kanadába: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kihagyta a vb-t. Az idei olimpián Hollandia öt aranyéremmel a sportág legeredményesebb nemzete volt, de Xandra Velzeboer és Jens van 't Wout ezúttal nem volt annyira domináns, így aztán négy vb-címmel Dél-Korea nyerte az éremtáblázatot: Rim Dzsongun és Kim Gilli is duplázott. Kanada két sikerig jutott, Steven Dubois Milánó után Montréalban is első lett a legrövidebb távon, William Dandjinou viszont ezúttal sem tudott egyéni aranyat szerezni. Az utolsó számban, férfiváltóban aztán visszakapta a szerencséjét.

William Dandjinou egyéniben olimpiai és világbajnoki érem nélkül zárta az idényt, de a kanadai rövid pályás gyorskorcsolyázó mégis boldogan zárta a montréali vb-t. Fotó: AFP/Gabriel Bouys

William Dandjinou pechsorozata a téli olimpia után is kitartott

A riválisaihoz képest jóval magasabb kanadai korcsolyázó 2023 végén robbant be a sportág élvonalába, akkor még leginkább 1500 méteren, ám a következő két évben minden távon a legjobbak közé került.

Az elmúlt két idényben Dandjinou négy szakági és két összetett világkupát is megnyert, összesen négy világbajnoki címet szerzett,

és ezek alapján a férfiak között egyértelműen a legnagyobb esélyesként utazott élete első olimpiájára – négy évvel korábban Pekingben tartalékként volt ott, de akkor nem kapott lehetőséget. A részben elefántcsontparti édesapától származó 24 éves sportolónak azonban a milánói ötkarikás játékokon nem alakultak jól a fináléi: 500 méteren kizárták a döntőben, 1000 méteren és a férfiváltóval egyaránt negyedik lett, 1500 méteren pedig ötödikként zárt. Így aztán a vegyes váltóval szerzett ezüstérem volt az egyedüli dobogós helyezése.

Az olaszországi csalódás után jöhetett William Dandjinou hazai világbajnoksága. Itt is jól kezdte a versenyszámait, de a végjátékok sokáig ezúttal sem sikerültek jól neki.