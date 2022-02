Döbbenet, Liu Shaolintól elvették az aranyat, Liu Shaoang bronzérmes

Azután, hogy a pekingi téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában szombaton vegyes váltónk (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, valamint a negyeddöntőben szerepelt Krueger John-Henry) bronzérmes lett, a hétfői napot is nagy reményekkel várhattuk. Mert szombaton férfi 1000 méteren Liu Shaolin, Liu Shaoang és Krueger egyaránt futamgyőztesként jutott be a mai negyeddöntőbe, s női 500 méteren Jászapáti is ide került. A folytatás menetrendje mindkét számban a következő volt: a versenyben maradt húsz gyorskorcsolyázót négy ötfős futamba sorolták, ezekből az első két helyezett, valamint időeredménnyel két harmadik helyen célba érkező versenyző juthatott tovább az elődöntőbe – ha nincs olyan, akit a zsűri juttat tovább. Mert az alapelv az, hogy az elődöntőbe tíz versenyző kerülhet be. Innen a két ötös futamból 1000 méteren első kettő, plusz alap esetben a jobb időt elérő harmadik helyezett kerül az A döntőbe – ide is öt versenyzőt várhattunk. 500-on viszont alap esetben négyes döntő jöhetett össze.

Női 500 méteren a negyeddöntőben Jászapáti Petra a második futamba került, két holland, egy amerikai és egy orosz versenyző mellé. Jászapáti a 2-es pályáról ragyogón rajtolt, rögtön az élre állt, és végig tartotta a pozícióját, elsőként ért be a célba. A sokáig a mögötte második helyen haladó holland Selma Poustma senkitől sem akadályoztatva elesett, a másik hollandot, Xandra Velzeboert pedig kizárták – ez nem a hollandok futama volt. Mivel a negyeddöntőkből két versenyzőt a zsűri juttatott tovább, így a harmadik hely végül nem ért semmit, így maradt tíz versenyző az elődöntőre.

A férfiaknál 1000 méteren a három versenyzőnk különböző negyeddöntős futamba került. A másodikban Liu Shaoang francia, koreai, kanadai és japán; a harmadikban Krueger kínai, ausztrál, holland és török; a negyedikben Liu Shaolin koreai, holland, kínai és amerikai ellenfelet kapott. Az ellenfeleket látva Liu Shaolinra várt a legnehezebb feladat. Az első futamban ketten is buktak, a dél-koreai versenyzőt hordágyon kellett levinni a jégről – ez bizony veszélyes műfaj. A peches ázsiai versenyzőt amúgy zsűri továbbjuttatta. Jött Liu Shaoang, aki okos versenyzéssel a második helyen lépett tovább a koreai Li Dzsun Szeo mögött, a táv összetett világkupa-győztese, a kanadai Pascal Dion elesett, és kiszállt a versenyből. A második futam drámai végjátékot hozott. Krueger az utolsó körben a negyedik helyen haladt, de az első három kiütötte egymást! Versenyzőnk így elsőként ér be, mögötte az addig utolsó török ünnepeltette magát. Sajnos Kruegert a fő bajkeverő ausztrállal együtt kizárták, a török, kínai és a holland végzett az első három helyen. Az utolsó futamban Liu Shaolin kicsúszott, amikor a holland Sjinkie Knegttel hadakozott a második helyért, de a zsűri döntése értelmében bekerült az elődöntőbe, Knegtnél pedig két szabálytalanságot is láttak.

A nőknél Jászapáti a második elődöntőbe került, az utolsó körben az ötödik helyen korcsolyázott, de még nem volt vége. A belga Hanne Desmet elesett, versenyzőnk pedig nagyot hajrázott, úgy lett harmadik, hogy két ezredmásodperccel maradt le az A döntőről! A férfiaknál a Liu fivérek egyaránt a második elődöntőbe kerültek, és remekül dolgoztak össze az élen. Liu Shaolin végzett az első helyen, Liu Shaoang húsdarálóba kerülve a második-harmadik helyen haladva elesett, de nem önszántából, a vétkes dél-koreait kizárták, a mi fiunkat pedig, aki az ötödik helyen korcsolyázott be a célba, a döntőbe juttatták. A fináléra tehát Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang is készülhetett!

De addig női 500 méteren Jászapáti Petra a B döntőben második lett, ami később a végelszámolásnál a hetedik helyet jelentette számára. Majd jött a férfi 1000 méter döntője a Liu testvérekkel és három kínaival (Vu Ta-csing, Ren Zsi-vej, Li Ven-long). Sejthettük, hogy a mieink terve a szokásos, minél előbb az élre állni, és megtartani a pozíciót. Sokszor sikerült már, de ezt most először egy olimpiai döntőben kellett megvalósítani. Nem is így kezdődött a döntő, bár Liu Shaoang az első helyet elfoglalta, a kínaiak elválasztották a testvérétől. De ez sem volt egyszerű futam, mert félbeszakították, javítani kellett a jeget. Az újraindítás után Liu Shaolin volt az aktívabb, öccse megbillent, ezzel kiszállt a versenyből. Liu Shaolin két kínaival meccselt az aranyért, a végén már csak Ren Zsi-vejjel, és ezt a csatát megnyerte, ő haladt át elsőként a célvonalon. Ünnepelt, de hosszas videózás után kizárták, mert az utolsó métereken összeért a kínaival, és úgy ítélték meg, hogy ebben a szituációban szabálytalankodott. Mit mondhatnánk, Kínának erősen lejt a hazai pálya… Liu Shaolin kizárásával Liu Shaoang bronzérmes lett, de ennek most aligha tud tiszta szívből örülni. Az M4 Sport stúdiójában az egyik szakértőnk, az olimpiai negyedik Heidum Bernadett azt mondta, felháborító döntés született, csatlakozunk hozzá.

