Kifakadt a gyűlölködés miatt a románok magyar játékosa, kiöntötte a szívét + videó

Kerekes Éva szerint ez csak kézilabda, nem háború. A román válogatott szélsője azok után mondta ezt lapunknak, hogy Magyarország 34-29-re legyőzte Romániát a világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. A mieink közel kerültek a továbbjutáshoz, a rivális ezzel biztosan nem játszhat negyeddöntőt. A Beszterce szélsője úgy látja, a magyarok mentálisan erősebbek voltak, ugyanakkor kifakadt a két ország közötti ellenségeskedés miatt. Kerekes Éva azt is elárulta, a magyart hamarabb tanulta meg, mint a román nyelvet.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 04. 4:45
Kerekes Éva
Kerekes Éva magyarul nyilatkozott a román válogatott veresége után Fotó: P. Fülöp Gábor
A magyar női kézilabda-válogatott megnyerte a presztízscsatát Romániával szemben, ezzel közel került a negyeddöntőbe jutáshoz, egyúttal kettétörte a rivális álmait. Amekkora öröm ez Magyarországnak, akkora bánat a szomszédos ország magyarajkú szélsőjének. Kerekes Éva színtiszta magyarsággal mondta el a véleményét a meccsről és a két nemzet ellenségeskedéséről.

Kerekes Éva
Kerekes Éva (balra) kevés sikerélménnyel gazdagodott Magyarország ellen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 Őszintén megmondom, nem tudom én sem, mi hiányzott

 – kezdte lapunknak adott helyszíni értékelését Kerekes Éva, a román válogatott magyar nemzetiségű játékosa.

– Nagyon próbáltunk mindent beletenni a meccsbe, de valahogy mentális szinten talán a dolgok nem úgy jöttek össze, ahogy terveztük. Egyértelműen nehéz volt hátrányban játszani. Mindig nehéz az eredmény után futni. 

Kerekes Éva
Együtt ünnepelt a magyar válogatott a szurkolóival Rotterdamban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kerekes Éva szerint fejben dőlt el

A magyar női kézilabda-válogatott ellen a Gloria Bistrica, azaz a Beszterce játékosának nem ment igazán a játék, 4 próbálkozásból egy gólt szerzett. Összességében azonban a román együttes a 7 gólos Grozav vezérletével, hatékony beálló játékkal és a magassági fölényére épülő védekezéssel tartotta a lépést a mieinkkel. Kérdés, mi billentette Magyarország felé a mérleg nyelvét.

– Szerintem mentális szinten most erősebbek voltak a magyarok. Sajnos nálunk ez volt a gyenge pont ezen a napon

 – fejtette meg a feladványt Kerekes Éva, akinél érzékeny területre merészkedtünk, amikor a magyar–román ellentétről, valamint egy ilyen párharc jelentőségéről érdeklődtünk.

– Ugyanilyen fontos a románoknak is. Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges! Nekem fáj a szívem, mert középen vagyok ebben a helyzetben. 

Nagyon utálom, mikor látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene lennünk egymással, az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború! Mindegy, mi történt ezelőtt száz plusz évvel. 

Örülök neki, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet – fakadt ki Kerekes Éva.

Kerekes Éva
Kerekes Éva (jobbra) már 2024-ben is játszott Magyarország ellen Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Magyar Romániában

A besztercei csapat tagjaként a Bajnokok Ligájában is szereplő Kerekes Éva 2024 áprilisában debütált a román női kézilabda-válogatottban. A 24 éves, korábban Nagybányán szereplő szélsőt arra kértük, meséljen magáról.

– Romániában születtem, Székelyudvarhely mellett Zetalakán. A román válogatottnak voltam mindig is a tagja. 

Anyanyelvem a magyar, családom teljes mértékben magyar. A románt később tanultam meg.

 Tökéletesen beszélek magyarul, románul és angolul is – mondta lapunknak Kerekes Éva.

Az Origó helyszíni videójában Kerekes Éva mellett Bordás Réka, Klujber Katrin és Simon Petra is nyilatkozott a magyar-román meccs után: 

 

