Kifakadt a gyűlölködés miatt a románok magyar játékosa, kiöntötte a szívét + videó

A magyar női kézilabda-válogatott megnyerte a presztízscsatát Romániával szemben, ezzel közel került a negyeddöntőbe jutáshoz, egyúttal kettétörte a rivális álmait. Amekkora öröm ez Magyarországnak, akkora bánat a szomszédos ország magyarajkú szélsőjének. Kerekes Éva színtiszta magyarsággal mondta el a véleményét a meccsről és a két nemzet ellenségeskedéséről.

Kerekes Éva (balra) kevés sikerélménnyel gazdagodott Magyarország ellen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Őszintén megmondom, nem tudom én sem, mi hiányzott

– kezdte lapunknak adott helyszíni értékelését Kerekes Éva, a román válogatott magyar nemzetiségű játékosa.

– Nagyon próbáltunk mindent beletenni a meccsbe, de valahogy mentális szinten talán a dolgok nem úgy jöttek össze, ahogy terveztük. Egyértelműen nehéz volt hátrányban játszani. Mindig nehéz az eredmény után futni.

Együtt ünnepelt a magyar válogatott a szurkolóival Rotterdamban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kerekes Éva szerint fejben dőlt el

A magyar női kézilabda-válogatott ellen a Gloria Bistrica, azaz a Beszterce játékosának nem ment igazán a játék, 4 próbálkozásból egy gólt szerzett. Összességében azonban a román együttes a 7 gólos Grozav vezérletével, hatékony beálló játékkal és a magassági fölényére épülő védekezéssel tartotta a lépést a mieinkkel. Kérdés, mi billentette Magyarország felé a mérleg nyelvét.

– Szerintem mentális szinten most erősebbek voltak a magyarok. Sajnos nálunk ez volt a gyenge pont ezen a napon

– fejtette meg a feladványt Kerekes Éva, akinél érzékeny területre merészkedtünk, amikor a magyar–román ellentétről, valamint egy ilyen párharc jelentőségéről érdeklődtünk.

– Ugyanilyen fontos a románoknak is. Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges! Nekem fáj a szívem, mert középen vagyok ebben a helyzetben.

Nagyon utálom, mikor látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene lennünk egymással, az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború! Mindegy, mi történt ezelőtt száz plusz évvel.

Örülök neki, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet – fakadt ki Kerekes Éva.

Kerekes Éva (jobbra) már 2024-ben is játszott Magyarország ellen Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Magyar Romániában

A besztercei csapat tagjaként a Bajnokok Ligájában is szereplő Kerekes Éva 2024 áprilisában debütált a román női kézilabda-válogatottban. A 24 éves, korábban Nagybányán szereplő szélsőt arra kértük, meséljen magáról.