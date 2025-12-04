Kifakadt a gyűlölködés miatt a románok magyar játékosa, kiöntötte a szívét + videó

A magyar női kézilabda-válogatott megnyerte a presztízscsatát Romániával szemben, ezzel közel került a negyeddöntőbe jutáshoz, egyúttal kettétörte a rivális álmait. Amekkora öröm ez Magyarországnak, akkora bánat a szomszédos ország magyarajkú szélsőjének. Kerekes Éva színtiszta magyarsággal mondta el a véleményét a meccsről és a két nemzet ellenségeskedéséről.
Őszintén megmondom, nem tudom én sem, mi hiányzott
– kezdte lapunknak adott helyszíni értékelését Kerekes Éva, a román válogatott magyar nemzetiségű játékosa.
– Nagyon próbáltunk mindent beletenni a meccsbe, de valahogy mentális szinten talán a dolgok nem úgy jöttek össze, ahogy terveztük. Egyértelműen nehéz volt hátrányban játszani. Mindig nehéz az eredmény után futni.
Kerekes Éva szerint fejben dőlt el
A magyar női kézilabda-válogatott ellen a Gloria Bistrica, azaz a Beszterce játékosának nem ment igazán a játék, 4 próbálkozásból egy gólt szerzett. Összességében azonban a román együttes a 7 gólos Grozav vezérletével, hatékony beálló játékkal és a magassági fölényére épülő védekezéssel tartotta a lépést a mieinkkel. Kérdés, mi billentette Magyarország felé a mérleg nyelvét.
– Szerintem mentális szinten most erősebbek voltak a magyarok. Sajnos nálunk ez volt a gyenge pont ezen a napon
– fejtette meg a feladványt Kerekes Éva, akinél érzékeny területre merészkedtünk, amikor a magyar–román ellentétről, valamint egy ilyen párharc jelentőségéről érdeklődtünk.
– Ugyanilyen fontos a románoknak is. Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges! Nekem fáj a szívem, mert középen vagyok ebben a helyzetben.
Nagyon utálom, mikor látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene lennünk egymással, az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború! Mindegy, mi történt ezelőtt száz plusz évvel.
Örülök neki, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet – fakadt ki Kerekes Éva.
Magyar Romániában
A besztercei csapat tagjaként a Bajnokok Ligájában is szereplő Kerekes Éva 2024 áprilisában debütált a román női kézilabda-válogatottban. A 24 éves, korábban Nagybányán szereplő szélsőt arra kértük, meséljen magáról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!