Óriási csatát vívott a románokkal Magyarország a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatottat maroknyi tábor buzdította, de a HU-szektor mellett is számos meggypiros mezes honfitársunk szorított a helyszínen a lányoknak. Összességében fél ház sem volt a rotterdami Ahoy Arénában, s a román drukkerek sem hagyták magukra a csapatukat.

A szurkolók Rotterdamban is a magyar női kézilabda-válogatott mellett álltak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jól kezdett a magyar női kézilabda-válogatott

Az első támadásunknál még védte Falusi-Udvardi Laura szélről eleresztett lövését Yuliya Dumanska, de Kuczora Csenge a szaggatottról akkor gólt ragasztott a jobb felső sarokba, hogy a román kapus csak ámult.

Büntetőből egyenlített a vb-n már 25-ödször beköszönő Sorina Grozav, Klubjber Katrin azonban ugyancsak nem hibázott hétméteresből, majd Kuczora egy cundert is megengedett magának, s be is helyezte.

Egyéni betörésekből lőtt találatokkal igyekeztek tartani lépést a románok, nálunk Falusi-Udvardi duplázott (5-3). A kapunkban Szemerey Zsófi fontos védésekkel segítette a csapatot, Kuczora háromnál járt, amikor Vámos Petra is beköszönt először vezettünk hárommal (8-5). Nem sokáig, Márton Gréta utolérte magát: a 19-es mezszámmal játszó balszélsőnk a románok elleni első, összességében ezen a világbajnokságon a 19. gólját szerezte.

Időt kértek a románok 9-5-ös magyar vezetésnél, ám a magyar lányok lendületét nem tudták megtörni!

Az első félidőben Klujber Katrin, a másodikban Vámos Petra volt a női kézilabda-válogatott gólfelelőse Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jött egy holtpont és pár ítélet

Ötgólosra növelték a különbséget a mieink, akik fizikálisan és szellemileg is rendkívül koncentráltan, frissen játszottak (13-8). Az ellenfél kapuscseréje viszont bejött, Bianca-Tomina Curmentet sokszor naggyá is tettük. Feljöttek 13-11-re Elena Rusuék. Sajnos a keretbe otthonról hétfőn behívott Kovács Anett első helyzete is kimaradt.

A szerb bírópáros nem nekünk fújt, négy magyarral szemben két román kiállítást ítéltek...

A rohanós első félidő után Grozav 6-5-re vezetett Klujberrel szemben, de a táblán az állt: Magyarország-Románia 18-16.