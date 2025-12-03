világbajnokságRománianői kézilabda-válogatott

Óriási csatát vívott a románokkal Magyarország a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát a világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Golovin Vlagyimir csapata 4, a rivális 2 ponttal érkezett Rotterdamba, ahol a két szurkolótábor nagy hangpárbajt vívott. A mieink remekül kezdtek, 9-5-re, majd 13-8-ra vezettek, de a román kapuscsere és védekezésváltás után a félidőre két gólosra olvadt az előnyünk (18-16). a második félidőben elszalasztották egyenlítési esélyeiket Grozavék, Vámos és Tóvizi Petra, valamint a remeklő cserekapus, Janurik Kinga vezérletével átvészelte a nehéz időszakot Magyarország. A magyar női kézilabda-válogatott nagy győzelmet aratott.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 03. 18:57
női kézilabda-válogatott Rotterdam, 2025. december 3. Kuczora Csenge (k) és a román Alisia Lorena Boiciuc (b), Marya Skrobic (j) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia mér
Kuczora Csenge (középen) és a magyar női kézilabda-válogatott kemény meccset játszott Romániával Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatottat maroknyi tábor buzdította, de a HU-szektor mellett is számos meggypiros mezes honfitársunk szorított a helyszínen a lányoknak. Összességében fél ház sem volt a rotterdami Ahoy Arénában, s a román drukkerek sem hagyták magukra a csapatukat.

női kézilabda-válogatott
A szurkolók Rotterdamban is a magyar női kézilabda-válogatott mellett álltak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jól kezdett a magyar női kézilabda-válogatott

Az első támadásunknál még védte Falusi-Udvardi Laura szélről eleresztett lövését Yuliya Dumanska, de Kuczora Csenge a szaggatottról akkor gólt ragasztott a jobb felső sarokba, hogy a román kapus csak ámult. 

Büntetőből egyenlített a vb-n már 25-ödször beköszönő Sorina Grozav, Klubjber Katrin azonban ugyancsak nem hibázott hétméteresből, majd Kuczora egy cundert is megengedett magának, s be is helyezte. 

Egyéni betörésekből lőtt találatokkal igyekeztek tartani lépést a románok, nálunk Falusi-Udvardi duplázott (5-3). A kapunkban Szemerey Zsófi fontos védésekkel segítette a csapatot, Kuczora háromnál járt, amikor Vámos Petra is beköszönt először vezettünk hárommal (8-5). Nem sokáig, Márton Gréta utolérte magát: a 19-es mezszámmal játszó balszélsőnk a románok elleni első, összességében ezen a világbajnokságon a 19. gólját szerezte. 

Időt kértek a románok 9-5-ös magyar vezetésnél, ám a magyar lányok lendületét nem tudták megtörni!

női kézilabda-válogatott
Az első félidőben Klujber Katrin, a másodikban Vámos Petra volt a női kézilabda-válogatott gólfelelőse Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jött egy holtpont és pár ítélet

Ötgólosra növelték a különbséget a mieink, akik fizikálisan és szellemileg is rendkívül koncentráltan, frissen játszottak (13-8). Az ellenfél kapuscseréje viszont bejött, Bianca-Tomina Curmentet sokszor naggyá is tettük. Feljöttek 13-11-re Elena Rusuék. Sajnos a keretbe otthonról hétfőn behívott Kovács Anett első helyzete is kimaradt. 

A szerb bírópáros nem nekünk fújt, négy magyarral szemben két román kiállítást ítéltek... 

A rohanós első félidő után Grozav 6-5-re vezetett Klujberrel szemben, de a táblán az állt: Magyarország-Románia 18-16.

Nem tudtak egyenlíteni a románok

Feszült hangulatban zajlott a második játékrész, öt percig nem tudtunk gól lőni. Szerencsére Rosuék is csupán egyet (18-17). Mi is kapust cseréltünk, Janurik Kinga 20-19-nél ziccert fogott. Vámos Petra állt a magyar sereg élére, három gólt szerzett ebben a periódusban., akihez később a beállós, Tóvizi Petra is csatlakozott.

Románia minden egyenlítési esélyt elszalasztott, 24-21-nél sem nyugodhatott meg Magyarország.

 Az utolsó tíz perchez érkezve Albek Anna bombagóljával 28-24-re módosult az állás a javunkra. Jelképes volt, ahogy Maryia Skrobicnak beszorult a levegő, miután kapott egy gyomrost. A remeklő Janurik újra nagyot védett, tombolt is mögötte a magyar tábor! Albek pattintásával öttel álltunk jobban, 3,5 perccel a lefújás előtt már csak kettővel (30-28). Kuczora villant elöl, Janurik Kinga parádézott a kapuban, nem maradtak izgalmak a végére. 

A magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát, s gyakorlatilag bejutott a negyeddöntőbe. Azért a középdöntőben pénteken Japán, vasárnap Dánia ellen újabb kemény ütközetek várnak a csapatra.

 

 

