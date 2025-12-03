női kézilabda vbközépdöntőJapánmagyar válogatott

Klujber Katrinék közvetlenül a román meccs előtt váratlan nehézséggel szembesültek

A papírforma alapján a románok elleni rangadón (szerda, 18.00) dől el, hogy a magyar válogatott bejut-e a negyeddöntőbe a női kézilabda-világbajnokságon. Azért van egy bizonytalansági tényező: Japán; az ázsiai csapat a mieink meccse előtt a Svájc elleni magabiztos, 27-21-es győzelemmel igazolta, hogy nem szabad félvállról venni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:15
A japán női kézilabda-válogatott kellemetlen ellenfél
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három lövés, három gól. Tabea Schmid, a svájciak beállója alaposan bekezdett Japán ellen. Nem meglepő persze, a magyar válogatottnak hétfőn 12 gólt dobott. Szerencsére egy fecske nem csinált nyarat, a rosszul sikerült első félidő után Golovin Vlagyimir csapata a folytatásban feljavult és végül 32-25-re nyertek.

Japán magabiztosan legyőzte Svájcot a női kézilabda vb középdöntőjében, ami nem kedvez a magyar válogatottnak
Japán magabiztosan legyőzte Svájcot a női kézilabda-vb középdöntőjében, ami nem kedvez a magyar válogatottnak (Fotó: IHF)

Svájc Japán ellen még a meccs elején sem tudott elhúzni. Elsősorban azért, mert az ázsiaiaknál akadt Schmidnél is termékenyebb játékos: Japán első hat góljából Aizawa Nacuki ötöt vágott. Japán a 27. perc elejére elhúzott 13-7-re és azt gondolhattuk, ezzel el is dőlt a mérkőzés. Akkor még nem, Svájc a szünetre felzárkózott három gólra (13-10), sőt fordulás után az európai csapat dobta az első gólt.

Japán ezután újra beindult (17-12), Svájc még egyszer összekapta magát és visszakapaszkodott mínusz kettőre (18-16), de ennél tovább nem jutott. A hajrában Japán szétfutotta Svájcot és végül 27-21-re győzött.

Jó-e a magyar válogatottnak Japán sikere Svájc felett?

Ha a magyar válogatott szemszögéből nézzük az eredményt, akkor az nem jó, hiszen Svájcot már legyőztük, az egymás elleni eredmény tehát Klujber Katrinéknak kedvez, s Svájc aligha gyűjt annyi pontot, mint Magyarország.

Alapesetben persze Japán ellen is sima sikert várunk, de itt az újabb bizonyíték, hogy nem árt az óvatosság. Miként megírtuk, Japán a két évvel ezelőtti vb-n is okozott meglepetést, nem is egyet.

Jönnek a románok: fél lábbal a nyolc között?

Maradjunk mégis az optimista megközelítésnél: ha a magyar válogatott 18.00-tól legyőzi Romániát, akkor fél lábbal már a legjobb nyolc között érezheti magát a női kézilabda-világbajnokságon.

Csak a rend kedvéért: pénteken játszunk Japánnal, a középdöntőt vasárnap Dánia ellen zárjuk.

Így készülnek a magyarok a románok ellen:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.