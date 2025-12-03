Klujber Katrinék közvetlenül a román meccs előtt váratlan nehézséggel szembesültek

Három lövés, három gól. Tabea Schmid, a svájciak beállója alaposan bekezdett Japán ellen. Nem meglepő persze, a magyar válogatottnak hétfőn 12 gólt dobott. Szerencsére egy fecske nem csinált nyarat, a rosszul sikerült első félidő után Golovin Vlagyimir csapata a folytatásban feljavult és végül 32-25-re nyertek.

Japán magabiztosan legyőzte Svájcot a női kézilabda-vb középdöntőjében, ami nem kedvez a magyar válogatottnak (Fotó: IHF)

Svájc Japán ellen még a meccs elején sem tudott elhúzni. Elsősorban azért, mert az ázsiaiaknál akadt Schmidnél is termékenyebb játékos: Japán első hat góljából Aizawa Nacuki ötöt vágott. Japán a 27. perc elejére elhúzott 13-7-re és azt gondolhattuk, ezzel el is dőlt a mérkőzés. Akkor még nem, Svájc a szünetre felzárkózott három gólra (13-10), sőt fordulás után az európai csapat dobta az első gólt.

Japán ezután újra beindult (17-12), Svájc még egyszer összekapta magát és visszakapaszkodott mínusz kettőre (18-16), de ennél tovább nem jutott. A hajrában Japán szétfutotta Svájcot és végül 27-21-re győzött.

Jó-e a magyar válogatottnak Japán sikere Svájc felett?

Ha a magyar válogatott szemszögéből nézzük az eredményt, akkor az nem jó, hiszen Svájcot már legyőztük, az egymás elleni eredmény tehát Klujber Katrinéknak kedvez, s Svájc aligha gyűjt annyi pontot, mint Magyarország.

Alapesetben persze Japán ellen is sima sikert várunk, de itt az újabb bizonyíték, hogy nem árt az óvatosság. Miként megírtuk, Japán a két évvel ezelőtti vb-n is okozott meglepetést, nem is egyet.

Jönnek a románok: fél lábbal a nyolc között?

Maradjunk mégis az optimista megközelítésnél: ha a magyar válogatott 18.00-tól legyőzi Romániát, akkor fél lábbal már a legjobb nyolc között érezheti magát a női kézilabda-világbajnokságon.

Csak a rend kedvéért: pénteken játszunk Japánnal, a középdöntőt vasárnap Dánia ellen zárjuk.

Így készülnek a magyarok a románok ellen: