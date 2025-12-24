szentévjubileumVatikán

Hamarosan bezárnak a pápai bazilikák szent kapui

A jubileumi szentév lezárására készülődik a Vatikán. XIV. Leó pápa vízkeresztkor ünnepélyes szertartással zárja be a szent kaput, és ezzel a szimbolikus gesztussal zárul le a jubileumi év. A karácsony üzenete egybecseng a szentév mottójával: Legyetek a remény zarándokai!

Szent kapu Fotó: MAURO UJETTO Forrás: NurPhoto
Csaknem harmincmillió zarándok érkezett az Örök Városba, hogy átlépjen a szent kapukon és az egyház hagyományai szerint teljes bűnbocsánatban részesüljön. A 2025-as szentév több szempontból is különlegesnek mondható. Elsősorban azért, mert két pápa pontifikátusát is érintette. December 25-én a Santa Maria Maggiore, ősi Mária-bazilika szent kapuját ünnepélyes szertartáson zárja be a templom főpapja. Ez a pápai székesegyház áll a legközelebb a karácsony misztériumához, hiszen itt őrzik a kisded Jézus jászlának ereklyéjét. Ez a Szűzanya tiszteletére szentelt székesegyház azért is fontos, mert itt helyezték végső nyugalomra Ferenc pápa földi maradványait. December 27-én a Lateráni Szent János-bazilika, december 28-án a falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuit is bezárják. 

Pope Leo XIV receives the Roman Curia for the exchange of Christmas greetings 2025 in Vatican on December 22, 2025. Photograph by VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS. Le pape Leon XIV recoit la Curie romaine pour l echange des vux de Noel 2025 au Vatican, le 22 decembre 2025. Photographie de VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS. (Photo by Vatican Media / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)
XIV. Leó pápa vízkeresztkor ünnepélyes szertartáson zárja majd be a szent kaput
Fotó: AFP

Végül január 6-án vízkereszt ünnepén véget ér a jubileumi év a Szent Péter-bazilikában, a XIV. Leó vezette ünnepélyes szertartással. 

A karácsony üzenete mélyen összekapcsolódik a jubileumi szentév mottójával, mely arra hívta a világ keresztényeit, hogy legyenek a remény zarándokai. Ezzel a felhívással kezdte meg Ferenc pápa tavaly december 24-én a szentévet. 

Törő András atya a Pápai Magyar Intézet rektora lapunknak a karácsony misztériumáról szólt, mely a remény üzenetét hirdeti az egész világnak. 

Kiemelte, hogy az idei karácsony egy különleges karácsony, hiszen a jubileumi szent évnek a vége felé ünnepeljük Urunk születésének az ünnepét. 

A remény zarándokai voltunk az idei évben, ez volt a szentév mottója

– emlékezett vissza a római rektor. Hangsúlyozta, hogy különleges, dolog a remény zarándokaiként ünnepelni a karácsonyt, hiszen karácsonykor azt ünnepeljük, hogy a mi Reményünk testet öltött, emberré lett. Ez azt jelenti, hogy nem egy képzeletbeli reményünk van pusztán, hanem egy közénk érkező valóságos Isten. Ő reményt ad, valódi élettel ajándékoz meg. Ez a remény szeretne erősíteni karácsony ünnepén, amikor belép közénk az Isten. Arra bíztat, hogy bátran forduljunk felé, szólítsuk meg, hiszen egy olyan Isten érkezik el, aki emberként mutatja meg magát, akitől nem félnünk kell, hanem akihez bátran közeledhetünk, akit bátran megszólíthatunk – szólt a karácsony üzenetéről Török András atya. 

XIV. Leó pápa utolsó szentévi katekézisében arra buzdította a híveket, hogy a jubileumi év lezárulása után is maradjanak a remény zarándokai. 

A szentatya karácsony közeledtével a keresztény remény fontosságáról elmélkedett, amely nem a félelemben gyökerezik, hanem abban a titokban, amelyet az Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott az emberiség számára. 

Emlékeztetett, hogy a megtestesülés misztériuma a megbocsátás üzenetét hordozza, az Isten jelenlétét életünkben, mely átformálja és megújítja az emberiséget.  XIV. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a remény élő, teremtő erő, remény nélkül halottak vagyunk, de reményteli szívvel a fénybe lépünk. 

A szent kapuk bezárásának szertartása a megtisztulás, a bűnbánat és az új kezdet jelképe. 

A katolikus egyház legközelebb 2033-ban ünnepel jubileumi évet, mely a megváltás rendkívüli szentéve lesz. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának a 2000. évfordulóját ünnepli majd a keresztény közösség. 

Borítókép: Szent kapu a Szent Péter-bazilikánál (Fotó: AFP)

