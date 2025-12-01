Durván ráijesztettek a svájciak a magyar lányokra a női kézilabda vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott az eddigi legnehezebb meccsére készült a vb-n. Hiába győzte le korábban mind a 6 alkalommal Svájcot, az ellenfél sokat fejlődött a norvég Joa Knut Ove irányításával, s számos játékosa erős klubokban játszik, mint a dán Esbjerget erősítő, a mieink felbosszantására készült Tabea Schimd is. Magyarország ezzel együtt jóval esélyesebbnek számított, és – bár döntetlennel is csoportelső lett volna –győznie kellett, hogy a a maximális 4 pontot vigye magával a rotterdami középdöntőbe.

Csak a kézfogásig volt barátságos a női kézilabda-válogatott Svájc elleni vb-meccse Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

Működött a svájci haditerv

Az Irán ellen pihentetett első számú kapus, Szemerey Zsófi fontos védéssel, Kuczora Csenge szép betörésgóllal nyitott. Gautschi és a nemcsak szóban riogató beálló, Schmid találataival már 2-1-re Svájc állt jobban.

Amikor Gautschi triplázott, Schmid duplázott, Norma Goldmann is betalált, Klujber Katrin két lövését is kiütötte Lea Schüpbach, 6-2-es hátrányba került Magyarország, Svájc vérszemet kapott!

Márton Gréta megszerezte a találkozón az első, a vb-n a 17. gólját, majd a múlt csütörtökön címeres mezben 5 góllal debütáló újoncunk, Falusi-Udvardi Laura villant a jobbszélről.

Az egyaránt 4-nél járó Tabea Schmiddel és Daphne Gautschival, valamint a rivális rohanásával nem tudtuk tartani a lépést. Magyar szempontból 5-9-nél időt kért Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, s úgy tűnt sikerül valamelyest lassítanunk a svájciakat, fel is jöttünk 9-8-ra.

Albek Annát (jobbra) sem kímélték a svájciak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Felzárkózott a női kézilabda-válogatott

Albek Anna belőtte a hatodik és a hetedik gólunkat, az első után a lépéshibát reklamáló Joa Knut Ove sárga lapot kapott. Tőlük elvettek egy kínai figurából elért találatot., mire Tóvizi Petra is beköszönt. Három magyar gól született – érvényes– válasz nélkül.

Kétszer is elvétették az üres kaput a magyar lányok, így egyenlítés és fordítás helyett újra kapaszkodhattak, mert balszélről Melanie Felber törte meg a svájci gólcsendet (8-10). A két személyi hibával a kipontozódás határán mozgó Schmid ötödik góljával 13-9-re vezetett az ellenfél!

A magyar női kézilabda-válogatott sok ziccert elrontva másodszor is zárkózott, Falusi-Udvardi Laura kapufás góljával végre utolértük őket (13-13). Az utolsó szó a flúgos futammal egyenértékű első 30 percben a bombagólt ragasztó Clairebel Cokeré volt, 14-13-ra vezetett Svájc.