világbajnokságSvájcnői kézilabda-válogatott

Durván ráijesztettek a svájciak a magyar lányokra a női kézilabda vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot, ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot a holland–német közös rendezésű világbajnokságon 's-Hertogenboschban. Golovin Vlagyimir csütörtökön Szenegált kilenc, szombaton Iránt 34 góllal megverő csapata sokáig futott az eredmény után a szintén két sikerrel kezdő, ugyancsak már továbbjutott abszolút újonccal szemben. Többször néggyel is vezettek Tabea Schmidék, de a második félidőben Vámos Petráék átrohantak rajtuk. A magyar női kézilabda-válogatott a maximális 4 pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe, ahol Románia, Japán és Dánia lesz az ellenfele.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 01. 22:00
női kézilabda-válogatott 's-Hertogenbosch, 2025. december 1. Vámos Petra (j) és a svájci Tabea Schmid a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen a hollandiai 's-Hertog
Tabea Schmidék megkeresítették Vámos Petra és a magyar női kézilabda-válogatott életét Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott az eddigi legnehezebb meccsére készült a vb-n. Hiába győzte le korábban mind a 6 alkalommal Svájcot, az ellenfél sokat fejlődött a norvég Joa Knut Ove irányításával, s számos játékosa erős klubokban játszik, mint a dán Esbjerget erősítő, a mieink felbosszantására készült Tabea Schimd is. Magyarország ezzel együtt jóval esélyesebbnek számított, és – bár döntetlennel is csoportelső lett volna –győznie kellett, hogy a a maximális 4 pontot vigye magával a rotterdami középdöntőbe.

női kézilabda-válogatott
Csak a kézfogásig volt barátságos a női kézilabda-válogatott Svájc elleni vb-meccse Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

Működött a svájci haditerv

Az Irán ellen pihentetett első számú kapus, Szemerey Zsófi fontos védéssel, Kuczora Csenge szép betörésgóllal nyitott. Gautschi és a nemcsak szóban riogató beálló, Schmid találataival már 2-1-re Svájc állt jobban. 

Amikor Gautschi triplázott, Schmid duplázott, Norma Goldmann is betalált, Klujber Katrin két lövését is kiütötte Lea Schüpbach, 6-2-es hátrányba került Magyarország, Svájc vérszemet kapott! 

Márton Gréta megszerezte a találkozón az első, a vb-n a 17. gólját, majd a múlt csütörtökön címeres mezben 5 góllal debütáló újoncunk, Falusi-Udvardi Laura villant a jobbszélről. 

Az egyaránt 4-nél járó Tabea Schmiddel és Daphne Gautschival, valamint a rivális rohanásával nem tudtuk tartani a lépést. Magyar szempontból 5-9-nél időt kért Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, s úgy tűnt sikerül valamelyest lassítanunk a svájciakat, fel is jöttünk 9-8-ra.

 

női kézilabda-válogatott
Albek Annát (jobbra) sem kímélték a svájciak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Felzárkózott a női kézilabda-válogatott

 Albek Anna belőtte a hatodik és a hetedik gólunkat, az első után a lépéshibát reklamáló Joa Knut Ove sárga lapot kapott. Tőlük elvettek egy kínai figurából elért találatot., mire Tóvizi Petra is beköszönt. Három magyar gól született – érvényes– válasz nélkül. 

Kétszer is elvétették az üres kaput a magyar lányok, így egyenlítés és fordítás helyett újra kapaszkodhattak, mert balszélről Melanie Felber törte meg a svájci gólcsendet (8-10). A két személyi hibával a kipontozódás határán mozgó Schmid ötödik góljával 13-9-re vezetett az ellenfél!

A magyar női kézilabda-válogatott sok ziccert elrontva másodszor is zárkózott, Falusi-Udvardi Laura kapufás góljával végre utolértük őket (13-13). Az utolsó szó a flúgos futammal egyenértékű első 30 percben a bombagólt ragasztó Clairebel Cokeré volt, 14-13-ra vezetett Svájc.

női kézilabda-válogatott
Óriási csatát vívott a magyar női kézilabda-válogatott a csoportdöntőn Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Fordulatszámot váltottak a magyarok

Fordulás után Tabea Schmid akcióból és hetesből is bevette Szemerey Zsófi kapuját, Klujber és Vámos Petra góljai csak arra voltak elegendőek, hogy ne kerüljünk nagyobb hátrányba. 

Csíkos Luca átlövésből egyenlített 16-16-nál, a vezetést 18-17-nél vette át Magyarország a mérkőzés 51. percében – 2-1 után ismét. 

Jellemző, hogy az arcra kapott ütésért reklamáló Vámos Petra annyira felbőszült, hogy átkígyózott a védők között, és laza csuklómozdulattal vette be a bal felső sarkot. Hársfalvi Júlia lerohanásos gólját követően, 19-17-nél már a svájciak norvég edzője kért időt. Ennek ellenére növelték a különbséget Klujber Katrinék, a csapatkapitány duplája 25-18-as állást eredményezett az utolsó szűk negyedóra előtt. 

Ezt az etapot 7-0-ra nyerték a magyar lányok, s gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést. 

A hajrában potyogtak a gólok, de a mieink biztosan nyertek.

A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot, ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot, és a maximális 4 pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe, ahol Románia, Japán és Dánia lesz az ellenfele.

