Megtudtuk, mivel akarják felbosszantani a svájciak a magyarokat a vb-n + videó

A magyar női kézilabda-válogatott a csoportelsőségért játszik hétfő este, Svájc ellen is jóval esélyesebbnek számít. A csütörtökön Szenegált kilenc, szombaton Iránt 34 góllal, 47-13-ra megverő Márton Grétáék a szintén két sikerrel kezdő, ugyancsak már továbbjutott, abszolút újonccal szemben zárják a csoportkört a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A Ferencváros 16 gólos balszélsője szerint nem terhet, inkább plusz lökést ad nekik, hogy komoly a tét. Az újabb győzelemmel maximális pontszámot vihetne Magyarország a középdöntőbe. A svájciak beállója, Tabea Schmidt kicsit bosszantaná a mieinket, szeretne szoros meccset kicsikarni.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 01. 5:20
Márton Gréta Switzerland's pivot #07 Tabea Schmid shoots to score a penalty during the women's EHF 2024 European championship handball game between Switzerland and Faroe Islands at the St Jakobshalle in Basel on November 29, 2024. (Photo by SEBASTIEN BOZO
Tabea Schmid fogadkozik, hogy megnehezítik Márton Gréta és a magyar válogatott dolgát Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
Az első szakasz végére tehet pontot a magyar női kézilabda-válogatott, amely Svájc ellen lép pályára hétfőn (20.30, tv.: M4 Sport) a hollandiai ‘s-Hertogenboschban. A csoportkör harmadik, záró fordulójában a B csoportban úgy alakultak eddig az eredmények, hogy a két százszázalékos csapat dönti el, melyikük végez az élen, s mennyi pontot visz a középdöntőbe. A győztes néggyel, a vesztes kettővel utazhat Rotterdamba, döntetlen esetén 3-3 ponttal mennének tovább a felek, jobb gólkülönbsége miatt Magyarország csoportgyőztesként. Márton Gréta lapunknak elárulta, mit válthat ki belőlük, hogy nyerési kényszerben lépnek pályára.

Márton Gréta
Márton Gréta két vb-meccsen közel annyi gólt szerzett, mint a mezszáma Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 Terhet semmiképpen nem, viszont egy plusz löketet mindenféleképpen adhat a csapatnak. Tudjuk, hogy ez lesz a csoport legnehezebb mérkőzése. Rápihenünk és gőzerővel készülünk 

– mondta a válogatott és a Ferencváros első számú balszélsője. 

Márton Gréta nem fél

A magyar csapatot eddig egyik ellenfele sem késztette rendkívüli teljesítményre, a játékosok között szépen eloszlottak a feladatok. 

Góllövésben leginkább Márton Gréta jeleskedett: előbb 7, majd 9, összesen tehát 16 találatot ért el.

 Irán ellen például rengeteg gyors indítást értékesített. Két forduló után a második helyen állt a vb-góllövőlistáján. Megcélozza a gólkirálynői címet?

– Nem, az nem az én reszortom! Örültem annak, hogy Hársfalvi Júliával nagyon sok gólt tudtunk lőni a balszélen. Ránk jött ki a játék, és boldogok vagyunk, amikor ilyen sok találattal tudunk hozzájárulni a győzelemhez, mint szombaton – válaszolta felvetésünkre a 26 éves játékos.

Márton Gréta
A svájciak máris túlteljesítették a céljukat, de figyelniük kell rájuk Márton Grétáéknak Fotó: IHF

Bosszantás, futás

Svájc már így is történelmet írt: először jutott ki világbajnokságra, s azonnal tovább is lépett a csoportkörből, miután Iránt 34-9-re, Szenegált 25-24-re győzte le. Számos játékosuk edződik komoly klubokban és nemzetközi kupákban. A dán Esbjerg beállója, Tabea Schmid már 10 gólt szerzett a tornán, a mieink bosszantására készül.

– Mivel először szerepelünk vb-n, fokozottan sokat jelent, hogy a hazánkat képviselhetjük. Reméljük, a jövőben többször is részt vehetünk világversenyeken. 

Magyarországot megpróbáljuk majd kicsit felbosszantani azzal, hogy futásra kényszerítjük a játékosait. Úgy érezzük, akár szoros mérkőzést is vívhatunk, és akkor bármi történhetne a végjátékban.

 Ha szeretnénk, hogy legyen esélyünk majd a negyeddöntő elérésére, valahogy pontot kellene szereznünk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a magyar világklasszis csapat, ezért nagyon nehéz dolgunk lesz – nyilatkozta lapunknak a 22 éves svájci kézilabdázó, aki a Bajnokok Ligájában edződik hétről hétre.

A magyar női kézilabda-válogatott Svájc ellen is jóval esélyesebbnek számít, ezt ugyanúgy be kell bizonyítania, mint a kemény Szenegál és a gyerekcipőben járó Irán ellen tette. Másfél éve az Euro Kupában otthon 12, idegenben 8 góllal verte Magyarország Svájcot.

Az Origó helyszíni videójából megtudhatják, mit gondol az ellenfélről és edzőjéről, Knut Ove Joáról Magyarország szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir:

 

