Megtudtuk, mivel akarják felbosszantani a svájciak a magyarokat a vb-n + videó

Az első szakasz végére tehet pontot a magyar női kézilabda-válogatott, amely Svájc ellen lép pályára hétfőn (20.30, tv.: M4 Sport) a hollandiai ‘s-Hertogenboschban. A csoportkör harmadik, záró fordulójában a B csoportban úgy alakultak eddig az eredmények, hogy a két százszázalékos csapat dönti el, melyikük végez az élen, s mennyi pontot visz a középdöntőbe. A győztes néggyel, a vesztes kettővel utazhat Rotterdamba, döntetlen esetén 3-3 ponttal mennének tovább a felek, jobb gólkülönbsége miatt Magyarország csoportgyőztesként. Márton Gréta lapunknak elárulta, mit válthat ki belőlük, hogy nyerési kényszerben lépnek pályára.

Márton Gréta két vb-meccsen közel annyi gólt szerzett, mint a mezszáma Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Terhet semmiképpen nem, viszont egy plusz löketet mindenféleképpen adhat a csapatnak. Tudjuk, hogy ez lesz a csoport legnehezebb mérkőzése. Rápihenünk és gőzerővel készülünk

– mondta a válogatott és a Ferencváros első számú balszélsője.

Márton Gréta nem fél

A magyar csapatot eddig egyik ellenfele sem késztette rendkívüli teljesítményre, a játékosok között szépen eloszlottak a feladatok.

Góllövésben leginkább Márton Gréta jeleskedett: előbb 7, majd 9, összesen tehát 16 találatot ért el.

Irán ellen például rengeteg gyors indítást értékesített. Két forduló után a második helyen állt a vb-góllövőlistáján. Megcélozza a gólkirálynői címet?

– Nem, az nem az én reszortom! Örültem annak, hogy Hársfalvi Júliával nagyon sok gólt tudtunk lőni a balszélen. Ránk jött ki a játék, és boldogok vagyunk, amikor ilyen sok találattal tudunk hozzájárulni a győzelemhez, mint szombaton – válaszolta felvetésünkre a 26 éves játékos.

A svájciak máris túlteljesítették a céljukat, de figyelniük kell rájuk Márton Grétáéknak Fotó: IHF

Bosszantás, futás

Svájc már így is történelmet írt: először jutott ki világbajnokságra, s azonnal tovább is lépett a csoportkörből, miután Iránt 34-9-re, Szenegált 25-24-re győzte le. Számos játékosuk edződik komoly klubokban és nemzetközi kupákban. A dán Esbjerg beállója, Tabea Schmid már 10 gólt szerzett a tornán, a mieink bosszantására készül.

– Mivel először szerepelünk vb-n, fokozottan sokat jelent, hogy a hazánkat képviselhetjük. Reméljük, a jövőben többször is részt vehetünk világversenyeken.

Magyarországot megpróbáljuk majd kicsit felbosszantani azzal, hogy futásra kényszerítjük a játékosait. Úgy érezzük, akár szoros mérkőzést is vívhatunk, és akkor bármi történhetne a végjátékban.

Ha szeretnénk, hogy legyen esélyünk majd a negyeddöntő elérésére, valahogy pontot kellene szereznünk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a magyar világklasszis csapat, ezért nagyon nehéz dolgunk lesz – nyilatkozta lapunknak a 22 éves svájci kézilabdázó, aki a Bajnokok Ligájában edződik hétről hétre.