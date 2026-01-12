Az iráni elnök külső ellenséget okol a belső válságért + videó

Külső „ellenségek” destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap egy televíziós interjúban, szavait a Pravda idézte.

Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot

Arra szólította fel az irániakat, hogy „ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz”, akik embereket gyilkolnak meg.

Egyúttal hangoztatta, hogy Irán kormányzata kész meghallgatni a lakosság kéréseit, és igyekszik megoldani a gazdasági problémákat.

Az országban vasárnap is folytatódtak a tüntetések, amelyeket eredetileg december 28-án Teheránban indítottak el a kereskedők a drága megélhetés és a valuta leértékelődése miatt, de az elmúlt napokban számos más városra is átterjedtek. Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet közleményt adott ki arról, hogy a mozgalom kezdete óta 116 ember halálát erősítette meg, köztük 37 biztonsági emberét és más tisztviselőét.