Az iráni elnök külső ellenséget okol a belső válságért + videó

A gazdasági válság miatt indult tüntetések vasárnap is folytatódtak több iráni városban. Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 6:23
A gazdasági válság miatt indult tüntetések vasárnap is folytatódtak több iráni városban Forrás: AFP
Külső „ellenségek” destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap egy televíziós interjúban, szavait a Pravda idézte.

Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot Fotó: AFP

Arra szólította fel az irániakat, hogy „ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz”, akik embereket gyilkolnak meg.

Egyúttal hangoztatta, hogy Irán kormányzata kész meghallgatni a lakosság kéréseit, és igyekszik megoldani a gazdasági problémákat.

Az országban vasárnap is folytatódtak a tüntetések, amelyeket eredetileg december 28-án Teheránban indítottak el a kereskedők a drága megélhetés és a valuta leértékelődése miatt, de az elmúlt napokban számos más városra is átterjedtek. Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet közleményt adott ki arról, hogy a mozgalom kezdete óta 116 ember halálát erősítette meg, köztük 37 biztonsági emberét és más tisztviselőét. 

A New York-i székhelyű Irán Emberi Jogi Központ (CHRI) közölte, hogy „közvetlen tanúvallomásokat és hiteles jelentéseket” kapott több száz tüntető haláláról.

Miután az Egyesült Államok kormányzata az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és szükség esetén Washington „kész segíteni” az iráni népnek, az iráni parlament elnöke, Baker Kalibaf vasárnap arra figyelmeztetett, hogy 

az esetleges amerikai csapásokat Irán meg fogja torolni úgy, hogy amerikai katonai célpontokat és az Egyesült Államok tengeri közlekedését segítő célpontokat támad.

Az állami televízióban Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter kijelentette, hogy a „vandalizmus” cselekményei csökkenőben vannak, és súlyos következményekre figyelmeztette „azokat, akik a tüntetéseket pusztításhoz, káoszhoz és terrorcselekményekhez vezetik”. Vasárnap a rendőrség vezetője bejelentette, hogy „fontos őrizetbe vételeket” hajtottak végre a zavargások vezetői ellen, akiket „a jogi eljárások lezárulta után megbüntetnek”. Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. 

Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállították az internetszolgáltatást az országban. 

Az Egyesült Államok elnöke támogatásáról biztosította a tiltakozókat, a teheráni vezetés külföldi beavatkozást emleget.

Menekülési tervet dolgozott ki Irán legfőbb vezetője Fotó: AFP

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy hírszerzési jelentés szerint az iszlám köztársaság legfőbb vallási vezetője arra az esetre készített vészforgatókönyvet, ha a tiltakozások elszabadulnak, és a biztonsági apparátus hűsége meginog. A dokumentum alapján a 86 éves vezető szükség esetén szűk körével együtt hagyná el Teheránt. A terv legfeljebb húsz emberre terjed ki, köztük közvetlen munkatársaira és családtagjaira, valamint fiára, Modzstaba Hameneire, akit a rendszer belső köreiben már régóta kijelölt utódként emlegetnek. 

Borítókép: Maszúd Peszeskján iráni elnök (Fotó: AFP)

