Donald Trump amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára pénteken. Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása –, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.
Tüntetések Iránban: Trump kész a beavatkozásra, Teherán visszavágást ígér
Az Egyesült Államok az iráni tüntetők megsegítését helyezte kilátásba, ha Teherán erőszakkal lép fel a demonstrálókkal szemben. Donald Trump jelezte: az USA katonailag készen áll. A kijelentésre Ali Laridzsáni, Ali Hamenei tanácsadója figyelmeztetett, hogy az amerikai beavatkozás a régió destabilizációjához vezethet.
Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”. Iránban három éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki.
További Külföld híreink
A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tömegtragédia: egész Svájc gyászol
Halálos újévi tűz egy svájci síparadicsomban.
A rohamrendőrök sem ijesztették el a zavargókat + videó
Hiába a hatalmas rendőri készültség, a franciaországi Lyonban több mint nyolcvan autót gyújtottak fel szilveszter éjjelén.
Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket
Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Még a Politico is elismeri: Orbán Viktor a választás esélyese
Az európai háborúpárti elit hiába reménykedik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tömegtragédia: egész Svájc gyászol
Halálos újévi tűz egy svájci síparadicsomban.
A rohamrendőrök sem ijesztették el a zavargókat + videó
Hiába a hatalmas rendőri készültség, a franciaországi Lyonban több mint nyolcvan autót gyújtottak fel szilveszter éjjelén.
Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket
Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Még a Politico is elismeri: Orbán Viktor a választás esélyese
Az európai háborúpárti elit hiába reménykedik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!