Tüntetések Iránban: Trump kész a beavatkozásra, Teherán visszavágást ígér

Donald Trump amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára pénteken. Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása –, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.

Trump figyelmeztette Teheránt. Fotó: AFP