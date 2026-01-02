egyesült államokirándonald trump

Tüntetések Iránban: Trump kész a beavatkozásra, Teherán visszavágást ígér

Az Egyesült Államok az iráni tüntetők megsegítését helyezte kilátásba, ha Teherán erőszakkal lép fel a demonstrálókkal szemben. Donald Trump jelezte: az USA katonailag készen áll. A kijelentésre Ali Laridzsáni, Ali Hamenei tanácsadója figyelmeztetett, hogy az amerikai beavatkozás a régió destabilizációjához vezethet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 14:09
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára pénteken. Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása –, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.

Trump figyelmeztette Teheránt.
Trump figyelmeztette Teheránt. Fotó: AFP

Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”. Iránban három éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki.

A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

