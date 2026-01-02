A rohamrendőrök sem ijesztették el a zavargókat + videó

Közel nyolcszáz rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a szilveszteri ünnepségek lebonyolítására és a zavargások megelőzésére a franciaországi Rhône megyében, megerősített biztonsági jelenléttel. Ez 550 rendőrt, 250 csendőrt, egy csendőrszázadot, két rohamrendőri századot és egy helikoptert jelentett.

Hiába a megerősített rendőri jelenlét, a rohamrendőrök, zavargások voltak Franciaország-szerte szilveszter éjjelén. Fotó: AFP

Bár a Rhône prefektúra nem hozott nyilvánosságra hivatalos adatokat, a megerősített biztonsági jelenlét ellenére a Le Progrès lap információi szerint

körülbelül nyolcvan járművet gyújtottak fel a megyében, kizárólag a Lyon nagyvárosi területén belüli, rendőrség által ellenőrzött területeken. Több tucat szemeteskukát is elégettek.

Az incidensek elsősorban Vaulx-en-Velinre koncentrálódtak, de a Lyon nagyvárosi területén belüli más településekre is kiterjedtek, többek között Villeurbanne-ra, Rillieux-la-Pape-ra, Bronra, Feyzinre, Décines-Charpieu-re, Chassieu-re, Caluire-re, Givorsra, Meyzieu-re és Lyon 3. kerületére.

Körülbelül tizenöt letartóztatást hajtottak végre különféle bűncselekmények miatt, amelyek közül néhány városi erőszakhoz kapcsolódott: tűzijáték használata, kábítószer-birtoklás, vandalizmus, fegyveres támadás vagy súlyos testi sértés, rendőrségi utasítások megtagadása, szemeteskukák vagy barikádok felgyújtása, valamint mobiltelefon-lopások.

A prefektúra feszültnek, de a nagyszámú rendőri jelenlétnek köszönhetően általánosságban kontrolláltnak írta le az éjszakát, amelyet főként járműtüzek, nem pedig közvetlen összecsapások jellemeztek

– írja a lap.

Marseille-ben szilveszterkor halálra késeltek egy férfit Marseille 1. kerületében – közölte egy rendőrségi forrás a Valeurs Actuelles-zel. A jelentések szerint több, késekkel és botokkal felfegyverzett személy támadta meg a férfit, akik robogókkal érkeztek. Az elkövetők még mindig szabadlábon vannak.

🔴 Nouvel An : un homme a été tué, poignardé à mort, dans le 1er arrondissement de Marseille, vers 21h ce soir, indique une source policière à @Valeurs. Il aurait été agressé par plusieurs individus armés de couteaux et de matraques, arrivés en trotinette. Auteurs en fuite. — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) December 31, 2025

Összesen 505 embert tartóztattak le és 403-at vettek őrizetbe, részletezte a minisztérium egy közleményben, amelyben az éjszakát nyugodtabbnak nevezte, mint a tavalyi. Tavaly Franciaország-szerte 420 letartóztatás és 310 őrizetbevétel történt. A felgyújtott járművek száma emelkedett, 2025-ben 1173 járművet gyújtottak fel a zavargások során, míg 2024-ben 984-et. A belügyminisztérium ennek ellenére úgy jellemezte az éjszakát, mint amelyen csupán korlátozottabb városi erőszak volt megfigyelhető.