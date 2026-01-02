Franciaországszilveszterzavargások

A rohamrendőrök sem ijesztették el a zavargókat + videó

Hiába a hatalmas rendőri készültség, a franciaországi Lyonban több mint nyolcvan autót gyújtottak fel szilveszter éjjelén. A rohamrendőrök és a rendőrhelikopter sem ijesztette el a zavargókat. Franciaország-szerte összesen több mint ezer járművet gyújtottak fel, és több mint ötszáz embert tartóztattak le szilveszterkor.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 13:21
Rendőrök Párizsban szilveszterkor Fotó: ISABELLE SOURIMENT Forrás: Hans Lucas
Közel nyolcszáz rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a szilveszteri ünnepségek lebonyolítására és a zavargások megelőzésére a franciaországi Rhône megyében, megerősített biztonsági jelenléttel. Ez 550 rendőrt, 250 csendőrt, egy csendőrszázadot, két rohamrendőri századot és egy helikoptert jelentett.

Hiába a megerősített rendőri jelenlét, a rohamrendőrök, zavargások voltak Franciaorsz-szerte szilveszter éjjelén
Hiába a megerősített rendőri jelenlét, a rohamrendőrök, zavargások voltak Franciaország-szerte szilveszter éjjelén. Fotó: AFP

Bár a Rhône prefektúra nem hozott nyilvánosságra hivatalos adatokat, a megerősített biztonsági jelenlét ellenére a Le Progrès lap információi szerint 

körülbelül nyolcvan járművet gyújtottak fel a megyében, kizárólag a Lyon nagyvárosi területén belüli, rendőrség által ellenőrzött területeken. Több tucat szemeteskukát is elégettek. 

Az incidensek elsősorban Vaulx-en-Velinre koncentrálódtak, de a Lyon nagyvárosi területén belüli más településekre is kiterjedtek, többek között Villeurbanne-ra, Rillieux-la-Pape-ra, Bronra, Feyzinre, Décines-Charpieu-re, Chassieu-re, Caluire-re, Givorsra, Meyzieu-re és Lyon 3. kerületére.

Körülbelül tizenöt letartóztatást hajtottak végre különféle bűncselekmények miatt, amelyek közül néhány városi erőszakhoz kapcsolódott: tűzijáték használata, kábítószer-birtoklás, vandalizmus, fegyveres támadás vagy súlyos testi sértés, rendőrségi utasítások megtagadása, szemeteskukák vagy barikádok felgyújtása, valamint mobiltelefon-lopások.

A prefektúra feszültnek, de a nagyszámú rendőri jelenlétnek köszönhetően általánosságban kontrolláltnak írta le az éjszakát, amelyet főként járműtüzek, nem pedig közvetlen összecsapások jellemeztek 

– írja a lap. 

Marseille-ben szilveszterkor halálra késeltek egy férfit Marseille 1. kerületében – közölte egy rendőrségi forrás a Valeurs Actuelles-zel. A jelentések szerint több, késekkel és botokkal felfegyverzett személy támadta meg a férfit, akik robogókkal érkeztek. Az elkövetők még mindig szabadlábon vannak.

Összesen 505 embert tartóztattak le és 403-at vettek őrizetbe, részletezte a minisztérium egy közleményben, amelyben az éjszakát nyugodtabbnak nevezte, mint a tavalyi. Tavaly Franciaország-szerte 420 letartóztatás és 310 őrizetbevétel történt. A felgyújtott járművek száma emelkedett, 2025-ben 1173 járművet gyújtottak fel a zavargások során, míg 2024-ben 984-et. A belügyminisztérium ennek ellenére úgy jellemezte az éjszakát, mint amelyen csupán korlátozottabb városi erőszak volt megfigyelhető. 

Minden regionális prefektus kevésbé viharos éjszakáról számolt be a környékeken, mint tavaly, és korlátozottabb városi erőszakról – közölte a belügyminisztérium, megjegyezve, hogy kevesebb támadás történt a rendfenntartók ellen – írja a La Gazette francia lapra hivatkozva az Origo. 

Az AFP egy rendőrségi forrásból értesült, hogy 

a rendőröket tűzijáték-gránátok célozták meg különböző városokban, köztük Nizzában, Lyonban, Strasbourgban és Rennes-ben.

Körülbelül kilencvenezer rendőrt és csendőrt vezényeltek ki a terepre a szilveszteri ünnepségek alatt, köztük tízezret Párizsban és a belső külvárosokban, ugyanannyit, mint 2024-ben.

A fővárosban a párizsi ügyészség szerint 125, 17 és 53 év közötti személyt vettek őrizetbe. Közülük csak egy nő volt, míg tizenöt kiskorú.

A 125 őrizetbe vett személy közül 33-at szándékos erőszak, 15-öt erőszak vagy rongálás szándékával elkövetett csoportosulásban való részvétel, tízet pszichotróp anyagok birtoklása, nyolcat pedig kábítószer-fogyasztás miatt tartanak őrizetben 

– részletezte az ügyészség.

Laurent Nunez belügyminiszter szerdán biztosította a nyilvánosságot, hogy a szilveszteri ünnepségek alatt semmilyen rendbontást nem fognak tolerálni, és bármilyen zavargás esetén szisztematikus letartóztatásokat ígért. Kedden Gérald Darmanin igazságügyminiszter a főügyészeknek és az ügyészeknek címzett körlevélben a legnagyobb határozottságra szólított fel, és utasította az ügyészeket, hogy kérjenek börtönbüntetést a rendvédelmi tisztviselők, valamint a nők és gyermekek elleni erőszakos esetekben.

 

Borítókép: Rendőrök Párizsban szilveszterkor (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

