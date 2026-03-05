Szijjártó PéterOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

Szijjártó Péter: Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet

A külügyminiszter reagált Zelenszkij halálos fenyegetőzésére. Szijjártó Péter kijelentette, a magyarokat nem lehet zsarolni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:38
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt órákban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette a magyar miniszterelnököt, gyakorlatilag halálosan. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy majd a katonái felkeresik a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét. – Ez minden határon túlmegy – fogalmazott Szijjártó Péter. 

Zelenszkij szavaira reagált Szijjártó Péter
Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter Sopronban tartott sajtótájékoztatóján elmondta: 

Ez egy teljesen új helyzet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagország miniszterelnökét. 

Mint mondta: Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet, minket, magyarokat zsarolni nem lehet. „Akármivel fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, s akárhogy, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért, csak őmiattuk” – emelte ki. 

Szijjártó Péter elmondta, érdemes tudni, hogy Zelenszkij elnök, aki a magyar miniszterelnököt megöléssel fenyegeti, a Tisza Párt szövetségese. Mint mondta, a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz való tartozás feltétele az Ukrajna-pártiság, az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek. 

A külügyminiszter hozzátette, 

Ahogyan Zelenszkij elnök ma gyakorlatilag megöléssel fenyegette a magyar miniszterelnököt, kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, kiállítja a bizonyítványt azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is, amely Ukrajna szövetségese itt, Magyarországon. 

Szijjártó Péter hozzátette, „akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban. A kiszabadított hadifoglyokat pedig hagyják békén. Röviden ezt tudom üzenni barátilag”. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

