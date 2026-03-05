„Ami ma történt, az példátlan”

Ma valami példátlan dolog történt: Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy ezt azért tette az ukrán elnök, mivel a kormányfő nem akar engedni Zelenszkij zsarolásának és blokkolja az Ukrajna számára fontos hadikölcsönt. Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú.

Zelenszkij elnök úgy gondolta, hogy ez egy megfelelő válasz, hogy majd az ukrán fegyveres erők bekopognak Orbán Viktor lakására

– hangsúlyozta a Fidesz kampányfőnöke. Hozzátette: ez egy olyan dolog, amit minden magyar embernek tudnia kell, és minden magyar embernek figyelembe kell venni.

Van egy miniszterelnök, aki akkor is kiáll a magyar érdek mellett, hogyha olyanok fenyegetik, akik egyébként háborúban vannak és háborúban edződtek – utalt Orbán Viktorra. Majd rámutatott: vannak más politikusok is Magyarországon, azok mind sunnyognak, kétszínűsködnek, alakoskodnak, ilyen-olyan dolgokat mondanak.

– Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy álljon ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, mert ebben a csatában Magyarországnak kell győznie – hangsúlyozta Orbán Balázs. Hozzátette: Magyarországnak van igaza és Magyarország fog győzni.