„Ami ma történt, az példátlan”

2026. 03. 05. 18:59
Ma valami példátlan dolog történt: Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy ezt azért tette az ukrán elnök, mivel a kormányfő nem akar engedni Zelenszkij zsarolásának és blokkolja az Ukrajna számára fontos hadikölcsönt. Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú.

Vilnius, 2026. január 25. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a litván és lengyel államfővel a vilniusi elnöki palotában tartott találkozója utáni sajtóértekezleten 2026. január 25-én.
Zelenszkij elnök úgy gondolta, hogy ez egy megfelelő válasz, hogy majd az ukrán fegyveres erők bekopognak Orbán Viktor lakására

– hangsúlyozta a Fidesz kampányfőnöke. Hozzátette: ez egy olyan dolog, amit minden magyar embernek tudnia kell, és minden magyar embernek figyelembe kell venni.

Van egy miniszterelnök, aki akkor is kiáll a magyar érdek mellett, hogyha olyanok fenyegetik, akik egyébként háborúban vannak és háborúban edződtek – utalt Orbán Viktorra. Majd rámutatott: vannak más politikusok is Magyarországon, azok mind sunnyognak, kétszínűsködnek, alakoskodnak, ilyen-olyan dolgokat mondanak.

– Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy álljon ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, mert ebben a csatában Magyarországnak kell győznie – hangsúlyozta Orbán Balázs. Hozzátette: Magyarországnak van igaza és Magyarország fog győzni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zelenszkij, a lator elnök

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

