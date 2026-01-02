Orbán Viktor az előző négy országgyűlési választáson egyaránt győzelmet aratott. A Politico értelmezése szerint Brüsszel centrista és baloldali körei továbbra is kívülállóként, sőt elutasítással tekintenek rá, és abban reménykednek, hogy a magyar választók áprilisi voksolásán ezúttal vereséget szenved.
Még a Politico is elismeri: Orbán Viktor a választás esélyese
Brüsszel baloldali pártjai mindenen túlmenően szeretnék, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra Magyarországon. Ám még az ellenzéki elemző szerint is hiba lenne alábecsülni Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök széles körű támogatottságot élvez nemzetközi szinten, és még a közvélemény-kutatások is változó képet mutatnak.
A lapnak Frank Füredi, az MCC brüsszeli irodájának vezetője úgy nyilatkozott, hogy a választás Európa teljes nyilvánossága előtt zajlik majd, és Magyarország egy jelentős eszmei ütközet színterévé válik.
További Külföld híreink
Füredi szerint Donald Trump az Egyesült Államokban, valamint a Patrióták Európában egyaránt határozottan Orbán Viktor mögött állnak.
Donald Trump Amerikában és a Patrióták Európában egyaránt elszánt támogatói és szövetségesei Orbán Viktornak. Füredi szerint máris erőt merítenek a csehországi parlamenti választások októberben elért eredményéből, amelyen a jobboldali Andrej Babis ANO pártja nagy győzelmet aratott.
A lengyelországi elnökválasztáson idén elért nemzeti konzervatív győzelem is bizakodásra ad okot. A Politico szerint Orbán Viktor hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt tizenöt évben szembesült, a választási kampány pedig már meg is kezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt sok közvélemény-kutatásban fej fej mellett halad a Fidesszel, viszont a magyarok egynegyede még mindig bizonytalan – teszi hozzá a lap.
„Pár jól sikerült manőver és sok kampányolás” megváltoztathatja a közvélemény-kutatások eredményét, véli Krekó Péter, a budapesti Political Capital politikai elemzője, és ő is elismeri: a Tisza állítólagos előnye nem megváltoztathatatlan.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)
Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket
Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi Magyarországon nem kérünk
Így telt a szilveszter Berlinben: rendőrökre támadtak migránsok tűzijátékokkal, számos sérült, közel négyszáz őrizetbe vett személy – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.
Franciaország a társadalmi katasztrófa szélén
A franciák borúsan látják a jövőt.
Háborús állapotok a német utcákon + videó
Halálos balesetek és zavargások árnyékolták be a szilvesztert.
Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket
Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi Magyarországon nem kérünk
Így telt a szilveszter Berlinben: rendőrökre támadtak migránsok tűzijátékokkal, számos sérült, közel négyszáz őrizetbe vett személy – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.
Franciaország a társadalmi katasztrófa szélén
A franciák borúsan látják a jövőt.
Háborús állapotok a német utcákon + videó
Halálos balesetek és zavargások árnyékolták be a szilvesztert.
