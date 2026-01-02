Orbán ViktorválasztásMagyarország

Még a Politico is elismeri: Orbán Viktor a választás esélyese

Brüsszel baloldali pártjai mindenen túlmenően szeretnék, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra Magyarországon. Ám még az ellenzéki elemző szerint is hiba lenne alábecsülni Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök széles körű támogatottságot élvez nemzetközi szinten, és még a közvélemény-kutatások is változó képet mutatnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 11:38
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor az előző négy országgyűlési választáson egyaránt győzelmet aratott. A Politico értelmezése szerint Brüsszel centrista és baloldali körei továbbra is kívülállóként, sőt elutasítással tekintenek rá, és abban reménykednek, hogy a magyar választók áprilisi voksolásán ezúttal vereséget szenved.

Orbán Viktor az előző négy országgyűlési választáson egyaránt győzelmet aratott.
Orbán Viktor az előző négy országgyűlési választáson egyaránt győzelmet aratott. Fotó: AFP

A lapnak Frank Füredi, az MCC brüsszeli irodájának vezetője úgy nyilatkozott, hogy a választás Európa teljes nyilvánossága előtt zajlik majd, és Magyarország egy jelentős eszmei ütközet színterévé válik.

Füredi szerint Donald Trump az Egyesült Államokban, valamint a Patrióták Európában egyaránt határozottan Orbán Viktor mögött állnak. 

Donald Trump Amerikában és a Patrióták Európában egyaránt elszánt támogatói és szövetségesei Orbán Viktornak. Füredi szerint máris erőt merítenek a csehországi parlamenti választások októberben elért eredményéből, amelyen a jobboldali Andrej Babis ANO pártja nagy győzelmet aratott.

A lengyelországi elnökválasztáson idén elért nemzeti konzervatív győzelem is bizakodásra ad okot. A Politico szerint Orbán Viktor hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt tizenöt évben szembesült, a választási kampány pedig már meg is kezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt sok közvélemény-kutatásban fej fej mellett halad a Fidesszel, viszont a magyarok egynegyede még mindig bizonytalan – teszi hozzá a lap.  

„Pár jól sikerült manőver és sok kampányolás” megváltoztathatja a közvélemény-kutatások eredményét, véli Krekó Péter, a budapesti Political Capital politikai elemzője, és ő is elismeri: a Tisza állítólagos előnye nem megváltoztathatatlan.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu