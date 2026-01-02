Még a Politico is elismeri: Orbán Viktor a választás esélyese

Füredi szerint Donald Trump az Egyesült Államokban, valamint a Patrióták Európában egyaránt határozottan Orbán Viktor mögött állnak.

Donald Trump Amerikában és a Patrióták Európában egyaránt elszánt támogatói és szövetségesei Orbán Viktornak. Füredi szerint máris erőt merítenek a csehországi parlamenti választások októberben elért eredményéből, amelyen a jobboldali Andrej Babis ANO pártja nagy győzelmet aratott.

A lengyelországi elnökválasztáson idén elért nemzeti konzervatív győzelem is bizakodásra ad okot. A Politico szerint Orbán Viktor hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt tizenöt évben szembesült, a választási kampány pedig már meg is kezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt sok közvélemény-kutatásban fej fej mellett halad a Fidesszel, viszont a magyarok egynegyede még mindig bizonytalan – teszi hozzá a lap.

„Pár jól sikerült manőver és sok kampányolás” megváltoztathatja a közvélemény-kutatások eredményét, véli Krekó Péter, a budapesti Political Capital politikai elemzője, és ő is elismeri: a Tisza állítólagos előnye nem megváltoztathatatlan.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)