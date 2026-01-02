Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi Magyarországon nem kérünk

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németországban több nagyvárosban is káoszba, zavargásokba fulladt a szilveszteri ünneplés. Migránsok tomboltak az utcákon, autókat gyújtottak fel, rendőrökre, tűzoltókra, sőt mentősökre támadtak. A káoszban többen nagyon súlyosan megsérültek. Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót a berlini eseményekről.

Ami Berlinben történt, abból mi Magyarországon nem kérünk – emelte ki Orbán Balázs. Fotó: AFP

Bejegyzésében kiemelte:

Ebből Magyarországon nem kérünk! Amíg nem egy Brüsszel-barát kormány dönt erről, hanem nemzeti kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!

Borítókép: Szilveszter Berlinben (Fotó: AFP)