Háborús állapotok a német utcákon + videó

Szilveszter a béke és az új év ünnepe. Németországban viszont mást tartogatott az éjjel. Zavargások, halálesetek és tömeges letartóztatások hírétől hangos a német sajtó. A rendőrszakszervezet alelnöke a nyilatkozatában beismerte: a rendbontók között nagy számban olyan férfiakat tartóztattak le, akik migrációs háttérrel rendelkeznek.

2026. 01. 02. 9:12
Forrás: AFP
Németországban több súlyos baleset és rendbontás történt a szilveszteri ünneplés során. Több fiatal veszítette életét vagy sérült meg súlyosan házilag készített pirotechnikai eszközök miatt. A berlini baleseti kórház 25 olyan sérültet látott el, akik részben vagy teljesen elvesztették kezüket. Nyolc gyermek súlyos sérülést szenvedett. 

Több mint négyezer német rendőrt kellett kivezényelni a zavargások miatt.
Több mint négyezer német rendőrt kellett kivezényelni a zavargások miatt.

Több mint százszor riasztották a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.

Beszámolók szerint némelyik városrészekben a mentők csak rendőri biztosítással tudták ellátni feladatukat.Több nagyvárosban a rendőrséget is megtámadták, szemeteseket gyújtottak fel, üvegekkel dobálták a rendfenntartó erőket – írja az Origo.

Berlinben több mint négyezer rendőrt kellett az utcákra vezényelni. A német rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozott: a rendbontások mögött migránsok álltak.

Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet

 – nyilatkozta a Weltnek az alelnök. 

Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek. 

Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak. 


 

Borítókép: Német rendőrök (Fotó: AFP)

