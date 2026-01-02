Németországban több súlyos baleset és rendbontás történt a szilveszteri ünneplés során. Több fiatal veszítette életét vagy sérült meg súlyosan házilag készített pirotechnikai eszközök miatt. A berlini baleseti kórház 25 olyan sérültet látott el, akik részben vagy teljesen elvesztették kezüket. Nyolc gyermek súlyos sérülést szenvedett.
Háborús állapotok a német utcákon + videó
Szilveszter a béke és az új év ünnepe. Németországban viszont mást tartogatott az éjjel. Zavargások, halálesetek és tömeges letartóztatások hírétől hangos a német sajtó. A rendőrszakszervezet alelnöke a nyilatkozatában beismerte: a rendbontók között nagy számban olyan férfiakat tartóztattak le, akik migrációs háttérrel rendelkeznek.
Több mint százszor riasztották a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.
Beszámolók szerint némelyik városrészekben a mentők csak rendőri biztosítással tudták ellátni feladatukat.Több nagyvárosban a rendőrséget is megtámadták, szemeteseket gyújtottak fel, üvegekkel dobálták a rendfenntartó erőket – írja az Origo.
Berlinben több mint négyezer rendőrt kellett az utcákra vezényelni. A német rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozott: a rendbontások mögött migránsok álltak.
Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet
– nyilatkozta a Weltnek az alelnök.
Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.
Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.
Borítókép: Német rendőrök (Fotó: AFP)
