Sokkoló adatok: 41 ezer migráns kelt át a La Manche csatornán

Az éves összesítés a legmagasabb 2022 óta, amikor közel 46 ezren keltek át.

A kormány szerint eddig már ötvenezer olyan embert távolítottak el az országból, akik illegálisan tartózkodtak az Egyesült Királyságban, és szorosabb együttműködésben dolgoznak a francia kormánnyal – írja a BBC.

November 15. és december 12. között 28 olyan nap volt, amikor nem történt átkelés, amit egyes megfigyelők az erős csatornai szeleknek tulajdonítottak.

A belügyminisztérium adatai szerint december 13-án 737-en érkeztek, majd a következő négy napban további több mint hatszázan. December 21-én összesen 803 ember érkezett 13 csónakkal – ez rekordot jelent egyetlen decemberi napra.

A legutóbbi érkezések december 22-én voltak, amikor 17 embert vittek partra Doverben. A december 31-re és 2025 teljes évére vonatkozó végleges adatokat várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozzák.