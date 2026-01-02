migránsLa Manche-csatornaAnglia

Sokkoló adatok: 41 ezer migráns kelt át a La Manche csatornán

2025-ben a La Manche csatornán átkelő migránsok száma rekordközelire nőtt, több mint 41 ezren keltek át kis csónakokkal – ez csaknem ötezerrel több, mint az előző évben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 7:19
Migránstábor Fotó: VALERIA MONGELLI Forrás: Hans Lucas
A brit belügyminisztérium adatai – amelyekből már csak a szilveszterre vonatkozó szám hiányzik – azt mutatják, hogy az elmúlt évben 41 472 migráns kelt át a csatornán, ami 13 százalékos növekedés az előző 12 hónap 36 566-os adatához képest, írja az Origo.

Megrázó adatok: 2025-ben több mint 41 ezer migráns kelt át a La Manche csatornán (Fotó: AFP)
Az éves összesítés a legmagasabb 2022 óta, amikor közel 46 ezren keltek át.

A kormány szerint eddig már ötvenezer olyan embert távolítottak el az országból, akik illegálisan tartózkodtak az Egyesült Királyságban, és szorosabb együttműködésben dolgoznak a francia kormánnyal – írja a BBC.

November 15. és december 12. között 28 olyan nap volt, amikor nem történt átkelés, amit egyes megfigyelők az erős csatornai szeleknek tulajdonítottak.

A belügyminisztérium adatai szerint december 13-án 737-en érkeztek, majd a következő négy napban további több mint hatszázan. December 21-én összesen 803 ember érkezett 13 csónakkal – ez rekordot jelent egyetlen decemberi napra.

A legutóbbi érkezések december 22-én voltak, amikor 17 embert vittek partra Doverben. A december 31-re és 2025 teljes évére vonatkozó végleges adatokat várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozzák.

A belügyminisztérium szóvivője azt mondta: – A kis csónakos átkelések száma szégyenteljes, és a brit emberek ennél jobbat érdemelnek.

– Ez a kormány lépéseket tesz. Már közel ötvenezer olyan embert eltávolítottunk, akik illegálisan tartózkodtak itt, és a Franciaországgal kötött történelmi megállapodásunk értelmében mindazokat, akik kis csónakokkal érkeznek, most visszaküldjük – mondta.

 

Borítókép: Migránstábor (Fotó: AFP)

