Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok

A történtek különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert a belügyminisztérium péntek esti közleményében még azt írta, hogy az állítólagos elkövető mali állampolgár, aki jogellenesen tartózkodott Franciaország területén. A tárca akkor arról is beszámolt, hogy

a férfi korábban már ismert volt a hatóságok előtt: kábítószer hatása alatt elkövetett rongálás miatt indult ellene eljárás, valamint 2024 januárjában lopás és szexuális erőszak miatt elítélték.

A belügyminisztérium közlése szerint a férfit júliusban szabadlábra helyezték, ugyanakkor kötelezték Franciaország elhagyására, azonban ő ezt nem tette meg. A párizsi ügyészség tájékoztatása alapján a 25 éves férfi őrizetét szombat este pszichiátriai okokból megszüntették és a gyanúsítottat egy pszichiátriai osztályra szállították.