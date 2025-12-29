Ahogy arról lapunk is beszámolt, pénteken késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban. Az eset kapcsán új információt osztott meg a francia belügyminisztérium. A hatóságok szerint a három nő megkéselésével gyanúsított 25 éves férfi francia útlevéllel rendelkezik és 2018-ban szerezte meg a francia állampolgárságot. A gyanúsított az elmúlt három évben ellene indított különböző eljárások során azonban egyetlen alkalommal sem hivatkozott arra, hogy francia állampolgár lenne – írja a Le Monde.
Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok
A párizsi metróban elkövetett pénteki késes támadás gyanúsítottjáról a francia belügyminisztérium közölte, hogy 2018-ban szerezte meg a francia állampolgárságot és már jól ismert volt a francia hatóságok előtt. A migráns szexuális erőszak és lopás miatt is bajba került az elmúlt években.
A történtek különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert a belügyminisztérium péntek esti közleményében még azt írta, hogy az állítólagos elkövető mali állampolgár, aki jogellenesen tartózkodott Franciaország területén. A tárca akkor arról is beszámolt, hogy
a férfi korábban már ismert volt a hatóságok előtt: kábítószer hatása alatt elkövetett rongálás miatt indult ellene eljárás, valamint 2024 januárjában lopás és szexuális erőszak miatt elítélték.
A belügyminisztérium közlése szerint a férfit júliusban szabadlábra helyezték, ugyanakkor kötelezték Franciaország elhagyására, azonban ő ezt nem tette meg. A párizsi ügyészség tájékoztatása alapján a 25 éves férfi őrizetét szombat este pszichiátriai okokból megszüntették és a gyanúsítottat egy pszichiátriai osztályra szállították.
Borítókép: A metró Párizsban (Fotó: AFP)
