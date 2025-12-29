párizsi metrókéselésmigráns

Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok

A párizsi metróban elkövetett pénteki késes támadás gyanúsítottjáról a francia belügyminisztérium közölte, hogy 2018-ban szerezte meg a francia állampolgárságot és már jól ismert volt a francia hatóságok előtt. A migráns szexuális erőszak és lopás miatt is bajba került az elmúlt években.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 20:36
A metró Párizsban Fotó: QUENTIN DE GROEVE Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, pénteken késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban. Az eset kapcsán új információt osztott meg a francia belügyminisztérium. A hatóságok szerint a három nő megkéselésével gyanúsított 25 éves férfi francia útlevéllel rendelkezik és 2018-ban szerezte meg a francia állampolgárságot. A gyanúsított az elmúlt három évben ellene indított különböző eljárások során azonban egyetlen alkalommal sem hivatkozott arra, hogy francia állampolgár lenne – írja a Le Monde.

Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok
Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok
(Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU)

A történtek különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert a belügyminisztérium péntek esti közleményében még azt írta, hogy az állítólagos elkövető mali állampolgár, aki jogellenesen tartózkodott Franciaország területén. A tárca akkor arról is beszámolt, hogy 

a férfi korábban már ismert volt a hatóságok előtt: kábítószer hatása alatt elkövetett rongálás miatt indult ellene eljárás, valamint 2024 januárjában lopás és szexuális erőszak miatt elítélték.

A belügyminisztérium közlése szerint a férfit júliusban szabadlábra helyezték, ugyanakkor kötelezték Franciaország elhagyására, azonban ő ezt nem tette meg. A párizsi ügyészség tájékoztatása alapján a 25 éves férfi őrizetét szombat este pszichiátriai okokból megszüntették és a gyanúsítottat egy pszichiátriai osztályra szállították.

Borítókép: A metró Párizsban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu